鉅亨網新聞中心 2026-08-01 17:10

上市未滿一週、市值已衝上 3.6 兆元人民幣的中國記憶體大廠長鑫科技 (688825-CN) ，近期在新一代低功耗記憶體技術上傳出重要進展。據悉，該公司 LPDDR6 產品的研發驗證階段已接近完成，距離正式量產僅剩一步之遙。

依照業界慣例，LPDDR 產品從研發到上市須歷經顆粒單體驗證、研發驗證、小批量導入驗證，最終才進入量產。

‌



目前長鑫所處的研發驗證階段，主要針對相容性、系統穩定性、效能功耗與機械可靠度等項目進行全面測試，藉此提前排除潛在風險、確認產品設計的可靠性。

這也代表長鑫在 LPDDR6 的商業化進程上，已經過半。

事實上，早在今年 3 月，市場便傳出長鑫積極推動 LPDDR6 送樣給核心客戶。並可能於 2026 年下半年搶下全球首發量產的頭銜。

不過，此後消息一度沉寂，直到 8 月才再度浮上檯面，外界解讀，這或許與該公司衝刺上市時程有關。

規格方面，長鑫首款 LPDDR6 產品採 12800 Mbps 設計速率，與系統單晶片（SoC）協同運作的基礎速率則為 10667 Mbps，單顆粒容量 16Gb、封裝後晶片容量達 16GB，並採用 1295 顆錫球的 POP 封裝技術。

相較於前代 LPDDR5X，新產品在低功耗表現與可靠度、可用性及可維護性功能上皆有明顯提升。

回顧長鑫的技術演進：2023 年底推出首款自研 LPDDR5 系列，顆粒容量 12Gb、單顆粒速率 6400Mbps；2025 年再推出 LPDDR5X 系列，容量擴增至 12Gb 與 16Gb，速率最高衝上 10667Mbps，較前代提升 66%，功耗同步下降 30%。

換算下來，長鑫從 LPDDR5 發布到 LPDDR6 送樣核心客戶，兩個世代的跨越僅花不到三年時間，追趕速度不容小覷。

而支撐這波技術衝刺的是持續加碼的研發投入。2025 年研發支出達人民幣 95.93 億元，年增 51.28%；2023 年至 2025 年三年累計投入超過 206 億元人民幣，累積專利數量則來到 6,972 件。

不過，長鑫並非唯一的競逐者。目前在 LPDDR6 量產賽道上，南韓 SK 海力士 (KR000660) 進度最為領先，該公司今年 3 月宣布已完成全球首款採第六代 10 奈米級（1c）製程、16Gb 容量的 LPDDR6 開發驗證，同樣規劃於 2026 年下半年啟動量產出貨。

相較之下，三星電子 (KR005930) 與美光科技 (MU-US) 則相對保守，兩大龍頭已將更多晶圓產能轉向利潤更高的 HBM 與伺服器記憶體市場，間接為長鑫留出成長空間。

市調機構 Omdia 統計，長鑫目前全球市占率約 7.67%；券商野村證券則預估，長鑫現階段市占約 10%，並看好其到 2028 年底前市占將攀升至 18%，甚至在研究報告標題中將長鑫喻為「中國皇冠上的明珠」，並將目標價大幅調升至 116 元人民幣。

財務表現上，長鑫預估 2026 年上半年營收將達 1,100 億至 1,200 億元人民幣，年增 612.53% 至 677.31%；歸屬母公司淨利預估為 500 億至 570 億元人民幣，年增幅上看逾 25 倍，成長動能驚人。

《金融時報》先前於 6 月 27 日報導，蘋果已就採購長鑫 DRAM 晶片一事，與美國商務部進行接觸；該報 7 月 8 日進一步透露，蘋果已展開對長鑫 DRAM 晶片的內部測試，初步規劃用於在中國市場銷售的產品線。

而在 7 月 30 日登場的蘋果 2026 會計年度第三季財報會議上，執行長庫克親自回應記憶體供應多元化議題，表示公司「正在評估所有選項」，並指出目前全球 DRAM 市場主要僅由三大供應商把持，「若能有更多供應商加入，對供應面與潛在的價格面都會是好事」。

分析人士指出，比起是否打入蘋果供應鏈，長鑫在 LPDDR6 上的技術進度其實更具指標意義。