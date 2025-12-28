鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-28 17:00

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普預計於美國時間週日（28 日）在佛羅里達州會面，商討終結烏克蘭戰爭的具體方案。然而，雙方在關鍵議題上仍存在重大歧見，加上俄羅斯持續發動空襲，也為和平進程投下陰影。

根據《路透》報導，就在會談前夕，俄羅斯於週六（27 日）對基輔及烏克蘭多地發動大規模飛彈與無人機攻擊，造成首都部分地區電力中斷。

‌



澤倫斯基指出，這波攻擊正是俄方對美國斡旋和平努力的回應。

澤倫斯基表示，將在佛州川普住所的會談中，重點討論東部爭議地區頓巴斯的未來歸屬、札波羅熱核電廠的命運，以及其他關鍵議題。

烏克蘭副外長 Serhiy Kyslytsya 表示，澤倫斯基與代表團已於週六深夜抵達佛州。

俄烏立場分歧：領土問題成最大癥結

莫斯科方面一再要求烏克蘭交出整個頓巴斯地區，包括目前仍由基輔控制的部分。

俄國官員也對最新和平方案的其他內容提出異議，外界因此質疑俄羅斯總統普丁是否會接受本次會談的任何成果。

澤倫斯基日前接受《Axios》訪問時坦言，仍希望美方能修正要求烏軍全面撤出頓巴斯的提案；若無法達成共識，這份歷經數週談判形成的 20 點和平計畫，應交由全民公投決定。

美方官員則認為，澤倫斯基願意舉行公投是重要進展，顯示他已不再完全排除領土讓步的可能。

不過，澤倫斯基強調，前提是俄羅斯須同意 60 天停火，讓烏克蘭有時間籌備與進行投票。民調顯示，烏克蘭選民對該方案的接受度仍存高度不確定性。

澤倫斯基與川普的實體會談預定於當地時間下午 1 時舉行（格林威治時間 18 時）。

儘管歐洲盟友一度未能全程參與相關協商，近來仍加緊勾勒戰後對基輔的安全保障架構，並期盼能獲得美國的支持。

20 點方案接近完成 但地圖如何畫仍未定

澤倫斯基透露，烏克蘭與美國在多數議題上已取得共識，20 點和平方案完成度達 90%，但是否、以及在哪些地區對俄讓步，仍是最大未解難題。

20 點和平方案源自一份由俄方主導的 28 點計畫，該計畫是在美國特使維特科夫（Steve Witkoff）、川普的女婿庫許納（Jared Kushner）以及俄羅斯特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）之間的會談後形成，並於 11 月對外曝光。

隨後，烏克蘭官員與美國談判代表的會談最終形成了這份對基輔更友善的 20 點計畫。

基輔主張依照目前戰線「凍結」地圖，而莫斯科則堅持取得整個頓巴斯。

美國為尋求折衷，提出若烏克蘭撤出該地區，將設立自由經濟區的構想，但實際運作方式仍不明朗。

澤倫斯基及其歐洲盟友亦擔憂，川普可能在談判中犧牲烏克蘭利益，將戰後重建與安全責任轉嫁歐洲。根據數據，俄軍在 2025 年期間每日平均奪取 12 至 17 平方公里的烏克蘭領土。

目前俄羅斯已全面控制 2014 年併吞的克里米亞，並在近四年的戰爭中，占領約 12% 的烏克蘭領土，包括約 90% 的頓巴斯、75% 的札波羅熱與赫松地區，以及哈爾科夫、蘇梅、尼古拉耶夫與第聶伯羅彼得羅夫斯克等州的部分區域。

普丁去年 12 月 19 日重申，和平協議須建立在其於 2024 年提出的條件之上，包括烏克蘭全面撤出頓巴斯、札波羅熱與赫松，並正式放棄加入北約的目標。

烏克蘭官員和歐洲領導人將這場戰爭視為莫斯科帝國式的領土掠奪，並警告說，如果俄羅斯在烏克蘭問題上得逞，它終有一天會攻擊北約成員國。

加拿大與歐洲盟友力挺基輔

澤倫斯基在與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會晤後對媒體表示，週六發生的空襲行動顯示，俄羅斯總統普丁並不想要和平。

卡尼在澤倫斯基陪同下發表簡短聲明指出，和平「需要一個願意的俄羅斯」。

他表示，前一夜對基輔的攻擊行為充滿野蠻性，突顯在這個艱難時刻與烏克蘭站在一起的重要性，並承諾將額外提供 25 億加元（約 18.3 億美元）的經濟援助給烏克蘭。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於週六與澤倫斯基及其他歐洲領袖通話後，在社群平台 X 表示，各方的共同目標仍是實現「公正且持久的和平」，在維護烏克蘭主權與領土完整的同時，進一步強化其安全與防衛能力。