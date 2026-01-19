2026年台股資金聚焦AI供應鏈！ AI硬體升級遇上能源基建大潮，市值型主動式ETF續熱
美國 12 月非農就業新增 5 萬人，低於市場預估，但失業率降至 4.4%，顯示勞動市場並未快速惡化、企業「慢招慢裁」的態勢延續。最新 CME 期貨顯示，今年降息預期維持兩碼，寬鬆預期持續支撐近期風險性資產表現；同時，美國第三季 GDP 年化季增率達 4.3%，主要動能來自民間消費，基本面韌性仍在，整體數據均指向「溫和降溫、不失韌性」的就業與成長路徑。台股方面，野村投信表示，台股歲末年初延續強勢，CES 題材、AI 晶片需求升溫，以及年底以來外資買超回流等因素，台股不僅在 2026 年開年更再創新高，盤中與收盤紛紛刷新紀錄，半導體與 AI 供應鏈成為資金匯聚核心，權值股台積電帶動電子族群走強，記憶體、面板與光電族群同步受惠，成交量顯著放大，市場風險偏好走升。
野村投信策略暨行銷企劃處資深副總經理張繼文分析表示，輝達（NVIDIA）宣布新世代「Vera Rubin」平台進入量產，NVL72 機櫃在多項工作負載上相較 Blackwell 世代可望達到最高 5 倍效能，並將於今年下半年由合作夥伴開始供貨。Rubin 以「六晶片極致共設計」為核心：Rubin GPU 導入 HBM4、單 GPU 推論最高 50 PFLOPS 與訓練 35 PFLOPS，NVLink 6 使機櫃級總頻寬提升至 260TB/s；Vera CPU 採 88 個 Arm Olympus 核心、1.8TB/s 的 C2C 頻寬，搭配液冷化設計，強化整櫃效能與部署效率。輝達同場釋出自駕車 AI 模型「Alpamayo」、Cosmos 世界基礎模型與機器人模型 GR00T 最新進展，黃仁勳強調下一波 AI 突破將來自「系統、晶片與軟體」的同步創新，非僅靠單一晶片迭代。
張繼文進一步指出，能源與重電題材也伴隨 AI 擴張而升溫。Meta 宣布與 Vistra、TerraPower、Oklo 簽署核能供電協議，為位於俄亥俄州的新一代「Prometheus」AI 資料中心超級叢集取得最長至 2035 年的 6.6GW 清潔而穩定電力，並推進新型核能機組的開發與延役，為美國電網提供「可預見、可調度」的基載支援。此舉凸顯大型 AI 運算帶動的電力基礎建設需求，核能與高壓變電、輸配電等重電產業的重要性顯著提升。
00985A 野村臺灣增強 50 主動式 ETF 基金經理人林浩詳進一步表示，就業數據顯示美國勞動市場「降溫而不失穩健」，利率路徑朝溫和降息的方向定價；全球科技面則由 CES 的 AI 硬體大升級（Rubin 平台量產時程、HBM4 / 液冷 / 超高速互聯）與算力所需的能源基建（核能與重電）共同驅動。台股資金聚焦半導體與 AI 供應鏈龍頭，搭配台積電法說的正向預期，短線尚未出現反轉訊號，後市仍以「偏多」為主。投資策略上，建議持續聚焦運算晶片、高速網通、電力系統與散熱、記憶體等 AI 關鍵環節，並以龍頭企業為核心配置，同時留意法說會後的指引變動與資金進出。00985A 採取核心權值股為基礎配置，並適度納入具成長潛力的中型市值股票，打造靈活彈性的投資組合，可望在市場中維持長期競爭力。
提醒您，主動式 ETF 不同於被動式 ETF 僅追蹤指數，採專業經理人主動選股策略，靈活調整投資組合，掌握成長機會，資訊揭露透明，提供更彈性的資產配置選項。但主動式 ETF 仍屬股票型投資工具，報酬與風險並存，投資人應依自身目標與風險承受度審慎評估，並詳閱公開說明書與基金資訊。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
