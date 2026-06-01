鉅亨網編譯許家華 2026-06-02 06:50

隨著生成式 AI 市場快速從聊天機器人轉向企業應用，AI 程式開發工具 (Code Generation) 已成為科技巨頭爭奪的新戰場。

（圖：Shutterstock)

儘管目前由 Anthropic 憑藉 Claude Code 取得領先地位，OpenAI 則透過 Codex 全力追趕，但市場人士指出，Alphabet 旗下 Google (GOOGL-US)與微軟 (MSFT-US) 已無法置身事外，兩家公司正利用雲端平台、龐大資金與開發者生態系優勢，加速搶攻這個被視為生成式 AI 最具商業價值的市場。

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研究機構 Mordor Intelligence 預估，AI 程式開發工具市場規模將從 2025 年的 93 億美元，以每年 26% 的速度成長，至 2031 年達到約 300 億美元。分析師認為，Google 與微軟看中的不只是軟體訂閱收入，更重要的是吸引開發者使用其模型、工具與雲端服務，進一步提升模型訓練能力與生態系黏著度。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，對 Google 與微軟而言，在 AI 程式開發市場競爭「至關重要」。他指出，這不只是產品之爭，更關係到未來 AI 模型能力、企業客戶關係以及雲端基礎設施需求。

創投公司 Theory Ventures 創辦人 Tomasz Tunguz 則認為，AI 程式設計是目前生成式 AI 最具吸引力的商業機會之一。他預估，未來 AI 相關支出最終可能占企業研發預算的 30% 至 60%。

Anthropic 之所以異軍突起，被認為與其專注於程式設計應用有關。相較於其他競爭對手投入大量資源發展影像與影片生成，Anthropic 將重心放在提升程式撰寫能力，並推出 Claude Code 等產品。

Luria 表示，當其他業者將注意力放在圖片與影片生成時，Anthropic 已意識到程式設計才是推動模型能力提升的核心，因此率先投入大量資源。

Anthropic 上週推出 Claude Opus 最新升級版本 Opus 4.8，將預設上下文視窗 (Context Window) 提高至 100 萬 Token，大幅提升模型處理複雜程式開發工作的能力。公司也宣布完成新一輪融資，估值達 9,650 億美元，超越 OpenAI，並於本週證實已秘密遞交 IPO 申請文件。

面對競爭壓力，Google 近期在年度開發者大會 Google I/O 大幅強化 AI 代理人 (Agentic AI) 布局，並推出 Antigravity 2.0 平台。Google 表示，該平台可同時協調多個 AI 代理人執行不同任務，例如由一個代理人負責網站程式開發，另一個代理人負責品牌素材生成。

Google 同時發表 Gemini 3.5 Flash 模型，強調其在代理人任務與程式設計能力方面具備前沿水準。Google 也在開發者反映額度不足後，調高 Antigravity 產品的模型使用上限。

Google 執行長 Sundar Pichai 近期接受《Hard Fork》Podcast 訪問時坦言，公司目前在部分 AI 程式設計領域仍落後競爭對手。

Pichai 表示，在工具使用、指令遵循以及長時間複雜任務等 Agentic Coding 能力方面，Google 目前確實「稍微落後」。

為提高競爭力，Google 在 I/O 大會上推出每月 100 美元的 AI 開發者訂閱方案，希望透過較低價格吸引更多開發者加入 Gemini 生態系。

微軟方面，本週將於舊金山舉行年度 Build 開發者大會。根據《The Information》報導，微軟計畫發表全新程式設計模型，並整合至 Copilot 平台，主打比競爭對手更低的使用成本。

市場認為，微軟正面臨維持 AI 開發工具領導地位的關鍵時刻。雖然 GitHub Copilot 曾是 AI 程式設計領域先驅，並於 2021 年率先推出相關產品，但近年來已遭 Claude Code 及 Cursor 快速追趕。

目前 GitHub Copilot 已支援 Anthropic、Google 及 OpenAI 等多家模型供應商，微軟則面臨是否自行打造具競爭力模型，或持續扮演平台整合者角色的戰略抉擇。

富國銀行分析師 Michael Turrin 指出，Build 大會將是微軟重新塑造市場認知的重要機會。如果微軟能展示更多自主研發技術，而非單純依賴合作夥伴模型，投資人對其 AI 競爭力的評價可能改變。

他表示，開發者最終仍會選擇能力最強的模型，微軟必須提出除了價格以外的具體優勢。

除了大型科技公司外，新創企業也積極搶攻市場。AI 程式編輯器 Cursor 堪稱目前最受矚目的明星公司之一。該公司員工僅約 300 人，但年化營收在 18 個月內從 400 萬美元暴增至 20 億美元，成為史上成長最快的雲端軟體公司之一。

今年 5 月，Cursor 更與 SpaceX 達成協議，賦予後者以 600 億美元估值收購公司的權利，顯示市場對 AI 程式開發工具的高度期待。

AI 程式工具的快速進步甚至引發華爾街擔憂。部分投資人認為，未來不少軟體產品可能透過 AI 直接生成，導致部分軟體公司的競爭優勢被削弱，相關疑慮一度拖累軟體股表現。不過隨著企業實際導入速度加快，軟體類股 5 月已出現明顯反彈。

企業用戶方面，資料分析軟體公司 Snowflake (SNOW-US) 執行長 Sridhar Ramaswamy 表示，公司工程師目前主要使用內部開發工具 CoCo 以及 Claude Code 進行開發。一名高效率工程師每年使用 AI 程式工具的支出達 5 萬美元已相當常見。

資料庫軟體商 MongoDB (MDB-US) 則同時部署包括 Claude Code 在內的三款生成式 AI 工具。執行長 CJ Desai 表示，公司目前採取一年期採購策略，避免被特定供應商綁定。

Desai 指出，如果未來 Gemini 或 Codex 表現更佳，公司希望能隨時切換，而不是簽訂長期合約。

產業研究機構 Forrester 分析師 Ken Parmelee 認為，AI 程式設計工具已成為大型科技公司吸引用戶進入生態系的「入口產品」。

他指出，每當開發者要求模型建立新程式，背後都會消耗大量 Token 與運算資源。企業願意以較低價格提供工具，是因為最終目的是吸引用戶購買更多雲端運算、記憶體及整合服務。