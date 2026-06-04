鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-04 12:10

全球 AI 軍備競賽進入瘋狂燒錢階段，高盛近日出具研究報告大幅上修對 Meta、微軟、亞馬遜及 Alphabet 這四家科技巨頭的預測，在 2025 年至 2030 年間的資料中心資本支出總額，將高達 5.3 兆美元，而根據 IMF 的 GDP 排名，這一數字甚至超越了日本、英國、印度及法國等全球絕大多數經濟體，若將 AI 支出視為獨立國家，四大巨頭 AI 支出將躍居全球第四。

高盛大幅上修四巨頭AI支出到2030年將超過日本GDP 專家：光模組成最大受惠者(圖:shutterstock)

作為資料中心內連接 GPU 叢集、實現高速數據傳輸的核心零組件，AI 大模型訓練對海量算力協同的需求，正直接驅動 800G 乃至 1.6T 高速光模組的「量價齊升」。

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在這股洶湧的資本洪流中，光模組產業被視為最直接受惠的標的。中國國盛證券分析，隨著時間進入 6 月，2027 年光模組需求預期加速明朗，且上游核心零件的缺料問題已迎來改善拐點，龍頭廠商的產能與業績彈性有望加速釋放。

中國興業證券亦指出，從 PE-G(本益成長比) 角度觀察，中國光模組龍頭相較於海外同業，估值仍具備吸引力。在算力族群長期邏輯未變的前提下，光模組無疑是這場 5.3 兆美元 AI 盛宴中的核心「賣水人」。