鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至20.91元，預估目標價為780元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2025年EPS預估：中位數由20.74元上修至20.91元，其中最高估值23.09元，最低估值17.68元，預估目標價為780元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值23.09(23.09)37.2670
最低值17.68(17.68)21.3921.61
平均值20.89(20.75)27.2134.4
中位數20.91(20.74)26.9332.87

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值531,434,160649,918,000886,480,030
最低值498,749,000549,168,000554,085,540
平均值513,576,500598,187,210699,396,250
中位數513,100,000600,041,390698,935,900

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS13.5612.8612.5810.32
營業收入
(單位：新台幣千元)		421,147,557401,226,501384,443,308314,670,796

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

