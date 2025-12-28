美國民眾不懂AI？最新民調：4成不知道OpenAI、8成沒聽過Anthropic
進入 2025 年，人工智慧（AI）已深度融入日常生活，從辦公室工作、資訊搜尋到決策輔助，應用範圍持續擴大。然而，一份最新的全美民調顯示，在效率與便利性提升的同時，民眾對 AI 的疑慮與不安正快速升高，並開始動搖長期以來「技術發展越快越好」的主流觀念。
根據 Searchlight Institute 發布的全國性調查，AI 的普及速度前所未見，但社會整體對其運作方式與影響的理解，明顯落後於使用程度。
調查指出，不少民眾對 AI 的認知仍停留在表層。接近一半的受訪者認為，像 ChatGPT 這類生成式 AI，主要是從既有資料中擷取資訊，或依循既定邏輯組合答案，而非真正進行「思考」。
此外，AI 產品的高度曝光，並未同步轉化為對開發者的認識。
雖然 ChatGPT 已廣為人知，但仍有超過四成的受訪者不知道其背後的開發公司 OpenAI；至於同樣位於核心技術圈的 Anthropic，更有超過八成的民眾從未聽聞。
調查同時發現，不同職業群體對 AI 的態度呈現高度分歧。
整體而言，白領與辦公室工作者對 AI 的接受度相對較高，並已習慣將其應用於寫作、資料整理與分析等流程，在他們眼中，AI 更像是一項提升效率的輔助工具。
相較之下，服務業與以勞力為主的從業者，對 AI 的態度則顯得更為保留。超過半數的服務業受訪者認為，AI 最終可能侵蝕甚至取代現有工作機會。
對這些族群而言，模型性能或版本更新並非核心問題，真正關心的是這項技術究竟是在輔助勞動者，還是逐步削弱其生存空間。
研究指出，AI 所造成的分歧，並非單純源於使用能力的差距，而是不同社會位置下，對風險的直覺判斷差異。
調查數據顯示，目前 AI 的主要應用仍集中在資訊搜尋、文字處理與分析等認知型工作，尚未大規模進入實體生產或勞動現場。
然而，即便如此，對部分族群而言，AI 帶來的並非效率紅利，而是對未來就業的持續不安。
整體來看，多數美國民眾傾向認為，AI 更可能取代既有工作，而非單純補充人力。
不過，這種焦慮並非平均分布。醫師、水電工、維修技師等高度仰賴現場判斷與臨場應變的職業，對被 AI 取代的擔憂相對較低。
受訪者普遍認為，這類工作涉及複雜環境與模糊情境，仍是現有演算法難以有效處理的領域。
在攸關生命安全與道德責任的情境下，人類仍無法將判斷權完全交由程式。AI 雖能快速分析大量數據、提供建議，但無法為最終決策與後果承擔責任。
在政策層面，受訪者則對「下一步該怎麼做」的看法高度一致。超過三分之二的民眾認為，現行政府對 AI 的規範與監管力道仍然不足。
這樣的立場，並非要求全面放緩技術發展，而是反映一種明確的價值選擇：AI 可以持續推進，但必須在可測試、可限制、可究責的制度框架下運作。
值得注意的是，即便將「監管可能削弱國際競爭力」納入考量，多數受訪者仍支持優先強化安全與隱私規範，而非毫無限制地追求領先地位。
調查顯示，若所謂的技術勝利伴隨就業不穩、隱私風險與決策權流失，即便在國際競爭中占據優勢，也難以讓民眾感到安心。
調查最後指出，民眾對 AI 並非出於情緒性的排斥，而是一種相對理性的權衡。
多數人認同 AI 在效率與規則明確任務上的優勢，但當決策涉及道德、價值判斷與責任歸屬時，信任並未完全交由技術。
隨著資訊日益經由演算法篩選，工作型態被系統重塑，越來越多關鍵決策發生在人們難以察覺的中介層，社會面臨的核心問題，已不只是技術能做到什麼，而是誰有權做出決定，又由誰為結果負責。
也正因如此，2025 年被視為一個重要的觀察節點。越來越多民眾開始重新思考：在 AI 持續快速發展之前，人類是否已為自身的角色與責任，劃出足夠清楚的界線。
