鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-12 04:00

航班管家 DAST 的最新監測數據顯示，中國「春運」第一周有 58 條中日航線取消全部航班，比一月底時進一步增加。

中國「春運」第一周，58條中日航線取消全部航班。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周三（11 日）報導，統計數據顯示，「春運」第一周全部取消的中日航班，主要集中在中國各地飛往日本大阪的航線。

‌



比如，北京大興 - 關西原本在 25 年「春運」第一周有 67 班，但現在已經一班不剩；寧波 - 關西和瀋陽 - 關西原本在 25 年「春運」第一周分別有 20 班，現在也是全部取消。

在減班幅度最大的航線中，排名第一位的也是上海浦東 - 大阪關西航線，其次是上海浦東 - 東京成田航線。

在此之前，中國到大阪所在的關西機場航班量一直較多，並且到大阪的以休閒旅客為主，因此取消率也相對更高。

此外，一些疫情後陸續開通的中國二三線城市到日本二三線城市的航線也陸續取消，例如大連 - 中部、青島 - 靜岡等，還有更多中國一線城市到日本更小城市的航線也全部取消，例如上海 - 岡山等。

目前日本仙台、茨城、新潟、富山、小松、神戶、岡山、佐賀、長崎、鹿兒島 10 個機場的中國航班已減為零。

航班管家 DAST 的統計數據顯示，26 年「春運」第一周中日航線比 25 年「春運」第一周減少 1,292 班（往返算兩班）。

航班大規模取消或減班，與旅客量大幅下降有關。

航旅縱橫大數據顯示，自去年 11 月 15 日中國航空公司發布日本相關航線機票免費退改簽後，赴日旅客量開始大幅下降；日本國家旅遊局的數據也顯示，去年 12 月訪日中國遊客較一年前銳減 45.3%。