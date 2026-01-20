袁志峰 2026-01-20 04:50

今日推介 - 同程旅行 (780, $22.24), 目標價 $24.5, 止損價 $21.5

1) 股市前景

上周五港股下跌，成交減少。全星期計，日均成交額環比增加 39% 至 3015 億元；港股通南向交易轉淨買入 100 億元。恒指及恒生科指升 2.3% 及 2.4%。阿里健康 (241)、阿里 (9988) 及海底撈 (6862) 漲逾 17%、13% 及 10%，為升幅最大藍籌。攜程 (9961)、泡泡瑪特 (9992) 及華潤萬象生活 (1209) 跌逾 21%、9% 及 8%%，為跌幅最大藍籌。上証指數跌 0.4%，深証成指升 1.1%。標指及納指跌 0.4% 及 0.7%；紐約期油升 0.5%；美元指數升 0.3%，人民幣兌美元升 0.1%；美國 10 年期債息由 4.17 厘升至 4.23 厘。

今月以來，恒指累漲 4.7%，跑贏歐美主要股市，但跑輸日本、南韓及台灣股市。預期海外資金加大配置港股行動未完，恒指月內有機挑戰去年 10 月 2 日高位 27382 點， 建議投資者趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 171 點，早段曾漲 253 點，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 182 點，收報 26845 點，跌 78 點或 0.3%。成交額按日減 12% 至 2551 億元，12 月份日均成交額 1859 億元。全星期計，恒指升 2.3%，恒生科指升 2.4%。

港股通南向資金轉淨買入約 1 億元。中芯國際 (981)、小米 (1810) 及華虹半導體 (1347) 錄得 10.8、8.7 及 5.9 億元淨買入。中國移動 (941)、阿里健康 (241) 及中海油 (883) 錄得 10.7、4.6 及 1.1 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 427 億元，12 月淨買入約 229 億元。

恒指跌 0.3%，成份股 55 升 34 跌。創科實業 (669) 及李寧 (2331) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。九龍倉置業 (1997) 及信義光能 (968) 漲逾 2%。長和 (1)、長江基建 (1038)、電能實業 (6)、新鴻基地產 (16) 及萬洲國際 (288) 升逾 1%。泡泡瑪特 (9992) 及阿里健康 (241) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。東方海外 (316) 跌近 5%。友邦保險 (1299)、中國平安 (2318)、中海油 (883)、中國宏橋 (1378)、招商銀行 (3968)、紫金礦業 (2899)、中國聯通 (762)、華潤置地 (1109) 及中國海外發展 (688) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.1%，收報 5822 點，成份股 11 升 18 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及網易 (9999) 升 1%，京東 (9618) 及快手 (1024) 跌逾 1%，小米 (1810) 跌 2%。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 漲逾 7% 及 2%，為升幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626)、蔚來 (9866) 及攜程 (9961) 升逾 1%。阿里健康 (241) 跌逾 5%，為跌幅最大成份股。騰訊音樂 (1698) 及零跑汽車 (9863) 跌逾 4%。理想汽車 (2015) 及金山軟件 (3888) 跌逾 2%。京東健康 (6618) 及聯想 (992) 跌逾 1%。

板塊方面，晶片及體育用品股逆市上升，漲幅居前。線上醫療、航運、軟件及建材股跑輸大市，跌幅居前。阿里健康 (241) 跌逾 5%，平安好醫生 (1833) 及京東健康 (6618) 跌逾 1%。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 跌逾 4% 及 3%。金山軟件 (3888) 及萬國數據 (9698) 跌逾 2%。中國建材 (3323) 及華潤建材 (1313) 跌逾 2%。

周五上証指數高開 0.4%，早段最多曾升 0.7%，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 0.5%，收報 4101.91 點，跌 0.3%，連跌 4 日。深証成指跌 0.2%。科創 50 指數升 1.4%。滬深兩市總成交約 30300 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1200 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。全星期計，上証指數跌 0.4%，深証成指升 1.1%。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國財政部數據顯示，中國於去年 11 月減持美國國債 61 億元（美元．下同），持有美國國債規模下降至 6826 億元，為 2008 年 9 月以來最低水平，是美債第三大海外持有國。(信報)

4) 個股訊息

藥明生物 (2269) 公布，獲其中一名主要股東 WuXi Biologics Holdings Limited 知會，擬配售 1.5 億股現有股份，相當於已發行股本總額約 3.63%；配售價每股 38.52 元，較周四收市價 40.02 元折讓 3.75%，套現 57.78 億元。(信報)

華潤電力 (836) 公布，去年附屬電廠累計售電量達到 2.27 億兆瓦時，年增長 7%；其中，風電場累計售電量增加 16.4%；光伏電站累計售電量上升 55.5%。(信報)