宜蘭7.0強震 台積電：各廠區正常、疏散人員皆已回歸

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-28 00:22

台灣 2025 年末將近，昨 (27) 日晚間 23 時左右再度發生有感地震，地震芮氏規模達 7.0，不僅北部感受強烈，南部也有感。台積電 (2330-TW)(TSM-US) 對此表示，少數竹科廠區達疏散標準，依緊急應變程序進行疏散與清點，各廠區工作安全系統運作正常，疏散人員皆已回歸。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

氣象署晚間表示，今晚 11 時 5 分發生芮氏規模 7.0 地震，震央位在宜蘭縣外海，地震深度 72.8 公里，包括宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹、台中、南投、苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南地區最大震度達 4 級。

台積電指出，少數竹科廠區達疏散標準，公司以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室外疏散與清點中，各廠區工作安全系統運作正常，目前疏散人員皆已回歸。