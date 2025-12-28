鉅亨網編譯莊閔棻
隨著 2025 年接近尾聲，中國經濟與股市能否在 2026 年再度交出令人驚喜的表現，很大程度取決於美國的經濟狀況與政策走向。分析師指出，若美國經濟持續穩健並維持對中國商品需求，中國出口與科技股有望延續上行動能。
根據《巴隆周刊》報導，2025 年，追蹤中國市場的 MSCI 中國 ETF 大漲 29%，相比之下，美國標普 500 指數上漲 18%。中國經濟較預期更順利地度過美國關稅影響，北京在貿易談判中展現出強勢立場，提升了市場信心。
基金經理普遍看好中國股市明年的前景。受 DeepSeek 人工智慧（AI）模型熱潮影響，投資者持續關注中國的「新經濟」板塊，包括 AI、生技、機器人、半導體與清潔能源等領域。
投資者認為，科技自立仍是中國領導人習近平的優先政策，因此相關企業具吸引力。
此外，10 月習近平與美國總統川普達成的暫時緩和局勢，以及雙方計畫在 2026 年多次會面，也讓市場對中美關係避免惡化抱有期待。
《巴隆》指出，儘管新經濟板塊充滿活力，中國傳統「舊經濟」仍面臨多重困境，「舊經濟」占國內生產總值（GDP）約八成。
其中，房地產市場低迷已持續四年，房價仍在下跌，近幾個月來，投資和銷售額年均出現兩位數下降。
中國 11 月零售銷售增長僅 1.3%，為 2022 年以來最低。房價下跌削弱家庭財富，加上就業市場疲軟，使民眾不願動用近年累積的 11 兆美元儲蓄。
投資方面，固定資產支出從今年 1 月至 11 月與去年同期相比下降 2.6%，創數十年來最大降幅。
Autonomous Research 高級分析師 Charlene Chu 指出，企業投資意願低迷，主要原因包括需求疲軟、關稅與供應鏈調整，以及通縮壓力對利潤率的影響。
此外，中國政府近期在部分領域的去產能與競爭管制，也增加了企業不確定性。
儘管面臨挑戰，2025 年上半年中國經濟表現強於預期，使整體擴張看起來較為穩健。
華爾街基金經理 Vivian Lin Thurston 表示，如果出口保持穩定、科技股持續上漲且企業投資計畫穩健，2026 年不太可能出現大規模刺激政策。
她看好新經濟公司後市，認為盈利上升將支撐股價合理估值，即使今年已有大幅上漲。
然而，市場仍存在變數，包括全球 AI 支出走向，以及美國 AI 股泡沫是否破裂。一旦美國科技股回調，將波及中國科技板塊。
Lin Thurston 指出，美國聯準會若維持高利率，也可能削弱風險資產動能，包括中國股市。
正面因素是，中國政府自身也在買入中國股市。所謂「國家隊」積極購買 ETF，保險公司也被鼓勵增加持股，為市場提供支撐。
展望 2026 年，多數分析師對中國整體經濟前景持中性態度，許多分析師預期，經濟增長至多只能維持中等水準，因為關稅前的採購活動將無法像今年一樣對銷售形成提振。而且，出口的重要性明顯高於過去。
根據專注於中國研究的 Sinology 公司，疫情前五年，淨出口平均對中國 GDP 增長的貢獻為 1%，而消費則推動了 64% 的增長。
但在過去五年，淨出口的貢獻提升至 16%，而消費的貢獻不到一半。
分析師 Chu 表示，要讓中國經濟維持現狀，美國經濟必須表現良好，並持續購買中國商品，即使這些商品不再經由越南或馬來西亞出口。
儘管美國實施關稅，中國在今年前 11 個月仍透過擴大對世界其他地區的銷售，使貿易順差創下 1 兆美元的新高。
《巴隆》認為，中國政府似乎已經意識到，經濟不能單靠出口與投資。
習近平 12 月就在中國《求是》雜誌發表評論文章指出，「擴大內需是戰略選擇」，引發市場對政策轉向的樂觀期待。
TS Lombard 中國研究主管 Rory Green 認為，消費可能涉及國家安全議題。
他指出，維持一定程度的經濟增長對社會穩定至關重要，同時也影響中國政府在科技領域的實力與野心。
他表示，這些評論顯示習近平可能會像 2012 年推動科技自立那樣，將刺激內需作為優先政策。
中國資產管理公司 KraneShares 首席投資長 Brendan Ahern 指出，這一策略可協助北京應對美國、歐盟，甚至國際貨幣基金組織呼籲中國減少對出口依賴、更多依靠國內需求的壓力。
眼下，分析師預期政府會採取較小規模的措施，例如免費幼兒園教育，以及中國政府推出的生育補貼。
同時，發展國內旅遊、體育和娛樂，鼓勵年長中國人動用豐厚儲蓄，也是政策考量的一部分。
對於重新進入中國股市的投資者而言，可考慮同時受益於 AI 崛起與中國刺激內需政策的公司，例如阿里巴巴 (09988-HK) 、騰訊 (00700-HK) 、百度 (09888-HK) ，以及京東集團 (09618-HK) 與拼多多 (PDD-US) 等電商企業。
