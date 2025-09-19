鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至20.91元，預估目標價為780元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2025年EPS預估：中位數由20.74元上修至20.91元，其中最高估值23.09元，最低估值17.68元，預估目標價為780元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|23.09(23.09)
|37.26
|70
|最低值
|17.68(17.68)
|21.39
|21.61
|平均值
|20.89(20.75)
|27.21
|34.4
|中位數
|20.91(20.74)
|26.93
|32.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|531,434,160
|649,918,000
|886,480,030
|最低值
|498,749,000
|549,168,000
|554,085,540
|平均值
|513,576,500
|598,187,210
|699,396,250
|中位數
|513,100,000
|600,041,390
|698,935,900
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|13.56
|12.86
|12.58
|10.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|421,147,557
|401,226,501
|384,443,308
|314,670,796
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
