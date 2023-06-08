動盪時代該如何布局？經濟學家提供解方

隨著美國通膨滑落及升息接近尾聲，全球投資市場逐漸走出陰霾，開始破底翻，不過，在去全球化浪潮、經濟衰退警鐘響之下，今年投資市場依然充滿挑戰。在如此動盪時局下，該如何布局？亞太區域發展暨治理學會首席經濟學家邱志昌建議，可以秉持兩大策略，留意三大風險，打造穩健的資產配置。

去全球化風潮起 誰受惠？

受到全球供應鏈斷鏈危機及美中角力戰之影響，去全球化聲浪湧現，在地化似有取代之態勢，亞太區域發展暨治理學會首席經濟學家邱志昌分析，美國此波去全球化之目的，與 38 年前出手反制日本如出一轍，皆是捍衛美國全球霸主地位，只是矛頭從日本轉向了中國。

他指出，二次戰後，日本經濟迅速起飛，美國經濟實力備受挑戰，因而祭出兩大殺手鐧，從此讓日本經濟陷入了失落的 30 年，日經指數也從 39,000 點一路狂瀉，至近期才稍有起色。一是匯率干預：1985 年迫使日本簽署廣場協議，透過外匯市場干預，讓日圓大幅升值，以解決美日貿易逆差問題。二是簽署美日半導體協議：日本半導體曾經稱霸全球，以曝光機來說，全球市佔率超過 7 成，為美國帶來巨大威脅及競爭壓力，故美國於 1986 年要求日本簽署半導體協議，開放日本半導體市場。

去全球化或將對企業營運造成影響，但只要企業長期佈局得當，仍能立於不敗之地。邱志昌舉例，1985 年以來不少日本企業被美國廣場會議打垮，但處於美日貿易戰風暴的汽車業，依然屹立不搖，如今美國車不僅沒有反攻成功日本市場，反而被 Toyota、Ford、Lexus、Tesla 等日本車大舉占據江山。例如 Toyota 旗下三大品牌 RAV4、CAMRY、Altis 在美國每年的總銷量，已經超越 Chevrolet Silverado、Ram Pickups 及 Ford F-150。

他認為，一流的企業只要有聰明的集體智慧，即使處於貿易戰砲火猛烈襲擊之下，也能夠像 Toyota 找到利基，最後創造公司價值的最大化。因此，台積電與矽盾地緣政治掛勾後，雖然被各國善意要求，到德國、美國、日本建廠就地供應，如果能類似日本 Toyota 長期生產布局，台積電歷史高價 679 元絕非是其永遠的泡沫價，但這至少需要全球化整合的時間。

時局仍動盪 2 大策略穩布局

美國聯準會 (FED) 強力升息之下，帶來經濟衰退的可能，邱志昌指出，觀察殖利率倒掛現象，10 年期 / 30 年期公債殖利率曲線已經恢復正常，顯示長期經濟不太可能走向大蕭條；不過，短年期殖利率曲線仍有倒掛現象，意味短期內，經濟確實存在衰退的可能性，尤其美國利率仍處於歷史高點，約 5~5.25%，將不利於未來經濟成長。

在去全球化風潮、經濟衰退疑慮，以及金融市場頻繁震盪之下，展望未來，該如何布局？邱志建議，可以掌握兩大原則，一是股債動態調整：現階段可以增持債市部位，但股債總計比重不超過 6 成。

股市方面，尤為看好科技類股表現，例如 AI 晶片、IC 設計、智慧城市、智慧交通等概念股可以留意；各區域方面，台灣、日本、德國、印度、越南等股市，後市表現可期，尤其台灣產業很強，高毛利公司比比皆是，加上千億資金從中國回流台股的內資帶動之下，今年台股表現更值得期待，故可以布局績效佳的台股基金，以掌握台股未來成長契機。

債市方面，可以選擇 AA 等級以上的債券，或是流動性佳的成熟債市，例如美國、德國、法國、日本等；若是新興債市，則優選新興亞債，因為去全球化之後，眾多公司將生產基地自中國撤出，移至印度、越南、馬來西亞等地，慢慢形成供應鏈，將有助於這些國家持續累積外匯存底，為亞債提供足夠的支撐。

二是善用高利定存及外匯操作：扣除股債部位之後，其餘資金可以布局強勢貨幣的高利定存，尤其目前美元定存收益率佳，超過 4% 以上，是難得的甜蜜價；此外，亦可買進弱勢貨幣，等待未來匯率升值機會，例如日圓近期加速貶值，5 月下旬曾一度創下 1 美元兌 145 日圓的行情。

未來投資留意三大風險

雖然美國通膨逐漸滑落，升息循環也終將進入尾聲，不過，邱志昌提醒，未來仍有三大變數值得留意，一是地緣政治風險：股神巴菲特雖然信奉價值投資，但因地緣政治關係，不得不出脫台積電持股，顯見地緣政治風險深深牽動外資動向。

尤其 2023、2024 年兩年，是美國及台灣的政治大秀。誰能抗中保台、讓共軍威脅消失於無形，即可成為中華民國下一任總統。在美國則是誰能在美中關係上鬥而不破、不會發生戰爭，則能入主白宮；故未來美中台三角關係發展，將是未來投資市場重要觀察指標。

二是美國去全球化程度：亞當史密斯國富論中主張，各國各自生產具優勢的產品，再互相貿易，有助於提高世界總產值，然而保護主義的興起，恐將影響到世界經濟發展。因此，美國反制中國的手段是否會進一步深化，包括貿易、政治、軍事、人權等各層面，均值得關注。

三是通膨率是否會死灰復燃：儘管美國通膨已自高點滑落，目前約為 5% 左右，但仍處於歷史高點，在未有效降至 2% 目標之前，仍須慎防通膨再度攀升，捲土重來的可能性。倘若通膨能降至 2%，將有利於股市發展。

雖然新冠疫情於 2023 年正式邁向尾聲，然而今年仍會面臨不少經濟發展的挑戰，為了讓投資人可以準確掌握市場脈動，聰明佈局投資策略，鉅亨網將於 6 月 30 日舉辦「2023 投資人的好夥伴 展望解封新時代 」論壇，特別邀請野村投信投資長周文森、鉅亨網首席經濟學家邱志昌、野村投信國內股票投資部主管姚郁如、野村投信固定收益團隊主管謝芝朕，一同探討全球經濟趨勢，展望 2023 下半年的投資佈局！

立即免費報名: https://bit.ly/3N6KEse