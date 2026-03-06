鉅亨網編輯林羿君 2026-03-06 14:10

超過 1500 萬桶俄羅斯原油正漂浮在印度近海海域，隨著美國發布臨時許可允許採購，這些原油可望迅速填補印度因中東供應受阻而出現的缺口。

根據彭博彙整的船舶追蹤數據顯示，目前有十幾艘油輪停泊於阿拉伯海與孟加拉灣，這批看似尚未售出或未標明目的地港口的原油，預計不到一週即可運抵印度。

此外，另有 8 艘載運約 700 萬桶俄羅斯烏拉爾原油（Urals）的貨輪於新加坡外海待命，同樣可在一週內抵達，後續還有更多貨船正經由地中海與蘇伊士運河東行，預計一個月內便能補足缺口。

印度自烏俄戰爭爆發後，曾一度成為俄羅斯折價原油的主要進口國，隨後因受美國施壓而大幅減購。然而，中東戰火切斷了印度從波斯灣產油國取得替代供應的管道，促使華府核發為期一個月的豁免令，准許其重啟採購。

事實上，在華府於週四 (5 日) 晚間發布許可之前，部分載有俄羅斯原油的油輪便已開始更改目的地，顯示將前往印度港口。根據能源數據機構 Kpler 統計，目前約有 18 艘載運烏拉爾原油的油輪正標示航向印度。

數據情報公司分析師蘇米特．里托利亞（Sumit Ritolia）表示，印度煉油商可能很快重新擴大採購，短期內進口量甚至可能重新升至每日 200 萬桶以上。他指出，先前俄羅斯原油出現的大幅折價可能明顯收斂，甚至可能轉為溢價。

此前由於印度縮減採購，加上中國成為主要承接滯銷貨載的買家，俄羅斯旗艦等級烏拉爾原油，相對 ICE 布蘭特原油長期維持深度折價。然而，隨著印度重新入場採購，以及中東供應受衝突衝擊，這一價格趨勢短期內可能出現反轉。