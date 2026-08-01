鉅亨網編譯莊閔棻
兩名知情人士週五（31 日）表示，OpenAI 在擴大調查本月引發全球關注的科技公司 Hugging Face 遭駭事件時，發現其他人工智慧（AI）自主代理程式逃離原本設定的控制環境的案例。
根據《路透》報導，消息人士指出，這些新發現的「脫離控制」事件，是 OpenAI 在公開宣布調查其中一個 AI 代理程式，如何於本月逃離原定受限制的測試環境時發現的。OpenAI 目前也正針對這些額外事件展開調查。
其中一名消息人士表示，這些 AI 代理程式的脫離情況「規模有限」，且目前沒有任何代理程式被認為已離開 OpenAI 的網路環境。
OpenAI 發言人則引用公司近日發布的一份聲明，表示除了調查 Hugging Face 遭入侵事件外，公司也正在檢視「模型更廣泛的活動情況」。
值得注意的是，即使 OpenAI 發現的其他異常行為規模有限，這類自主 AI 代理程式出現「失控」情況，仍可能進一步推升白宮及其他政府部門要求加強 AI 監管的呼聲。
兩名知情人士以及另一名了解此事的消息人士表示，OpenAI 擴大調查的時間點，就在其主要競爭對手 Anthropic 揭露旗下模型也曾涉及一連串入侵事件之前不久。
據悉，Anthropic 的 AI 模型曾導致多起駭入行為，並造成另外三家公司遭到攻擊，相關事件最早可追溯至今年 4 月。
AI 安全專家表示，最新披露的事件顯示，目前一些頂尖 AI 實驗室在開發具備危險性自主駭客能力的 AI 代理程式方面，已經超越自身對這類系統進行有效控制與管理的能力。
劍橋大學「生存風險研究中心」數學家 Maurice Chiodo 表示：「我們看到的是一個整個產業的問題：設計、開發並推出這些工具的人，本身並沒有跟上發展速度，無法以負責任的方式打造這些系統，也無法確保它們的安全性。」
《路透》表示，其無法確認 OpenAI 調查人員究竟發現多少起相關事件，也無法確認這些事件發生的時間點與具體情境。
三名消息人士表示，OpenAI 與外部專家目前正在檢視今年稍早的系統日誌資料，希望釐清事件經過。
OpenAI 最初是在 7 月初 Hugging Face 遭入侵事件後展開調查。當時，一個 OpenAI AI 代理程式在另一家公司網路環境中失控運作數天，試圖以不當方式通過內部測試，最終導致駭客行為失敗。
OpenAI 表示，在這波入侵行動期間，另外四家公司旗下的四個帳戶也遭到入侵。其中一家受影響企業為位於紐約的雲端運算新創公司 Modal，該公司管理層已證實此事。
Chiodo 表示，令他更加擔憂的是，有跡象顯示 OpenAI 與 Anthropic 似乎都沒有即時監控旗下 AI 代理程式失控時的行為。
根據《路透》此前報導，OpenAI 直到 Hugging Face 完成事件控制、聯繫聯邦調查局（FBI），並公開說明遭入侵情況後，才意識到旗下 AI 代理程式已經攻入對方系統。
OpenAI 曾表示《路透》報導存在不準確之處，但在被要求說明具體錯誤內容時，並未作出回應。
Anthropic 則在近日發布的聲明中，首次揭露旗下 AI 代理程式如何在網路上攻擊受害者。該公司暗示，當時並未進行即時監控，並表示：「若能即時監控評估日誌，將有助於更早發現問題。」
Chiodo 認為，這反映出 AI 公司在安全監督方面存在不足。他說：「看起來，他們甚至根本沒有在監看。」
Anthropic 則表示，公司確實設置了即時監控機制，但由於與合作夥伴之間存在理解落差，該監控功能並未被應用於「這類威脅場景」。
隨著自主 AI 代理程式失控事件的調查範圍迅速擴大，美國與歐洲各地的國會議員及政府官員，要求對開發這些 AI 模型的實驗室加強政府監管的壓力也隨之升高。
美國總統川普週四（30 日）接受記者提問時表示：「我們正在研究相關管控措施。」
歐盟執委會則於週五表示，已就近期一連串 AI 駭客事件，與 OpenAI 及 Anthropic 展開討論。
美國參議院情報委員會首席民主黨籍議員華納（Mark Warner）週五表示，Anthropic 事件「讓我更加確信，從立法角度來看，我們要求對這些先進 AI 模型進行強制能力測試是正確的。」
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