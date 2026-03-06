鉅亨網新聞中心
在地緣政治衝突升溫與能源價格飆漲的背景下，過去被視為「傳統避風港」的資產幾乎全面失靈。美國公債、日元、瑞士法郎與黃金等資產不僅未能在市場動盪時提供庇護，部分甚至出現明顯下跌；相反地，近年避險地位備受質疑的美元卻逆勢走強，成為少數上漲的主要資產之一。
德國商業銀行利率與信貸研究主管克里斯托夫 · 里格（Christoph Rieger）對此現象給出了犀利的觀察，他指出當前的避險邏輯早已與過去大相徑庭。在當前的全球經濟環境下，危機往往伴隨著能源短缺與通膨壓力，這迫使各國央行必須在經濟增長與物價穩定之間做出艱難抉擇。
當政策導向要求增加供應並對抗降息預期時，那些原本被認為是「安全」的資產，其對沖價值便會因政策利率的調整而迅速蒸發。里格認為，當前市場的走勢中，有一部分反映了對經濟基本面的合理擔憂，但另一部分則充斥著因避險失序與情緒性波動。
美債
作為全球避險資產的定海神針，美債本週的表現最令市場感到意外。正常情況下，每當地緣政治衝突加劇，投資者應會湧入美債以求保值，進而推升債價、壓低殖利率。
然而，受石油與天然氣價格飆升所帶來的通膨陰霾影響，市場對於長期通膨的恐懼壓過了避險的本能需求。本週 10 年期美債殖利率一度狂飆 20 個基點，創下自去年關稅風波以來的最大漲幅。這與上個月才創下的十年最大跌幅形成了強烈對比。
通膨威脅直接導致交易員重新評估聯準會的貨幣政策路徑，原本預期最多三次的降息空間，在短短一週內縮減至僅存一至兩次，這種利率預期的鷹派轉向，讓原本應是避風港的美債反而成為了波盪的源頭。
黃金市場同樣未能倖免於難。雖然黃金具備抗通膨的屬性，但在美元走強與升息預期升溫的雙重重壓下，金價本週重挫約 3.5%。對於這種不產生利息的金屬資產而言，高利率環境無疑是沉重的枷鎖。
觀察家指出，當前的市場走勢與俄烏衝突爆發初期驚人地相似：能源價格飆升引發通膨焦慮，進而推動美元與利率預期齊步走強，最終導致黃金在避險情緒中反而走弱。
此外，金價自去年以來的龐大漲幅吸引了大量投機資金注入，這使得黃金目前的市場體質變得異常脆弱且波動劇烈，已從穩健的價值儲藏手段變成了短線投機的溫床。
匯率市場方面，日元與瑞郎這兩大避險貨幣的傳統優勢也雙雙崩解。
日元的失能主因在於日本極度依賴能源進口的經濟脆弱性。隨著中東局勢動盪導致霍爾木茲海峽運輸受阻，能源成本的飆升直接衝擊了日本的國際收支。同時，日本國內對於加薪與通膨抬頭的預期，正將其推向一種危險的「滯脹」格局。
這種並非由需求帶動、而是由成本推升的通膨，讓日本央行在貨幣政策收緊的空間上顯得捉襟見肘，日元兌美元匯率本週因而下滑約 1%。
儘管日本財務大臣片山皋月重申政府已準備好進行市場幹預以抑制波動，但這依然難以平息市場對日元避險地位日益下滑的質疑。
瑞郎
瑞郎本週的表現則揭示了另一種層面的避險困境。長期以來，瑞士以穩健的財政、低債務與政治中立成為避險首選，但此次匯率危機中，其「特殊弱點」在於政策制定者的幹預決心。
瑞士央行副行長安托萬 · 馬丁（Antoine Martin）公開表示，為防止瑞郎過度升值導致國內陷入零通膨甚至是通縮的窘境，央行已隨時準備進場干預。
這種來自政策端的打壓，使得瑞郎兌美元在本週下跌了 1.5%，讓原本希望將資產轉換為瑞郎以求安全的投資者，面臨了另一種政策風險的侵蝕。
美元
備受討論的是，當傳統避風港集體沈沒，美元卻逆勢成為了當前少數上漲的主要資產，儘管其自身的長遠避險地位正受到市場的反思。
美銀分析師認為，由於油價衝擊，投資人並沒有改變對美國的投資方式，也沒有急於尋找對沖美國政策失誤風險的方法。傳統「避險」走勢的回歸 (而非貨幣貶值交易) 與背後的驅動因素一致，也就是油價衝擊並未影響投資人對美國資本配置或避險決策。
這與過去的情況不同，例如川普推出大規模貿易關稅或曾威脅接管格陵蘭時，當時都曾促使投資人撤出美元資產。在這樣的背景下，分析師認為，由於經濟數據仍具韌性，美元在第一季可能維持強勢，但之後仍可能逐步回落。
外匯市場重新洗牌 勿持有單一避險貨幣
目前外匯市場正處於一種重新洗牌的階段，巴克萊的外匯策略師開始建議投資者轉向「瑞郎兌日元」這類相對強弱的配對交易，而非盲目持有單一避險貨幣。
數據顯示，投資者在選擇權流向上仍試圖尋找具備韌性的路徑，但舊有的避險慣性正在瓦解。這場本週上演的市場大戲，無疑是給全球投資者的一個警訊：當世界進入一個通膨與地緣政治風險共存的新常態時，過去的避險經驗法則或許需要被徹底重寫。
在接下來的季度中，市場將會密切觀察各大央行如何在抑制通膨，以及防止經濟硬著陸之間取得平衡，而這種平衡點的移動，將決定哪些資產能從廢墟中重拾避風港的桂冠。
