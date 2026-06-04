鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-04 11:04

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (4) 日舉行股東會，股東關注台積電資本支出大幅提高，是否代表公司已掌握至 2030 年的成長能見度。董事長魏哲家表示，台積電無法完全看到未來每一個應用，但半導體永遠是所有發展的基礎，只要台積電持續保持技術世界第一、生產效率世界第一，並維持客戶信任，就能掌握所有機會。對於 2030 年成長能見度，魏哲家也直言，台積電有「相當大的信心」。

股東提問指出，台積電先前將今年資本支出從 520 億美元提高到 560 億美元，且公司曾提到，這是拜訪客戶、客戶的客戶及下游後所做出的決定。股東進一步追問，魏哲家是否看到新的應用或需求，足以支持如此大規模投資，甚至讓台積電成長延續至 2030 年。

‌



魏哲家坦言，若要誠實回答，台積電沒有辦法完全看到所有未來應用，也無法保證每一個應用都能掌握清楚。不過，最基本的觀念是，半導體永遠是所有發展的基礎，半導體需求永遠存在；只要是半導體，台積電技術永遠是最基本且重要的一環。

魏哲家強調，不管終端應用如何變化，台積電必須讓技術本身永遠保持世界第一，也要讓生產效率及對客戶的服務維持世界第一，才能持續掌握所有機會。他也特別提到，客戶信任是台積電最重要的優勢之一，台積電最強大的競爭對手都有自己的產品，雖然不能說客戶不信任對手，但若以信任度來看，台積電也是世界第一。

魏哲家表示，只要台積電技術永遠保持第一、生產效率保持第一，又能取得客戶信任，公司就可以永續經營、永續成長。至於是否可將目前成長能見度看到 2030 年，魏哲家回應，台積電有相當大的信心。

針對如何看待機器人與自駕車未來。魏哲家表示，客戶確實會與他分享更多內容，但不方便在股東會現場說明。不過，自駕車永遠是未來方向，機器人也永遠是未來方向。

魏哲家指出，自己已多次談過機器人的重要性，隨著衛生環境與醫療服務愈來愈好，人類壽命持續拉長，未來到了 80 多歲、90 多歲，一定需要有人照顧。他認為，用機器人照顧長者，將比由另一半照顧更有效率，並笑稱自己也正在進入那樣的年紀，因此也很努力希望機器人可以趕快成功。

針對與客戶戰略夥伴關係升級，股東提到，部分客戶可能透過預付款、預訂產能等方式，與台積電共同定義未來需求，分散台積電龐大投資風險。魏哲家回應，可以這樣理解，但也強調，預付款不是永遠都要採用的方法，只是分散風險的方法之一。

股東進一步表示，若客戶承諾一定需求，壓力就不會全部落在台積電身上。魏哲家則回應，壓力仍在台積電身上，並表示「要賺錢沒那麼容易」。

此外，也有股東關注員工分紅議題，魏哲家回應，從 2023 年到 2024 年，台積電給員工的分紅增加約 30%；從 2024 年到 2025 年，又增加約 30%；從 2025 年到今年 2026 年，公司也有信心會再增加超過 30%。魏哲家認為，這是對員工相當好的報償。

魏哲家強調，台積電在考量員工、股東與社會三者之間的關係時，最重要的是公司必須永續經營，對員工、股東與社會都要盡到責任。他也強調，每年約 30% 的員工分紅成長「沒有天花板」，只要公司與所有員工共同努力，分紅會持續上升。

針對股利，魏哲家說，台積電對股東的回饋已有明確原則，就是會持續成長，這項承諾不會改變。從去年到今年，台積電對股東的回饋增加約 33%，過去也增加將近 30%，遠超過多數通膨或相關指標。

魏哲家進一步指出，台積電在社會上的重要性愈來愈高，公司吸引大量優秀人才，也使用相當多土地、水、電等資源，同時貢獻接近 25% 的稅收，因此公司對社會的責任也要持續加大，對社會與資源的投入也會增加。