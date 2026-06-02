鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-02 16:20

星巴克 (SBUX-US) 向媒體證實，在部署僅 9 個月後，已終止其 AI 驅動的自動庫存管理系統。

這項由 NomadGo 公司提供的技術，原本旨在透過自動化計數來監測牛奶、糖漿等飲品原料的庫存，以解決品項短缺問題。然而，這項備受期待的實驗最終因技術失準與操作繁瑣而宣告失敗，星巴克已決定回歸傳統的人工計數模式。

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執行困境：精確度不足與工作負荷增加

根據內部消息與員工回饋，這一 AI 工具在實際應用中表現不佳，經常出現誤算或錯誤標記，甚至無法辨識貨架上的瓶罐。一位在星巴克工作 9 年的輪班主管 Carl Addison 透露，這套系統要求門店重新排列後台儲存空間，過程極為耗時。

更嚴重的問題在於數據的不精確：若系統多算，門店會面臨補貨不足；若少算，則會造成庫存積壓。Addison 直言，該系統隨著時間推移「準確性不升反降」，對於講求速度與精確度的零售環境而言，並非理想的選擇。

AI 策略的兩面性

儘管庫存管理系統受挫，星巴克並未放棄 AI。作為執行長 Brian Niccol「回歸星巴克 (Back to Starbucks)」計畫的一環，公司仍持續推動其他 AI 工具，如輔助查詢配方與設備維修的「Green Dot Assist」，以及優化訂單排隊效率的「Smart Queue」。

目前星巴克的轉型策略似乎已初見成效，近期單季營收成長了 9%，優於分析師預期。

然而，華頓商學院教授 Santiago Gallino 指出，星巴克的撤退反映了零售業的普遍現象，「目前 AI 的炒作成分遠大於實際收益」。他認為許多零售商迫於競爭壓力，在技術尚未成熟、未能明確計算投資報酬率 (ROI) 之前，便盲目推動創新。

相較之下，如 Zara 等成功案例，是耗費多年研究並反覆修正 RFID 等技術以符合特定需求，而非追求通用的技術神藥。