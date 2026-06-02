鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-02 15:50

PIMCO 發表報告指出，雖然人工智慧 (AI) 產業的融資需求正在增長，但目前其結構性壓力尚不足以取代周期性因素，成為驅動美國公債殖利率波動的主因。

PIMCO 多元資產信貸策略師 Lotfi Karoui 在最新報告中指出，近期長天期美債殖利率的攀升，主要反映了投資者對聯準會 (Fed) 利率政策預期的轉變。

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Karoui 表示，債務融資的人工智慧投資，最終可能會推高風險溢價——即投資者持有風險較高或期限較長的資產所要求的額外回報，但這一過程可能需要數年時間才能顯現。

以 10 年期美國公債為例，自 2026 年 2 月底伊朗衝突爆發以來，殖利率上升了約 51 個基點，其中高達 38 個基點源於利率預期的重估，而與 AI 融資相關性較高的「術期溢酬」(term premium) 僅貢獻了 13 個基點。

Karoui 指出，目前，長期公債殖利率上升的更合理解釋是，隨著伊朗戰爭加劇通膨風險，市場對聯準會利率路徑的預期發生了變化。他說：「人工智慧建設帶來的結構性壓力確實存在，但其增長緩慢，並非投資者目前關注的殖利率波動的驅動因素。周期性因素仍然支撐著債券的對沖作用。」

目前，AI 產業帶來的「存續時間供應衝擊」尚未完全顯現。數據顯示，彭博美國綜合指數與投資級公司債指數的平均存續時間仍低於疫情後的高點，這意味著市場還沒到必須消化由 AI 驅動的長期資本支出循環所產生的全部壓力。雖然科技公司已向美國投資者出售了超過 3,000 億美元的債券，但這種壓力目前主要集中在特定的信用市場領域。

信用市場正出現明顯的二元化現象：AI 超大型雲端服務商 (Hyperscalers) 為了鎖定長期融資，大幅偏好發行 30 年期債券。統計顯示，這些企業占據了今年以來 30 年期投資級債券發行量的 30% 以上，導致其信用利差曲線趨於陡峭；相比之下，非金融企業的利差曲線則相對平緩。

為了規避單一市場的集中度風險，這些企業甚至在歐元、英鎊、加幣等多種外幣市場發行 25 年期以上的債券。

PIMCO 強調，儘管面臨財政赤字擴大與 AI 融資增加的背景，美國公債在資產配置中依然扮演著重要的避險角色。在經濟增長放緩或需求萎縮的衰退情境下，殖利率通常會隨之下滑，從而為投資組合提供保護。