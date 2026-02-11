〈美股盤後〉美1月非農報告大超預期 道瓊結束連三揚

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-02-12 06:14

美股三大指數週三 (11 日) 全數收低，道瓊工業指數在 1 月就業報告優於預期後一度大漲逾 300 點，但隨著市場下修聯準會 (Fed) 降息機率、推升美債殖利率，三大指數終場由紅翻黑，道瓊也結束連三日漲勢。

美1月非農報告大超預期 道瓊結束連三揚 (圖：REUTERS/TPG)

美國勞工統計局 (BLS) 週三公布，美國 1 月新增非農就業人數達 13 萬人，遠高於市場預期的 5.5 萬人；失業率則由 4.4% 降至 4.3%，創 2025 年 8 月以來新低。

就業數據出爐後，市場降低對聯準會降息的押注。利率交換市場顯示，交易員預估聯準會 3 月降息機率不到 5%，貨幣市場也將今年首次降息時間點延後至 7 月 (先前為 6 月)。

美國公債殖利率齊升。10 年期公債殖利率走升 3 個基點至 4.172%，短天期公債跌勢最重，2 年期公債殖利率拉升 6 個基點至 3.514%。加密貨幣走勢疲弱，比特幣下挫至約 67,500 美元。

美國總統川普稱讚最新公布的 1 月非農就業數據，並藉此重申他一貫立場，認為美國利率應大幅下調，應享全球最低利率。

聯準會官員談話也牽動市場。堪薩斯城聯準銀行總裁施密德表示，通膨仍是比勞動市場更棘手的問題。他指出，在需求仍高於供給、通膨更接近 3% 而非 2% 的情況下，維持偏緊縮立場是合適的。

美股週三 (11 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 66.74 點，或 0.13% ，收 50,121.40 點。

那斯達克指數下跌 36.007 點，或 0.16%，收 23,066.467 點。

S&P 500 指數下跌 0.34 點，或 0.00% ，收 6,941.47 點。

費城半導體指數上漲 184.73 點，或 2.28%，收 8,291.86 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 125.67 點，或 0.85%，收 14,646.83 點。

標普 11 大板塊中僅 3 個板塊收黑，能源類股勁揚領漲 (2.28%)，金融類股下跌 1.50% 成為最大拖累，通訊服務跌 1.20%、非必需消費跌 0.63%，壓抑整體漲幅。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭走勢分歧。Meta (META-US) 跌 0.30%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.67%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.39%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.39%。

台股 ADR 全面走揚。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 3.37%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 5.56%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.94%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.74%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週三尾盤漲幅收斂，收漲 0.67% 至每股 275.50 美元，外傳蘋果籌備多時的 Siri 虛擬助理升級計畫，近日在測試階段遭遇技術障礙，恐使多項市場期待已久的新功能推出時程延後。

在美光財務長週三向投資人強調，公司備受矚目的新一代 HBM4 記憶體晶片已進入高量產階段後，美光 (MU-US) 週三股價飆升近 10%，報每股 410.34 美元。

Meta (META-US) 週三下滑 0.30% 至每股 668.69 美元，Meta 週三宣布斥資超 100 億美元，在印第安納州萊巴嫩市打造大型資料中心。

關鍵數字

美國 1 月非農新增就業報 13 萬人，預期 6.6 萬人，前值 4.8 萬人

美國 1 月失業率報 4.3%，預期 4.4%，前值 4.4%

美國 1 月平均每週工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.2 小時

美國 1 月平均時薪資年增率報 3.7%，預期 3.6%，前值 3.7%

美國 1 月平均時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 1 月勞動參與率報 62.5%，前值 62.4%

華爾街分析

Citizens 全球市場共同主管 Eric Merlis 表示，1 月非農就業報告表現強勁，各項指標普遍改善，其中包括製造業就業自 2024 年初以來首度回升。他指出，失業率下降同時，薪資沒有顯著加速，正是聯準會希望看到的組合，有助於強化 3 月維持利率不變的理由。

Janus Henderson Investors 投資組合經理 Brad Smith 指出，在外界長期因勞動市場轉弱而對經濟前景保持保守之際，這份報告提供了支持「經濟成長仍具韌性、勞動市場改善、薪資成長可支撐消費」的重要佐證。

非農就業報告雖為一年多來最強的單月就業成長，但新增職位高度集中於少數產業，尤其是醫療照護相關領域，合計新增 12.4 萬個職位，為 2025 年正常增幅的兩倍。

此外，投資人仍對就業數據持續遭下修保持警戒。統計顯示，2025 年每個月的就業數據都曾被向下修正，若納入年度基準修正與每月調整，去年平均每月新增就業僅約 1.5 萬人。

RFG Advisory 投資長 Rick Wedell 表示，這份數據整體而言是正面訊號，但勞動市場仍未真正脫離疲弱狀態。失業率確實正逐步改善，但離職率偏低等指標仍顯示勞動市場「仍然極度疲弱」，距離被稱為「穩健」還有一段距離。(如果勞動市場真的很強，通常員工會更敢離職去找更好的工作，離職率會比較高)

綠光資本 (Greenlight Capital) 創辦人 David Einhorn 認為，市場押注 2026 年聯準會 (Fed) 只降息 2 次太保守，年底前降息次數將「明顯多於兩次」，並看好川普提名的新任主席人選華許 (Kevin Warsh) 將主張即使經濟偏熱也要降息。