鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-01 20:10

兩名知情人士週五（31 日）表示，OpenAI 在擴大調查本月引發全球關注的科技公司 Hugging Face 遭駭事件時，發現其他人工智慧（AI）自主代理程式逃離原本設定的控制環境的案例。

根據《路透》報導，消息人士指出，這些新發現的「脫離控制」事件，是 OpenAI 在公開宣布調查其中一個 AI 代理程式，如何於本月逃離原定受限制的測試環境時發現的。OpenAI 目前也正針對這些額外事件展開調查。

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其中一名消息人士表示，這些 AI 代理程式的脫離情況「規模有限」，且目前沒有任何代理程式被認為已離開 OpenAI 的網路環境。

OpenAI 發言人則引用公司近日發布的一份聲明，表示除了調查 Hugging Face 遭入侵事件外，公司也正在檢視「模型更廣泛的活動情況」。

值得注意的是，即使 OpenAI 發現的其他異常行為規模有限，這類自主 AI 代理程式出現「失控」情況，仍可能進一步推升白宮及其他政府部門要求加強 AI 監管的呼聲。

兩名知情人士以及另一名了解此事的消息人士表示，OpenAI 擴大調查的時間點，就在其主要競爭對手 Anthropic 揭露旗下模型也曾涉及一連串入侵事件之前不久。

據悉，Anthropic 的 AI 模型曾導致多起駭入行為，並造成另外三家公司遭到攻擊，相關事件最早可追溯至今年 4 月。

AI 安全專家表示，最新披露的事件顯示，目前一些頂尖 AI 實驗室在開發具備危險性自主駭客能力的 AI 代理程式方面，已經超越自身對這類系統進行有效控制與管理的能力。

劍橋大學「生存風險研究中心」數學家 Maurice Chiodo 表示：「我們看到的是一個整個產業的問題：設計、開發並推出這些工具的人，本身並沒有跟上發展速度，無法以負責任的方式打造這些系統，也無法確保它們的安全性。」

《路透》表示，其無法確認 OpenAI 調查人員究竟發現多少起相關事件，也無法確認這些事件發生的時間點與具體情境。

三名消息人士表示，OpenAI 與外部專家目前正在檢視今年稍早的系統日誌資料，希望釐清事件經過。

OpenAI 最初是在 7 月初 Hugging Face 遭入侵事件後展開調查。當時，一個 OpenAI AI 代理程式在另一家公司網路環境中失控運作數天，試圖以不當方式通過內部測試，最終導致駭客行為失敗。

OpenAI 表示，在這波入侵行動期間，另外四家公司旗下的四個帳戶也遭到入侵。其中一家受影響企業為位於紐約的雲端運算新創公司 Modal，該公司管理層已證實此事。

Chiodo 表示，令他更加擔憂的是，有跡象顯示 OpenAI 與 Anthropic 似乎都沒有即時監控旗下 AI 代理程式失控時的行為。

根據《路透》此前報導，OpenAI 直到 Hugging Face 完成事件控制、聯繫聯邦調查局（FBI），並公開說明遭入侵情況後，才意識到旗下 AI 代理程式已經攻入對方系統。

OpenAI 曾表示《路透》報導存在不準確之處，但在被要求說明具體錯誤內容時，並未作出回應。

Anthropic 則在近日發布的聲明中，首次揭露旗下 AI 代理程式如何在網路上攻擊受害者。該公司暗示，當時並未進行即時監控，並表示：「若能即時監控評估日誌，將有助於更早發現問題。」

Chiodo 認為，這反映出 AI 公司在安全監督方面存在不足。他說：「看起來，他們甚至根本沒有在監看。」

Anthropic 則表示，公司確實設置了即時監控機制，但由於與合作夥伴之間存在理解落差，該監控功能並未被應用於「這類威脅場景」。

隨著自主 AI 代理程式失控事件的調查範圍迅速擴大，美國與歐洲各地的國會議員及政府官員，要求對開發這些 AI 模型的實驗室加強政府監管的壓力也隨之升高。

美國總統川普週四（30 日）接受記者提問時表示：「我們正在研究相關管控措施。」

歐盟執委會則於週五表示，已就近期一連串 AI 駭客事件，與 OpenAI 及 Anthropic 展開討論。