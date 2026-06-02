鉅亨雙週報》高利率、油價與AI投資潮並行，全球市場進入政策再定價期
鉅亨買基金
過去兩週，全球市場同步面臨多重變數：一邊擔心通膨和利率風險再度升溫，一邊又被 AI、能源與新興市場的新玩法拉著跑。當美伊圍繞荷姆茲海峽議題持續角力，聯準會政策訊號轉趨審慎，中國加強資本流動管理，印度央行則表態必要時將動用外匯存底穩定匯市；同時，新興市場 ETF 也逐步由被動配置轉向主動管理。這些變化究竟會把市場推向新一輪行情，還是成為下一波震盪的序曲？
1. 通膨壓力未退：聯準會「不排除再升息」
美國方面，升息循環尚未明確落幕。新任聯準會主席凱文・沃什掛牌上任後，理事克里斯多福・沃勒隨即釋出「刪除寬鬆傾向，且不排除未來再度升息」的政策訊號；聖路易聯準銀行行長也提醒：AI 帶動的生產力提升未必足以抑制通膨，若物價持續停留在高檔，利率仍具進一步上行的政策正當性。市場對美債升息機率的期貨押注升溫，但在成交量偏低的情況下，價格反映更接近少數交易者的短線分歧，參考性仍有限。整體而言，利率見頂並不等同於降息即將啟動，美股短線仍須面對高利率環境的壓力。
2. 荷姆茲海峽變數升溫，油價壓力牽動全球風險資產
中東方面，美國和伊朗在荷姆茲海峽重開安排已接近協議，但細節仍待確認。伊朗最高領袖哈米尼堅持保留鈾庫存，並試圖在荷姆茲海峽收取過路費，連帶推動油價上行；五國亦直接拒絕伊朗設立「波斯灣安全管理局」的構想。油價抬頭，已透過美國 5 月製造業採購經理人指數（PMI）與房貸利率傳導到實體經濟：企業成本壓力上升、房貸族更難喘息。能源價格成了壓在通膨與利率之上的第二顆石頭，全球風險資產短期內難以忽視其影響。
3. 中國加強資本管理，新興市場配置轉向主動篩選
中國近兩週的政策主軸，聚焦於強化資本流動管理。一方面，政府擴大針對公民 2022 至 2024 年海外所得的稅務清查，並運用大數據與 AI 要求民眾自行核算補稅；另一方面，監管部門加大整頓離岸券商力道，對富途、老虎等業者祭出罰款、沒收違法所得，並要求兩年內關停境內客戶業務。政策目標相當明確：抑制資本外流並引導資金回流。若再結合 1 至 4 月固定資產投資衰退、房地產投資雙位數下滑，以及社會零售成長接近停滯等數據，中國經濟正走向「防風險優先，成長動能退居其次」的政策軌道。
在此背景下，新興市場資金開始尋找替代選項。5 月多家國際資產管理公司推出主動管理型新興市場 ETF，主要原因在於投資人不希望再由少數大型科技股主導指數表現，而是改由經理人依據國家與產業基本面進行主動篩選。對投資人而言，新興市場不再只是「單純買進一籃子指數」，主動選股與國別配置的重要性正在重新提升。
4. 日本出口回溫、印度匯率受關注，亞洲市場仍具結構性亮點
相較於中國市場承壓，亞洲其他主要市場則展現出不同層次的支撐力道。日本第一季 GDP 年化成長 2.1%，主要受惠於出口與民間消費回溫。雖然中東風險和油價上漲仍為未來變數，但在全球製造鏈重組、半導體設備與零組件需求支撐下，日本企業獲利體質相對穩健。
印度方面則是匯率成為市場焦點。印度央行行長公開表示盧比可能遭低估，並指出手上約 7,000 億美元外匯存底「必要時會用」，顯示央行對資本流動與匯率波動的容忍度偏低。隨著全球資金持續尋找中國以外的成長題材，印度雖有短線匯市干預與政策雜訊，卻穩居長期新興市場敘事的核心地位。
同時，AI 供應鏈仍在瘋狂搶產能。OpenAI 推出「算力保證合約」，企業可以透過 1 至 3 年長約鎖定運算資源，模式類似過往半導體產業鎖定晶圓產能。這也變相穩住半導體上游的資本支出與訂單能見度，可望對日本、台灣等硬體供應鏈形成中長期支撐。
鉅亨投資策略
趨勢仍是主軸，估值與政策風險須同步評估
在高利率尚未退場、油價具支撐、地緣政治風險延續的環境下，美股「長期看好」，但投資配置宜聚焦於財報確實受惠 AI 與能源效率的公司，避免單純追逐題材。受惠出口與半導體週期的日本股市同樣「長期看好」，日企財務體質改善與公司治理改革，是支撐估值的重要因素。中國市場在房市偏弱、資本管制轉緊下，評價以「中立 / 相對保守」看待，資金進出更應謹慎。至於黃金、原油等大宗商品，在通膨與地緣政治的交互影響下波動可能擴大，建議「維持中立」、作為避險與配置工具，而不是主戰場。
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