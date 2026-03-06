鉅亨網新聞中心 2026-03-06 13:30

在地緣政治衝突升溫與能源價格飆漲的背景下，過去被視為「傳統避風港」的資產幾乎全面失靈。美國公債、日元、瑞士法郎與黃金等資產不僅未能在市場動盪時提供庇護，部分甚至出現明顯下跌；相反地，近年避險地位備受質疑的美元卻逆勢走強，成為少數上漲的主要資產之一。

德國商業銀行利率與信貸研究主管克里斯托夫 · 里格（Christoph Rieger）對此現象給出了犀利的觀察，他指出當前的避險邏輯早已與過去大相徑庭。在當前的全球經濟環境下，危機往往伴隨著能源短缺與通膨壓力，這迫使各國央行必須在經濟增長與物價穩定之間做出艱難抉擇。

當政策導向要求增加供應並對抗降息預期時，那些原本被認為是「安全」的資產，其對沖價值便會因政策利率的調整而迅速蒸發。里格認為，當前市場的走勢中，有一部分反映了對經濟基本面的合理擔憂，但另一部分則充斥著因避險失序與情緒性波動。

美債

作為全球避險資產的定海神針，美債本週的表現最令市場感到意外。正常情況下，每當地緣政治衝突加劇，投資者應會湧入美債以求保值，進而推升債價、壓低殖利率。

然而，受石油與天然氣價格飆升所帶來的通膨陰霾影響，市場對於長期通膨的恐懼壓過了避險的本能需求。本週 10 年期美債殖利率一度狂飆 20 個基點，創下自去年關稅風波以來的最大漲幅。這與上個月才創下的十年最大跌幅形成了強烈對比。

通膨威脅直接導致交易員重新評估聯準會的貨幣政策路徑，原本預期最多三次的降息空間，在短短一週內縮減至僅存一至兩次，這種利率預期的鷹派轉向，讓原本應是避風港的美債反而成為了波盪的源頭。

這種並非由需求帶動、而是由成本推升的通膨，讓日本央行在貨幣政策收緊的空間上顯得捉襟見肘，日元兌美元匯率本週因而下滑約 1%。

瑞郎

瑞郎本週的表現則揭示了另一種層面的避險困境。長期以來，瑞士以穩健的財政、低債務與政治中立成為避險首選，但此次匯率危機中，其「特殊弱點」在於政策制定者的幹預決心。

瑞士央行副行長安托萬 · 馬丁（Antoine Martin）公開表示，為防止瑞郎過度升值導致國內陷入零通膨甚至是通縮的窘境，央行已隨時準備進場干預。

這種來自政策端的打壓，使得瑞郎兌美元在本週下跌了 1.5%，讓原本希望將資產轉換為瑞郎以求安全的投資者，面臨了另一種政策風險的侵蝕。

美元

備受討論的是，當傳統避風港集體沈沒，美元卻逆勢成為了當前少數上漲的主要資產，儘管其自身的長遠避險地位正受到市場的反思。

美銀分析師認為，由於油價衝擊，投資人並沒有改變對美國的投資方式，也沒有急於尋找對沖美國政策失誤風險的方法。傳統「避險」走勢的回歸 (而非貨幣貶值交易) 與背後的驅動因素一致，也就是油價衝擊並未影響投資人對美國資本配置或避險決策。

這與過去的情況不同，例如川普推出大規模貿易關稅或曾威脅接管格陵蘭時，當時都曾促使投資人撤出美元資產。在這樣的背景下，分析師認為，由於經濟數據仍具韌性，美元在第一季可能維持強勢，但之後仍可能逐步回落。

外匯市場重新洗牌 勿持有單一避險貨幣

數據顯示，投資者在選擇權流向上仍試圖尋找具備韌性的路徑，但舊有的避險慣性正在瓦解。這場本週上演的市場大戲，無疑是給全球投資者的一個警訊：當世界進入一個通膨與地緣政治風險共存的新常態時，過去的避險經驗法則或許需要被徹底重寫。