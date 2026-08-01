鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-01 21:10

日本快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）近日拋出震撼彈，宣布規模上看 8000 億日元的股票回購計畫，成為全球記憶體晶片產業第一家啟動大規模庫藏股操作的業者。這項決定被市場解讀為 NAND 快閃記憶體超級景氣循環正式來臨的訊號，也讓投資人開始討論，一場以企業回購為主軸的記憶體類股行情，是否會從日本一路蔓延到南韓。

根據摩根大通週五（31 日）公布的研究報告，鎧俠 2027 會計年度第一季非美國會計準則營業利益達到 1.326 兆日元，年增幅超過 28 倍，營業利益率一舉衝上 75%，單季獲利甚至超越了整個 2025 會計年度的全年表現。

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分析指出，這波暴衝的動能主要來自「量價分化」。鎧俠當季營收達 1.767 兆日元，季增 76%、年增 415%，但真正推升獲利的是價格而非出貨量。

平均銷售單價（ASP）單季暴漲約 70%，出貨位元數卻僅有低個位數的成長，部分訂單甚至延後至第二季才交貨。

從業務結構來看，固態硬碟與儲存方案業務貢獻最大，單季營收達 1.175 兆日元，年增 440%，占整體營收比重升至 66%，其中資料中心與企業級應用貢獻逾 60%，是拉抬單價的主要來源；智慧型手機相關營收季增 56%，個人電腦與伺服器應用更暴增 96%。

此外，公司最新一代 BiCS 8 製程產品，產出占比已突破半數。

瑞銀證券分析指出，第一季營業利益表現與公司先前 1.30 兆日元的財測，以及市場預期的 1.38 兆日元大致吻合，其中兩、三個百分點的出貨落差，主要來自季末交貨遞延所致。

鎧俠第二季財測保守但需求不改樂觀基調

展望第二季，鎧俠管理層預估營收將達 2.39 兆日元，季增 35%；營業利益上看 1.90 兆日元，對應利益率約 79.5%，雖與瑞銀、摩根大通的預估相差不遠，卻低於部分買方機構 2.0 至 2.5 兆日元的樂觀估算。

瑞銀進一步分析，第二季表現仍將由價格驅動，以美元計價的位元平均售價估計上漲 30%，以日元計則上看 34%；出貨量在第一季遞延訂單陸續補上後，季增幅度可望達一成，優於先前僅 5% 的保守假設。

值得留意的是，鎧俠對中期供需的看法同樣偏多。

摩根大通引述公司說法指出，2026 年全年 NAND 產業位元需求成長率估計為高個位數至十位數百分比，並預期 2027 年市場將出現供不應求的局面，主要推手正是以 AI 代理為代表的新興運算需求。

而鎧俠管理層形容，這股趨勢目前仍處於「極早期階段」。

鎧俠 8000 億日元回購案 估值框架同步翻新

比起單季獲利數字，市場更關注的是鎧俠這次回購計畫背後所代表的產業轉折意義：或為記憶體產業的股東報酬模式立下新的標竿。

根據規劃，鎧俠將回購計畫與約 50% 的股東總報酬率目標掛鉤，並同步搭配自 2028 會計年度起實施的配息安排。

瑞銀估算，若把 2028 會計年度預估淨利 9.42 兆日元的一半全數投入回購，理論上可削減公司約 19% 的流通在外股數，而回購金額本身也相當於公司目前 25 兆日元市值的 19%。

受此激勵，瑞銀分析師將評價基準由原先採用的 2029 會計年度每股淨值，改採 2028 會計年度指標，同時把 2028 至 2031 會計年度的平均股東權益報酬率預估從 42% 上調至 48%，股價淨值比倍數也由 4.63 倍調升至 5.23 倍（資金成本假設為 9.1%）。

不過由於基期切換，瑞銀目標價反而小幅下修至 12.6 萬日元（原為 14.4 萬日元），但仍維持「買進」評等；摩根大通則給出 15.5 萬日元目標價，同樣維持「加碼」評等。以週五收盤價 46,500 日元計算，兩家機構皆認為股價仍有相當大的上漲空間。

瑞銀指出，獲利能力強勁、估值又相對偏低的企業一旦啟動回購，往往能帶動整體評價倍數的擴張。

該行的量化評估也顯示，鎧俠所處的產業結構與監管環境未來半年可望持續改善，下一個觀察重點將落在 2026 年 10 月 31 日的財報發布，屆時公司預期會進一步揭露股東回報政策的細節。

韓股同步醞釀「回購牛市」 三星、SK 海力士扮演要角

更重要的是，分析指出鎧俠的回購行動，很可能只是整個記憶體產業回購浪潮的開端。

野村證券 7 月 28 日的報告指出，隨著南韓 KOSPI 指數的去槓桿化壓力逐漸消退，南韓股市的評價重估動能，正從過去仰賴的「流動性與槓桿」，轉向「基本面與企業回購」。

野村預估，2026 年南韓上市公司回購總規模將達 116 兆韓元，約占 KOSPI 總市值 2.2%，遠高於 2018 年至 2025 年間 0.2% 至 0.9% 的歷史平均水準；到了 2027 年與 2028 年，回購規模更將進一步擴大至 274 兆韓元與 328 兆韓元。

其中約 90% 資金將來自三星電子與 SK 海力士 (KR000660) 這兩大半導體巨頭，其穩定且可預期的回購行為，有望為市場帶來結構性的買盤支撐。

野村同時維持 KOSPI 指數 2026 年 10,000 至 11,000 點的目標區間，並將預計於 11 月公布的「低股價淨值比公司名單」，列為最直接的個股催化劑。

分析認為，相關企業屆時可望藉此加速註銷庫藏股、提高股利發放，並處分非核心資產，帶動南韓股市「收復失土」。

整體而言，從鎧俠的 8000 億日元回購案，到南韓兩大記憶體巨頭可能引領的史上最大規模回購潮，記憶體產業正逐漸浮現一條清晰的跨市場邏輯：AI 運算需求支撐獲利成長，獲利轉化為股東回報，回購則壓縮流通股本、推升整體評價。