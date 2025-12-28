鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-28 13:00

隨著 2025 年接近尾聲，中國經濟與股市能否在 2026 年再度交出令人驚喜的表現，很大程度取決於美國的經濟狀況與政策走向。分析師指出，若美國經濟持續穩健並維持對中國商品需求，中國出口與科技股有望延續上行動能。

根據《巴隆周刊》報導，2025 年，追蹤中國市場的 MSCI 中國 ETF 大漲 29%，相比之下，美國標普 500 指數上漲 18%。中國經濟較預期更順利地度過美國關稅影響，北京在貿易談判中展現出強勢立場，提升了市場信心。

基金經理普遍看好中國股市明年的前景。受 DeepSeek 人工智慧（AI）模型熱潮影響，投資者持續關注中國的「新經濟」板塊，包括 AI、生技、機器人、半導體與清潔能源等領域。

投資者認為，科技自立仍是中國領導人習近平的優先政策，因此相關企業具吸引力。

此外，10 月習近平與美國總統川普達成的暫時緩和局勢，以及雙方計畫在 2026 年多次會面，也讓市場對中美關係避免惡化抱有期待。

中國「舊經濟」挑戰仍大

《巴隆》指出，儘管新經濟板塊充滿活力，中國傳統「舊經濟」仍面臨多重困境，「舊經濟」占國內生產總值（GDP）約八成。

其中，房地產市場低迷已持續四年，房價仍在下跌，近幾個月來，投資和銷售額年均出現兩位數下降。

中國 11 月零售銷售增長僅 1.3%，為 2022 年以來最低。房價下跌削弱家庭財富，加上就業市場疲軟，使民眾不願動用近年累積的 11 兆美元儲蓄。

投資方面，固定資產支出從今年 1 月至 11 月與去年同期相比下降 2.6%，創數十年來最大降幅。

Autonomous Research 高級分析師 Charlene Chu 指出，企業投資意願低迷，主要原因包括需求疲軟、關稅與供應鏈調整，以及通縮壓力對利潤率的影響。

此外，中國政府近期在部分領域的去產能與競爭管制，也增加了企業不確定性。

新經濟支撐中國股市，但外部風險仍不可忽視

儘管面臨挑戰，2025 年上半年中國經濟表現強於預期，使整體擴張看起來較為穩健。

華爾街基金經理 Vivian Lin Thurston 表示，如果出口保持穩定、科技股持續上漲且企業投資計畫穩健，2026 年不太可能出現大規模刺激政策。

她看好新經濟公司後市，認為盈利上升將支撐股價合理估值，即使今年已有大幅上漲。

然而，市場仍存在變數，包括全球 AI 支出走向，以及美國 AI 股泡沫是否破裂。一旦美國科技股回調，將波及中國科技板塊。

Lin Thurston 指出，美國聯準會若維持高利率，也可能削弱風險資產動能，包括中國股市。

政府撐盤與出口依賴：中國經濟前景仍受外部因素牽動

正面因素是，中國政府自身也在買入中國股市。所謂「國家隊」積極購買 ETF，保險公司也被鼓勵增加持股，為市場提供支撐。

展望 2026 年，多數分析師對中國整體經濟前景持中性態度，許多分析師預期，經濟增長至多只能維持中等水準，因為關稅前的採購活動將無法像今年一樣對銷售形成提振。而且，出口的重要性明顯高於過去。

根據專注於中國研究的 Sinology 公司，疫情前五年，淨出口平均對中國 GDP 增長的貢獻為 1%，而消費則推動了 64% 的增長。

但在過去五年，淨出口的貢獻提升至 16%，而消費的貢獻不到一半。

分析師 Chu 表示，要讓中國經濟維持現狀，美國經濟必須表現良好，並持續購買中國商品，即使這些商品不再經由越南或馬來西亞出口。

儘管美國實施關稅，中國在今年前 11 個月仍透過擴大對世界其他地區的銷售，使貿易順差創下 1 兆美元的新高。

擴大內需成為中國政府策略重點，政策刺激聚焦教育與消費

《巴隆》認為，中國政府似乎已經意識到，經濟不能單靠出口與投資。

習近平 12 月就在中國《求是》雜誌發表評論文章指出，「擴大內需是戰略選擇」，引發市場對政策轉向的樂觀期待。

TS Lombard 中國研究主管 Rory Green 認為，消費可能涉及國家安全議題。

他指出，維持一定程度的經濟增長對社會穩定至關重要，同時也影響中國政府在科技領域的實力與野心。

他表示，這些評論顯示習近平可能會像 2012 年推動科技自立那樣，將刺激內需作為優先政策。

中國資產管理公司 KraneShares 首席投資長 Brendan Ahern 指出，這一策略可協助北京應對美國、歐盟，甚至國際貨幣基金組織呼籲中國減少對出口依賴、更多依靠國內需求的壓力。

眼下，分析師預期政府會採取較小規模的措施，例如免費幼兒園教育，以及中國政府推出的生育補貼。