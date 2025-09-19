野村投信鉅作！全台首檔台日雙向跨境ETF，009812正式盛大掛牌

鉅亨網新聞中心 2025-09-19 10:40

‌



009812掛牌典禮照片

日本 ETF 龍頭品牌野村帶路！勢不可檔，大者恆大，直達日股全產業

009812 連結日本規模第一 *、亞洲稱霸 *「日本國民 ETF - 1306JP」

野村投信持續掌握市場趨勢，站在趨勢浪頭前，攜手最大股東、日本 ETF 領導品牌「野村資產管理」，於 9 月 18 日舉行台日跨境 ETF 雙掛牌揭牌儀式。現場貴賓雲集，包括金管會副主委陳彥良、證期局副局長高晶萍、台灣證交所董事長林修銘、東京證交所社長岩永守幸（Iwanaga Moriyuki）、日本野村資產管理資深執行董事鈴木伸雄（Suzuki Nobuo）、公益財團法人日本台灣交流協會臺北事務所副代表川合現（Kawai Gen）、野村投信副董事長天津啟介（Keisuke Amatsu）、總經理白曼德（Eddy Belmans）等等相關代表，一同共襄盛舉出席台灣證交所台日雙掛牌揭牌典禮，見證台日資本市場合作的重要里程碑，正式開啟跨境 ETF 雙向掛牌的歷史新篇章。野村投信表示，透過台日雙向 ETF 掛牌機制，將為投資人提供更便捷的跨境投資管道與多元化資產配置選項，不僅加速台灣資本市場邁向國際化的重要引擎，更實現台灣成為「亞洲資產管理中心」關鍵里程碑之一，有助於推動台灣資本市場國際化進程，並促進台日資本市場的深度交流。009812 野村日本東證 ETF 的推出，展現野村投信在產品創新與國際合作上的積極作為，未來將持續開發具吸引力的投資產品，滿足投資人多元化的產品配置機會。這次台日跨境 ETF 雙向掛牌，開啟投資人台日直投通道，投資日本變得更簡單了，更棒的是，野村主動領跑，投資人即能一站卡位日股投資浪潮，領先布局。 (本基金之核准或申報生效，並不代表主管機關對基金價值或報酬之保證。投資人應審慎評估自身風險承受度，並詳閱公開說明書。)

‌



野村資產管理自 1995 年在日本推出首檔 ETF 以來，持續以 NEXT FUNDS 品牌提供多元投資機會。截至 2025 年 8 月底，野村 ETF 管理資產規模已突破 40 兆日圓，穩居亞洲最大 ETF 龍頭 （資料來源：NAM Tokyo，2025/8/31）。野村投信副董事長天津啟介（Keisuke Amatsu）表示，009812 野村日本東證 ETF 今日（9/18）正式在台灣證交所掛牌上市，將引領台灣投資人參與日本股市相關企業，進一步促進台日市場互通，更標誌著台日資本市場合作邁入新里程碑。009812 所連結的 ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數 ETF （1306.JP）」，由日本 ETF 龍頭帶路，直達日股核心地帶，日本規模稱王 *、亞洲稱霸的 ETF*，在日本更被納入 NISA 標的，在日本當地被盛讚為｢日本國民 ETF」。與此同時，台灣科技產業在全球具高度影響力，深受日本投資人青睞，台日跨境新掛牌 ETF「日本野村資產管理」亦有一檔新基金連結台股 ETF - 00935 野村臺灣創新科技 50 ETF （本基金之配息來源可能為收益平準金） NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index ETF（日股代號： 412A），同步在 9/18 於日本東京證交所掛牌上市，強強聯手，雙邊互掛，創下台日雙向跨境 ETF 掛牌新歷史。天津啟介（Keisuke Amatsu）表示，跨境掛牌代表投資人打開國際投資的新鑰匙，交易門檻低、成本透明，進出市場更順暢便利、工具更多元、投資人最直接、最實際的受惠，也為市場帶來更高的流動性與投資信心，既能分散風險，又能分享台日兩地資本市場紅利，此舉將有助於台日投資人更便捷地參與彼此市場。隨著 9 月 18 日台日 ETF 跨境雙向掛牌上路，投資人將能切身感受到跨境合作帶來的投資便利性，帶您搭上台日投資直達車。（* 資料來源：NAM Tokyo，野村投信整理，2025/9/9） （本基金投資者是購買野村投信發行之「野村日本東證 ETF 基金」，而非直接投資於東京證交所掛牌之連結標的基金 1306.JP）

天津啟介（Keisuke Amatsu）進一步指出，東證指數以東京證交所主板（Prime）市場為主，成分股覆蓋範圍極為完整，截至 2025 年 8 月東證指數涵蓋日本整體市價總額的 95% 以上，涵蓋超過 1680 家上市公司，產業多元，滿足日股投資人配置需求，亦可充分反映出日本的股票市場現況與成長性。東證指數採市值加權計算指數，亦是現行主流 ETF 主要的編制方式。加上東證指數 ETF 人氣高，是投資人用來參與日本股市整體趨勢的重要指標。009812 野村日本東證 ETF 基金所連結的 ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數 ETF （代碼 1306.JP）」規模超越 26 兆日圓 (約 5.3 兆新台幣) （資料來源：NAM Tokyo，截至 2025/9/9），由於 1306.JP 規模夠大，在日本成交量及市占率皆第一名（資料來源：NAM Tokyo，2025/8/31），顯見日本最大 ETF 發行商「野村」專業實力、領先群倫，近 70 年的投資經驗，歷經市場多空淬煉，投資實力經得起市場的考驗，獲得廣大投資人信賴，並納入 NISA 標的，投資日股效率高。009812 帶您搭上日股直達車，所連結的 1306.JP 投資策略採取完全覆蓋法，投資標的遍及食、衣、住、行、育、樂，以及當前最夯的 AI 相關科技產業，近期東證指數反映日股強勁表現，並回應全球投資人對日本資本市場改革的高度關注。投資日股交給更懂日本的野村。天津啟介（Keisuke Amatsu）進一步表示，台、日股市近年表現亮眼，為兩地攜手合作創造了最佳時機。日本企業近年財務體質改善，治理改革見效，日圓走貶也強化出口優勢，讓日股成為國際資金追逐的焦點，跨境 ETF 掛牌因此格外受到期待。

009812 野村日本東證 ETF 基金經理人張怡琳表示，代表日本股市的指標「東證指數」2024 年相繼創下新高，2025 財年日本主板（Prime）上市公司股利發放和股票回購規模持續邁向歷史新高點，除了基本面利多，日企股東回饋全面啟動，企業獲利能力提升，各行各業皆啟動庫藏股計畫，加速落實企業治理改革。日本上市企業的帳上可動用資金仍高，預期未來返還給股東、持續提升 ROE（股東權益報酬率），對日股評價面提升可望產生長遠助益，奠定日股長多行情。在近年盈餘快速成長下，輔以日企的結構性改革（加速實施庫藏股、提高股利發放），持續推升股東權益報酬率（ROE）、股價淨值比（P/B Ratio） ，日股享有價值重估（Re-Rating）的空間，後續漲勢動能可望延續。新制 NISA 魅力強大，成功的導引日本國人投資意願並增加投資，成為日股持續向上攻堅的資金來源。長達十年的安倍經濟學終於見效，日股徹底擺脫往昔失落的 30 年，受惠於極寬鬆貨幣政策搭配擴張性財政政策助攻，加上全球供應鏈重組帶來的結構性機會，象徵著市場信心的回歸，今年春鬥（日本勞資雙方於春季舉行的薪資協商）加薪幅度創 34 年來新高，巴菲特甚至喊出半世紀不賣日股，顯示這波日企回歸的大趨勢已形成，為日股，迎來長期多頭趨勢，也讓日本股市再度成為國際資金關注焦點，加上日圓貶值，吸引國際資金大舉湧入，正為日股注入新的活力，值得長期擁抱。

張怡琳進一步表示，009812 野村日本東證 ETF，直接連結 1306 JP 日本東證一部上市公司，免複委託、免換匯、零距離、零延遲的日股 ETF，前進日股更輕鬆便捷，新台幣 10 元的發行價格更是親民，擁交易門檻與成本優勢，對於想要一次掌握日股全市場的投資人，009812 野村日本東證 ETF 無疑是最高效、最具 CP 值效益的投資選擇。產業分布前十大依序為：工業 (25.85%)、非核心消費 (17.38%)、金融 (15.15%)、資訊科技 (12.07%)、通訊服務 (8.52%)、醫療保健 (5.97%)、核心消費 (5.63%)、原材料 (4.99%)、房地產 (2.14%)、公用事業 (1.40%)、能源 (0.89%)，充分展現日本產業多元結構。前十大成分股包含豐田汽車 3.43%、索尼 3.31%、三菱 UFJ 金融 3.23%、日立製作所 2.35%、軟銀 2.02%、任天堂 2.01%、三井住友金融 1.86%、三菱重工 1.51%、三菱商事 1.50% 與瑞可利 1.44% 等國際知名企業，前十大權重合計超過 20%。值得一提的是，最大成分股權重亦不超過 4%，相較於台灣加權指數單一最大成分股權重超過三成，東證指數整體結構更均衡，不易受到單一個股波動影響，指數動能多元表現更具彈性。（資料來源：彭博，野村投信整理，資料日期：2025/9/15）

009812 小檔案

資料來源：野村投信整理。(註 1) 此為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。

提醒投資人，投資應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

野村投信

野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金（愛爾蘭系列）及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業（基金）公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司（2018~2020，2024~2025），以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定（2020~2023）；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。（資料來源：投信投顧公會（2022/12）；理柏（2014~2017）；亞洲資產管理雜誌（2025/01））

* 指數免責聲明：東證股價指數（TOPIX）總報酬指數值和 TOPIX 總報酬指數標誌為 JPX Market Innovation & Research, Inc. 或其關係企業（以下合稱「JPX」）所擁有的專有權利，JPX 擁有與 TOPIX 總報酬指數有關的所有權利和專有技術，例如計算、公佈和使用 TOPIX 總報酬指數值以及與 TOPIX 總報酬指數標誌有關的所有權利和專有技術。JPX 保留更改計算或公佈方法、停止計算或公佈 TOPIX 總報酬指數值、更改 TOPIX 總報酬指數標誌或停止使用 TOPIX 總報酬指數標誌的權利。無論是對於使用 TOPIX 總報酬指數值和 TOPIX 總報酬指數標誌所產生的結果，或是 TOPIX 總報酬指數值在任何特定日期的數字，JPX 均不作任何保證或聲明。JPX 不保證 TOPIX 總報酬指數值及其所含數據的準確性或完整性。此外，JPX 對於 TOPIX 總報酬指數值的錯誤計算、錯誤公佈、延遲公佈或中斷公佈概不負責。任何授權產品均未以任何方式獲得 JPX 的贊助、背書或推廣。JPX 不負責對任何授權產品之申購人或對公眾，進行有關授權產品之解釋或給予投資上的意見。JPX 計算 TOPIX 總報酬指數值時，未挑選特定公司股票或集團，亦未考量授權產品之發行公司或其申購人之任何需求。包括但不限於前述，JPX 對授權產品之發行和銷售所生之損害，不負任何責任。

* 指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（櫃檯買賣中心） （以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。