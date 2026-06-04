鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-04 11:35

達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周三 (2 日) 表示，美國經濟成長與企業獲利表現強勁，讓她愈來愈擔心聯準會 (Fed) 今年可能需要升息，才能讓通膨回到 2% 的目標。

蘿根發表鷹派言論之際，距離華許 (Kevin Warsh) 主持上任後首次 Fed 決策會議僅剩兩周。隨著通膨壓力升溫，Fed 愈來愈多官員認為，除非採取更多行動抑制需求，否則物價壓力將難以消退。

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蘿根周三表示，目前金融環境仍偏寬鬆，人工智慧 (AI) 投資熱潮持續推升需求，但尚未透過生產力提升帶來足夠的通縮效果。華許曾公開主張，AI 長期而言將是一股抑制通膨的力量。

她指出，即使能源價格上漲加重低收入家庭的壓力，美國消費支出依舊強勁。她在德州 El Paso 的演說稿中表示：「這些情況顯示，貨幣政策目前並未對經濟形成抑制效果。」

蘿根認為，通膨不僅受到去年關稅和今年伊朗戰爭推升油價影響，還有其他因素持續推高物價。從多項核心通膨指標來看，目前通膨趨勢更接近 2% 區間中間，而非完全回落至 Fed 設定的 2% 目標。

她說：「我愈來愈擔心，今年稍晚可能需要提高利率，才能讓物價完全恢復穩定，並讓 Fed 雙重使命取得適當的平衡。」