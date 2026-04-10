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經理人視角： 大盤利多因素： （一） AI 投資強勁 ：CSP 業者持續上調 2026 年資本支出，AI 投資尚未見頂 （二） 關鍵元件缺貨 ：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，漲價題材奠定台股底氣 （三） 獲利動能上修 ：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+31%，持續上修並領先全球主要股市 大盤利空因素： （一） AI 投資回報疑慮 ：市場高度檢視資本支出與 AI 投資回報率，部分個股進入估值消化與震盪期 （二） 短期地緣政治風險 ：美伊戰事爆發引發能源封鎖、原物料供應短缺等問題，增加市場波動與不確定性 油價變數仍待釐清，但基本面展望維持樂觀 今年台股走勢明顯強於全球主要市場，一個關鍵在於台積電年初時上修未來五年營收成長展望，帶動整體台股本益比重新評價，這除了反映台灣在 AI 供應鏈中的關鍵地位，也意味著多數利多早已提前反映，部分族群的估值甚至已定價至 2027 年後的成長預期。在估值偏高的情況下，我們認為市場焦點將從地緣風險，轉向高油價是否會壓抑全球經濟動能，甚至拖慢企業在 AI 資本支出的節奏，這才是影響中期科技股與台股發展的關鍵，在這些宏觀不確定因素未明朗前，台股預期仍將維持高檔震盪格局。然而回到股市基本面，AI 需求強勁、台灣供應鏈競爭力穩固，整體長期趨勢依舊正向，因此接下來可重點觀察美台企業在 4 月陸續召開的法說會，包括 AI 需求延續性、資本支出強度與供應鏈瓶頸的最新看法，期待為市場提供更明確的指引與激勵。

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