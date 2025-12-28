鉅亨網新聞中心 2025-12-28 19:00

進入 2025 年，人工智慧（AI）已深度融入日常生活，從辦公室工作、資訊搜尋到決策輔助，應用範圍持續擴大。然而，一份最新的全美民調顯示，在效率與便利性提升的同時，民眾對 AI 的疑慮與不安正快速升高，並開始動搖長期以來「技術發展越快越好」的主流觀念。

美國民眾不懂AI？最新民調：4成不知道OpenAI、8成沒聽過Anthropic。(圖：Shutterstock)

根據 Searchlight Institute 發布的全國性調查，AI 的普及速度前所未見，但社會整體對其運作方式與影響的理解，明顯落後於使用程度。

調查指出，不少民眾對 AI 的認知仍停留在表層。接近一半的受訪者認為，像 ChatGPT 這類生成式 AI，主要是從既有資料中擷取資訊，或依循既定邏輯組合答案，而非真正進行「思考」。

此外，AI 產品的高度曝光，並未同步轉化為對開發者的認識。

雖然 ChatGPT 已廣為人知，但仍有超過四成的受訪者不知道其背後的開發公司 OpenAI；至於同樣位於核心技術圈的 Anthropic，更有超過八成的民眾從未聽聞。

調查同時發現，不同職業群體對 AI 的態度呈現高度分歧。

整體而言，白領與辦公室工作者對 AI 的接受度相對較高，並已習慣將其應用於寫作、資料整理與分析等流程，在他們眼中，AI 更像是一項提升效率的輔助工具。

相較之下，服務業與以勞力為主的從業者，對 AI 的態度則顯得更為保留。超過半數的服務業受訪者認為，AI 最終可能侵蝕甚至取代現有工作機會。

對這些族群而言，模型性能或版本更新並非核心問題，真正關心的是這項技術究竟是在輔助勞動者，還是逐步削弱其生存空間。

研究指出，AI 所造成的分歧，並非單純源於使用能力的差距，而是不同社會位置下，對風險的直覺判斷差異。

調查數據顯示，目前 AI 的主要應用仍集中在資訊搜尋、文字處理與分析等認知型工作，尚未大規模進入實體生產或勞動現場。

然而，即便如此，對部分族群而言，AI 帶來的並非效率紅利，而是對未來就業的持續不安。

整體來看，多數美國民眾傾向認為，AI 更可能取代既有工作，而非單純補充人力。

不過，這種焦慮並非平均分布。醫師、水電工、維修技師等高度仰賴現場判斷與臨場應變的職業，對被 AI 取代的擔憂相對較低。

受訪者普遍認為，這類工作涉及複雜環境與模糊情境，仍是現有演算法難以有效處理的領域。

在攸關生命安全與道德責任的情境下，人類仍無法將判斷權完全交由程式。AI 雖能快速分析大量數據、提供建議，但無法為最終決策與後果承擔責任。

在政策層面，受訪者則對「下一步該怎麼做」的看法高度一致。超過三分之二的民眾認為，現行政府對 AI 的規範與監管力道仍然不足。

這樣的立場，並非要求全面放緩技術發展，而是反映一種明確的價值選擇：AI 可以持續推進，但必須在可測試、可限制、可究責的制度框架下運作。

值得注意的是，即便將「監管可能削弱國際競爭力」納入考量，多數受訪者仍支持優先強化安全與隱私規範，而非毫無限制地追求領先地位。

調查顯示，若所謂的技術勝利伴隨就業不穩、隱私風險與決策權流失，即便在國際競爭中占據優勢，也難以讓民眾感到安心。

調查最後指出，民眾對 AI 並非出於情緒性的排斥，而是一種相對理性的權衡。

多數人認同 AI 在效率與規則明確任務上的優勢，但當決策涉及道德、價值判斷與責任歸屬時，信任並未完全交由技術。

隨著資訊日益經由演算法篩選，工作型態被系統重塑，越來越多關鍵決策發生在人們難以察覺的中介層，社會面臨的核心問題，已不只是技術能做到什麼，而是誰有權做出決定，又由誰為結果負責。