鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-02 05:40

在輝達 (NVDA-US) 發表新一代 AI 個人電腦 (PC) 晶片、股價飆漲逾 6% 帶動下，科技股領軍衝鋒，美股三大指數週一 (1 日) 同步改寫歷史收盤新高。儘管美伊談判再度出現波折，但美國總統川普強調雙方對話仍持續進行，緩解市場憂慮。

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輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 主題演講中正式發表 RTX Spark 超級晶片，內建由輝達、微軟 (MSFT-US) 與聯發科共同打造的 N1X 處理器，主打在 PC 上執行 AI 代理 (AI Agent) 應用。

市場看好 AI PC 將成為下一波成長引擎，激勵輝達股價大漲 6.26%，成為推升費城半導體指數上漲 1.06% 的最大功臣。

地緣政治方面，美國總統川普週一表示，他與以色列總理尼坦雅胡進行了一次「非常有成效」的通話，並強調不會派遣部隊前往黎巴嫩首都貝魯特。

稍早市場一度因伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》報導伊朗暫停與美國談判、並威脅全面封鎖荷姆茲海峽而感到不安。不過川普隨後在 Truth Social 發文表示，美國與伊朗的談判仍在快速推進中，市場因此重新燃起對雙方達成協議的期待。

受相關消息影響，油價盤中大幅震盪後收斂漲幅。美國西德州原油 (WTI) 回落至每桶 92 美元上方，布蘭特原油則在每桶 95 美元附近整理。

美股週一 (1 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 46.42 點，或 0.09%，報 51,078.88 點。

那斯達克指數上漲 114.19 點，或 0.42%，報 27,086.81 點。

S&P 500 指數上漲 19.90 點，或 0.26%，報 7,599.96 點。

費城半導體指數上漲 136.27 點，或 1.06%，報 12,965.65 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 253.85 點，或 1.38%，報 18,651.31 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數成分股漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 5.07%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.84%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.04%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.47%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 4.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 3.22%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.20%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.47%。

企業新聞

輝達執行長黃仁勳週一在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 發表全新 N1X 處理器與 RTX Spark 超級晶片，標誌著這家 AI 晶片龍頭企業正式進軍 PC 市場。

輝達正式進軍 PC 市場消息傳出後，輝達週一股價大漲超 6%，微軟同步走高超 2%；台積電 (TSM-US)、博通 (AVGO-US) 與美光科技 (MU-US) 也跟著受惠。其中美光強升超過 6% 至每股 1,034.74 美元，市場看好 AI PC 將帶動更高的記憶體需求。

反觀傳統 CPU 陣營則承受壓力，英特爾與 AMD 股價分別下跌超過 3% 與約 2%，高通 (QCOM-US) 也重摔超過 8%。

波克夏 · 海瑟威 (BRK.B-US) 下跌約 1%。公司宣布以約 85 億美元總企業價值收購住宅建商 Taylor Morrison Home (TMHC-US)，為新任執行長艾貝爾 (Greg Abel) 接棒股神巴菲特後首宗大型併購案。Taylor Morrison 股價聞訊跳漲超 22%。

華爾街分析

DA Davidson 分析師 Gil Luria 指出，輝達新的 PC 超級晶片表明，該公司完全有意佔領整個 CPU 市場，而不僅僅是資料中心。這也意味著輝達可能正在為更多人工智慧工作負載在設備 (無論是 PC 還是手機) 上運行奠定基礎。

Ameriprise 市場策略師 Anthony Saglimbene 表示，6 月可能會檢驗推動股市在 5 月走高的力量是否能夠持續維持。 一系列重要事件即將發生，包括聯準會 6 月的政策會議、關鍵的勞動力市場和通膨數據、尚未解決的美伊緊張局勢、SpaceX 的預期 IPO 首秀以及月底的羅素指數重組。