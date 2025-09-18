野村投信台股操盤人筆記--Oracle獲3000億大單，台股供應鏈蓄勢待發

‌



野村腳勤觀點： Oracle 獲 3000 億大單，台股供應鏈蓄勢待發 AI 投資究竟有沒有放緩？上週 Oracle 給了最有力的答案。該公司宣布獲得 OpenAI 超過 3000 億美元的訂單，要知道 OpenAI 在星際之門（Stargate）計畫的總預算也不過 5000 億美元，Oracle 一家公司就佔了六成，這筆天價金額不僅讓 Oracle 股價單日飆漲 3 成，也讓市場對 AI 投資的信心再度回升。隨著這份史詩級合約落地，未來五年內，Oracle 勢必將大幅擴充 AI 伺服器需求，除了緯穎、鴻海等既有合作夥伴將直接受惠，更重要的是，總需求提升將使整條 AI 伺服器供應鏈都受惠，我們相信目前市場焦點仍放在輝達 Rubin 世代伺服器的規格升級，尚未完全反映 Oracle 合約的影響，隨著訂單逐步轉化為台灣 AI 出口與企業獲利，股價也將陸續反映這波利多。

經理人視角： 大盤利多因素： （一）降息預期升溫：經濟數據支持聯準會降息，9 月聯準會降息已成市場共識 （二）低基期補漲：中小型股轉強勢，資金尋找成長題材，低基期個股有望補漲，市場情緒仍偏正向 （三）AI 需求強勁： Rubin 伺服器高功耗推動供應鏈升級，電源與散熱需求暢旺，後續成長動能無虞 大盤利空因素： （一）連漲後回調壓力：大盤連續 4 個月上漲，市場動能恐面臨鈍化，獲利了結賣壓可能升溫，需審慎因應 （二）庫存壓力浮現：關稅壓抑經濟成長，加上提前拉貨效應減弱，動能趨緩，留意企業庫存去化壓力 FOMC 後拉回風險可控，AI 主流延續 隨著台股屢創新高，市場開始關注在 9 月 FOMC 會議後是否出現「利多出盡、漲多拉回」的可能。我們認為短線確實需留意拉回風險，但即便拉回預計幅度也不會太深，更像是籌碼整理與沉澱，為 2026 年行情再度出發做準備。基本情境是，聯準會此次降息屬於預防式降息，雖然勞動力市場有降溫跡象，但失業率未見明顯上升，更多來自於移民政策影響導致供需同步下滑，整體經濟尚未出現快速惡化跡象。展望 2026 年，野村預估台股 EPS 成長約 16%，經濟與企業獲利成長仍正向看待，反映的是 AI 投資持續推進，台灣 AI 供應鏈持續受惠。在 AI 方面，明年除了輝達 Rubin 世代伺服器推出外，各大 CSP 的 ASIC 晶片出貨也有望大爆發，高功耗晶片將持續推升封裝等級、散熱與測試設備需求，預料仍是後續推升市場上漲的主要亮點。

