魚與熊掌想兼得？獨特3D鎖息策略*，主動出擊穿越牛熊！00999A 控波動追收益，主動選股靈活
鉅亨研報
中東局勢升溫使全球金融市場震盪加劇，台股短線上沖下洗，但仍維持高檔震盪、逐步回到企業基本面與現金流的理性評估。 野村投信表示，歷史經驗顯示，地緣政治對股市干擾多屬「短空長多」，評價最終將回歸企業獲利與自由現金流。面對油價與避險情緒的拉扯，主動式高息 ETF 有三項關鍵優勢：其一，股利現金流能在回檔期提供一定緩衝；其二，主動選股與權重調整可因應景氣與利率週期，避開對油價、運能擁塞高度敏感族群；其三，透過紀律再平衡與風險預算，強化投組耐震度，將短期波動轉化為中長期佈局契機。00999A 野村臺灣策略高息主動式 ETF 基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)，預計 4/13–4/16 募集，發行價新台幣 10 元，季配息。(* 係指針對股息機會來源進行不同階段發掘，非配息與總報酬之暗示或保證。僅為投資策略說明，非基金績效之保證。)
野村投信全球整合投資方案部主管暨 00999A 野村臺灣策略高息主動式 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 基金經理人游景德表示，00999A 核心優勢在於以總報酬為導向的「3D 鎖息策略 *」，對應台股股利宣告與除權息的季節性節奏，將「股利機會」拆解為三個可行動的節點，並與成長選股模組相互搭配：
第一，預測卡位（12–3 月）：以內部「股利預測模組」結合基本面前瞻（營收 / 獲利動能、現金流品質、資本支出與財務政策等）推估可能的高配息驚喜，在公布前先行卡位，力求同時參與潛在評價重估與未來息收。
第二，宣告網羅（3–4 月）：密切追蹤企業公告與市場落差，對「高於預期」者加速網羅，對「不如預期」者降低曝險或汰換，即時趨吉避凶，補足預測誤差。
第三，輪轉收割（5–9 月）：進入除權息旺季，以「多批次輪動」方式聚焦下一檔即將除息且條件符合者，領到即換、以資金效率擴大股息覆蓋面，避免「一套資金只布局在同一批股票」產生的效率折扣。
野村投信投資策略部副總經理但漢遠進一步補充表示，野村投信獨家 3D 鎖息策略 *，並非僅追高息 (註一)，在非旺季時（9–12 月）搭配「高信念成長股 (註 2)」動態加權，於財報與產業催化期拉高成長曝險，形成「旺季打息、平時補成長」的投資時鐘，追求「息收＋資本利得」的雙引擎。
相較被動式高股息指數的固定調整頻率，游景德指出，野村投信獨家主動 3D 策略，具備三個差異化優勢：其一，可提前卡位於指數換股前的財報 / 董事會決議窗口，降低「明知高息卻無法先到位」的缺口；其二，於宣告期可即時調整，避免因指數時程固定而「宣告利多卻事後買貴」；其三，除息旺季以輪轉提升資金周轉率，降低「抱上抱下」的持有風險與效率損失。這使 00999A 能在同一套資金下，盡可能網羅更多批次息收，並以再平衡機制把波動轉為調整權重的契機。
對投資人而言，當前為何是主動高息 ETF 的投資佳期？游景德表示，首先，外在風險主要集中於油氣供給與運輸瓶頸，衝擊具循環性與事件性，對「穩健配息＋現金流佳」的公司，相對可由營運體質吸收短期雜訊；其次，台股受惠 AI 與高階製造長循環，指數回檔時提供以主動方法逢低加碼的時間視窗；再者，全球主動式 ETF 的滲透度正結構性上升，市場機制與流動性對主動策略更友善，更有利策略落地與執行。
就短線催化與趨勢觀察，游景德分析，戰火未歇、AI 不歇！AI 基建需求不減，AI 仍是年內資本支出的關鍵主題，3 月份 NVIDIA GTC 主軸涵蓋「AI 工廠、開放前沿模型、代理型 AI、實體 AI」等焦點，將持續牽動資料中心與高效運算供應鏈。另一個關鍵為 MWC 主題聚焦「The IQ Era」與 GenAI 與網路結合的落地應用，產業鏈涵蓋 5G-A、邊緣運算與 AI-RAN 等，對台灣網通與關鍵零組件亦有延續性需求指標意義。
整體而言，但漢遠表示，美伊地緣衝擊雖令波動升級，但市場對油價與供應鏈衝擊的「恐慌溢價」正隨政策與庫存調節而消化；以息收與成長並重的主動方法，有望在區間震盪中提升持有紀律，並把季節性「股利事件」轉化為可重複運用的投資時鐘。00999A 以「預測—宣告—輪轉」三段式流程，結合高信念 (註 2) 成長選股與紀律控風險，目標是在資金有效率的前提下，爭取報酬最佳化，為投資人提供靈活調整、且主動高息策略，對無法時時盯盤的投資人而言，可望成為 2026 年波動行情中的重要解方。
放眼後市，游景德指出，美國經濟動能與企業獲利具韌性，市場焦點除 AI 外，亦延伸至航太、生醫與金融創新等應用；在波動中尋找「息收＋成長」的資產，成為許多投資人提升風險調整後報酬的共同策略。全球資金亦見結構性趨勢：根據統計，截至 2025 年底，全球主動式 ETF 規模達到約 2.04 兆美元，創下歷史新高，此外全球 ETF 產業（含主動與被動）總規模達 20.64 兆美元。 (資料來源：ETFGI，資料日期：截至 2026/1/31)，並有望延續至 2026 年；投資人愈來愈偏好在 ETF 架構中運用主動管理以追求總報酬與風險管理。
主動式 ETF 由專業經理人依市場與基本面判斷進行主動選股與調整投資組合，具有策略靈活、資訊揭露透明等特性，但仍屬股票型投資商品，風險與報酬並存。投資人應依自身投資目標與風險承受度審慎評估，並詳閱公開說明書及相關基金資訊。此外，ETF 價格會隨市場行情波動而變動，若 ETF 主要投資之成分股價格下跌，ETF 淨值與市價亦可能同步下跌，影響投資人報酬。配息並非保證收益，且每次配息金額不一定相同；投資 ETF 前，請務必留意市場價格波動與配息來源相關風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2025 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 9,638 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信六度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2026)，以及五度獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023，2026)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2025/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2026/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。
上述基金為主動式 ETF 基金，主要投資國內上市、上櫃股票市場，在合理風險下，基金投資風險包含類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治之風險等。雖投資基金具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險，投資人仍應注意所有投資基金之風險。有關基金之其他投資風險，請詳見基金公開說明書。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。ETF 上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。配息涉及收益平準金之 ETF，基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上公司僅供舉例，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
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