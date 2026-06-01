鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-02 07:31

伊朗與以色列衝突持續升溫之際，伊朗週一 (2 日) 傳出正考慮同步封鎖荷姆茲海峽與曼德海峽(Bab el-Mandeb)，市場擔憂全球能源供應恐面臨前所未有的雙重打擊，推動國際油價盤中一度大漲逾 6%。

根據伊朗半官方媒體《Tasnim》報導，德黑蘭已暫停透過第三方與美國進行的間接談判，並與包括葉門、黎巴嫩及伊拉克盟友在內的「抵抗陣線」研擬進一步反制措施，其中包括全面封鎖荷姆茲海峽，以及在曼德海峽等戰略水道開闢新戰線，以回應以色列在黎巴嫩的軍事行動。

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若相關威脅付諸實行，全球能源市場將面臨重大衝擊。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，歷來承載約 20% 的全球原油與液化天然氣 (LNG) 貿易量。

國際能源總署 (IEA) 指出，自 2026 年中東衝突升級以來，當地船舶通行量已較正常水準暴跌逾 90%，形成全球石油市場史上最大規模的供應中斷。

(圖：shutterstock)

與此同時，位於紅海南端的曼德海峽 (Bab el-Mandeb) 同樣具有關鍵戰略地位，每年約有 5% 的全球原油供應經由該水道運輸，平均每日流量約 410 萬桶原油，也是亞洲與歐洲之間的重要航運樞紐。

分析人士指出，一旦兩大海峽同時遭到封鎖，全球約 25% 的石油與天然氣供應，以及近 30% 的貨櫃海運流量恐受到影響，每日面臨風險的國際貿易金額可能高達 100 億美元。

市場憂慮情緒迅速升溫，布蘭特原油價格週一盤中漲幅一度超過 6%，逼近每桶 100 美元關卡。部分分析師更警告，若雙重封鎖情境持續，國際油價可能進一步攀升至每桶 150 至 200 美元區間。

除了能源價格上漲外，全球供應鏈也可能受到衝擊。航運業若被迫改道非洲好望角，單趟航程將增加 10 至 14 天，燃料成本額外增加 120 萬至 180 萬美元，同時戰爭風險保險費率已較正常時期飆升超過 10 倍。

沙烏地阿拉伯近月來積極利用東西向輸油管線，將原油由阿布蓋格 (Abqaiq) 輸送至紅海港口延布(Yanbu)，藉此避開荷姆茲風險。目前該管線每日運輸量已達 700 萬桶滿載水準，使延布成為全球重要原油出口樞紐。

然而，即使原油成功運抵延布港，出口至亞洲與歐洲的超大型原油運輸船 (VLCC) 仍必須穿越曼德海峽才能離開紅海。

一旦曼德海峽也遭封鎖，沙國繞過荷姆茲海峽的替代方案恐失去作用，全球原油供應鏈將進一步承壓。