比亞迪周四 (5 日) 晚間以「閃充中國，改變世界」為主題舉行技術發布會，正式推出第二代刀片電池及配套閃充技術，宣告電動車補能效率與低溫性能的瓶頸已被徹底打破。

油車絕望了！比亞迪發表第二代刀片電池及閃充技術：5分鐘充好 9分鐘充飽 零下20度一樣快

在常溫條件下，電量從 10% 充至 70% 僅需 5 分鐘，從 10% 至 97% 也只要 9 分鐘，且即便在零下 20 度的極寒環境中，從 20% 充至 97% 亦只需 12 分鐘。

為支撐如此高的充電速度，比亞迪同步發布單槍功率達 1500kW 的閃充樁，號稱全球量產單槍最大功率充電設備。

相較於目前業界領先的 5C 充電效率 (30% 至 80% 需約 12 分鐘)，比亞迪第二代刀片電池展現出壓倒性優勢。

然而，如此高功率充電是否會影響電池安全與壽命？比亞迪回應稱，第二代刀片電池不僅通過 500 次閃充循環後的「邊閃充邊針刺試驗」、10 倍於新國標的底部撞擊試驗，以及同時觸發 4 節電池短路的熱擴散試驗，且在極端測試下均未發生起火或爆炸。

電池壽命方面，比亞迪承諾電芯終身保修，且第二代刀片電池的容量衰減率反而下降 2.5%。

在能量密度方面，第二代刀片電池較第一代提升 5%，搭載該電池的全新騰勢 Z9 GT 純電續航可達 1036 公里，突破千公里大關，這得益於電池正極、負極與電解液的全面創新，比亞迪打造全鏈路離子「閃通」技術體系，涵蓋「閃導」正極、「閃流」電解液與「閃嵌」負極三大核心。

此外，配合高通量電極重構技術，負極石墨顆粒實現垂直定向排列，大幅降低鋰離子傳輸阻力，從而兼顧高能量密度與閃充性能。

比亞迪還突破 SEI 膜技術機理，從微觀分子到宏觀結構進行全維度設計，實現超薄膜厚與高致密結構的平衡，並藉由獨有的動態自修復界面技術，攻克離子傳輸與界面穩定性之間的根本矛盾。

首批搭載第二代刀片電池並支援閃充功能的車型涵蓋全新騰勢 Z9 GT、大唐、宋 Ultra EV、2026 款海獅 06 EV、海豹 07 EV、海豹 08、鈦 3 閃充版、鈦 7 閃充版，以及仰望 U7、U8、U8L 的 2026 款。

為完善補能生態，比亞迪同步推出「閃充中國」戰略，打算在今年底前建成 2 萬座閃充站，涵蓋全國 90% 城區與高速主幹道，首批 1000 座高速站將於「五一」假期前投用。首任車主可享一年免費充電權益，並升級質保政策：6 年或 15 萬公里內電池容量若低於 77.5%，即免費更換。

配套設施方面，比亞迪推出全球首創「滑軌懸吊式 T 型樁」，槍線懸浮設計免除落地困擾，無論車輛停放位置與充電口方向，皆可輕鬆插拔，單手操作亦毫不費力。

周四發布會上，比亞迪董事長王傳福自豪宣示，電動化上半場至此完美收官，比亞迪毫無疑問是這一階段的統治者。這背後源於他長達近 20 年的綠色夢想與戰略布局。

王傳福 2006 年提出「三大綠色夢想」——太陽能、儲能與電動車，構築能源獲取、存儲與應用的閉環。

2008 年，比亞迪推出太陽能產品，業務遍及全球百餘國，同年還發布全球首款插混汽車 F3DM，現已成為新能源車世界冠軍，隔年建成全球首座磷酸鐵鋰儲能電站，現為全球儲能系統出貨量領先者。