鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-01 18:20

橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）近日在《The Diary of a CEO》Podcast 節目中拋出重話，直指美國介入伊朗衝突是一次戰略誤判，不僅未能鞏固美國的國際地位，反而暴露了這個超級強權的深層弱點。他並指出，一但中國對台灣出手，就可能引發全球股市崩潰。

根據《Benzinga》報導，達利歐將這次事件類比為 1956 年蘇伊士運河危機。當年英國企圖以武力維持對運河的控制，結果反而加速了大英帝國的殞落。

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在他看來，美國如今正面臨類似處境，過去足以嚇阻對手的「實力展示」，如今已顯得力不從心。

達利歐援引他長年研究的「80 年週期」理論指出，包括美國在內的多個大國都已步入週期後段，當被問到美國是否已進入所謂「崩潰階段」時，他給出的評估是，目前正處於「衰退」。

達利歐分析，美國民眾對油價上漲與人員傷亡的敏感度，使美國難以支撐一場曠日持久的軍事行動。

他質疑，若要真正掌控荷姆茲海峽這條戰略咽喉，美國勢必得長期駐軍、無限期投入資源，但這樣的政治意願目前並不存在。

也因此，他將荷姆茲海峽的控制成效稱為檢驗美國實力的「試金石」。

金融市場的訂價似乎印證了達利歐的觀察。博弈平台 Polymarket 上，關於「美國是否會在 2027 年前入侵伊朗」的預測合約已吸引超過 5,000 萬美元的交易量，目前市場給出的機率約為 25%。

另一方面，交易員普遍不看好荷姆茲海峽航運能在 8 月底前恢復正常，油價與美國汽油零售價也維持在相對高檔，反映市場對供應中斷的疑慮並未消散。

達利歐警告，亞洲國家已從這次伊朗事件中得出一個令人不安的結論，一旦區域危機爆發，美國是否真的會挺身而出，答案並不確定。

他特別點名台灣，認為若中國選擇對台實施封鎖，美國政府的反應將是對美國全球承諾最嚴峻的測試。

更值得留意的是，達利歐指出中國即便不動用武力，也已透過貿易關係建立起強大的地緣政治槓桿，如今對多數國家而言，中國已取代美國成為最大貿易夥伴。

在經濟層面，達利歐特別強調台灣半導體產業牽動全球供應鏈的重要性。

達利歐認為，若中國封鎖台灣導致半導體出口中斷，即使僅持續 5 天，也可能引發全球金融市場劇烈震盪；即便是短暫的供應中斷，也可能拖累 AI 資料中心的擴建進度，並衝擊電子與汽車產業的生產排程。