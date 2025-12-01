宜蘭7.0強震 台積電：各廠區正常、疏散人員皆已回歸
鉅亨網記者魏志豪 台北
台灣 2025 年末將近，昨 (27) 日晚間 23 時左右再度發生有感地震，地震芮氏規模達 7.0，不僅北部感受強烈，南部也有感。台積電 (2330-TW)(TSM-US) 對此表示，少數竹科廠區達疏散標準，依緊急應變程序進行疏散與清點，各廠區工作安全系統運作正常，疏散人員皆已回歸。
氣象署晚間表示，今晚 11 時 5 分發生芮氏規模 7.0 地震，震央位在宜蘭縣外海，地震深度 72.8 公里，包括宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹、台中、南投、苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南地區最大震度達 4 級。
台積電指出，少數竹科廠區達疏散標準，公司以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室外疏散與清點中，各廠區工作安全系統運作正常，目前疏散人員皆已回歸。
氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，今晚地震的震央位於宜蘭外海，最接近此次地震是在今年 8 月 27 日發生的規模 6.1 地震，目前看起來不排除未來一周還有規模 5.5 至 6.0 的餘震。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇