鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-08 13:20

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 周二 (7 日) 表示，由於伊朗戰爭影響，正準備調降全球經濟成長預測，並警告，全球經濟目前對因應衝擊的準備明顯不足。

喬治艾娃在華盛頓接受彭博專訪時說，在美以聯手攻擊伊朗前，IMF 原本正準備上修 2026 年的成長預測，但在戰爭衝擊下，現在將轉為下修預測。根據 IMF 今年稍早的預估，今年全球經濟成長率可達 3.3%。

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IMF 將在下周與與世界銀行在華盛頓舉行春季年會時，正式發布調整後的新數據。喬治艾娃表示，她給全球決策官員的訊息將是：「繫好安全帶。」

喬治艾娃指出，戰爭讓能源豐富的波斯灣地區運輸中斷，引發「負面供應衝擊，進而推升物價」，因此「關注通膨應該成為首要任務」。

她同時警告，全球現在因應重大經濟衰退的準備程度與工具，都比新冠疫情之前更為脆弱。此外，大國緊張局勢升溫，使得國際社會在面對緊急狀況時的協調合作更加困難，導致危機更頻繁發生。

喬治艾娃說：「世界在承受新冠疫情與烏克蘭戰爭的衝擊後，又面臨這波新衝擊，換言之，政策空間已經耗盡。」她表示，幾乎沒有政府在疫情後採取任何有意義的措施，來減少債務累積。

影響不對稱

戰爭不只干擾能源運輸，也衝擊全球化肥市場，預料將讓全球糧食安全情勢惡化。聯合國世界糧食計劃署 (WFP) 上個月警告，若衝突未能在今年年中結束且油價仍維持在每桶 100 美元以上，恐有額外 4500 萬人陷入「緊急糧食不安全」狀態。

喬治艾娃表示，每個人都會感受到能源緊縮，但影響是不對稱的，「如果你身處衝突鄰近區域，影響會更嚴重。如果你是能源進口國，感受會更痛苦。如果你幾乎沒有財政空間或緩衝工具，你的企業與家庭將承受最大衝擊。」

她指出，各國央行必須「在關注通膨與擔心扼殺成長之間取得平衡」，這與 2020 年疫情期間由財政與貨幣政策共同應對供需衝擊的情況截然不同。

微妙時刻

喬治艾娃說：「因應衝擊時必須非常謹慎，現在是一個非常微妙的時刻。」

財政方面，為了因應能源價格暴衝，全球政府、特別是高度依賴波灣能源的亞洲，紛紛宣布補貼或價格上限等緩解措施。對此喬治艾娃警告，部分國家採取的行動「與其財政緩衝並不相符」，她敦促各國政府避免對關鍵大宗商品施行出口管制，這將使問題更難解決。

對喬治艾娃來說，今年的春季年會，是一年來第二次面對來自華盛頓對全球造成的威脅。上一次春季年會正好發生在川普政府貿易戰的高峰期。

她說：「我們一直敦促成員國認識到，我們處於一個更具不確定性、更容易受到衝擊的世界。能保護你的是強健的基本面、強大的制度，以及支持生產力與成長的好政策。當雲霧稍散時，請務必建立你的緩衝空間。」

IMF、IEA 與世銀下周一會晤

喬治艾娃與國際能源署 (IEA)、世界銀行 (World Bank) 上周達成共識，將成立一個協調小組，因應中東局勢動盪。

IEA 執行董事 Fatih Birol 周二表示，IEA、IMF 與世銀的負責人將於下周一 (4 月 13 日) 舉行會談，商討伊朗戰爭引發的能源危機。因應措施機制可能包括提供針對性的政策建議、評估潛在融資需求，並透過低利率或零利率融資提供支援等。