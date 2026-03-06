鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-06 20:58

綜合外媒周五 (6 日) 報導，中東戰事持續升溫並衝擊全球能源供應，國際油價本周大幅上漲。美國西德州中級原油 (WTI) 期貨一度突破每桶 85 美元，創近兩年新高，布蘭特原油價格亦升破每桶 89 美元。市場擔憂衝突擴大導致荷姆茲海峽航運受阻，可能進一步推高油價並衝擊全球經濟。

中東戰火燒到油市！國際油價飆近兩年新高(圖：REUTERS/TPG)

市場數據顯示，截至周五早盤，布蘭特原油期貨上漲約 4.5%，報每桶 89 美元以上，創 52 周新高；WTI 原油期貨則上漲逾 6%，報每桶 86 美元左右，為 2024 年 4 月以來最高水準。整體而言，原油價格正朝 2022 年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來最大單周漲幅邁進。

‌



荷姆茲海峽航運近乎停擺 全球油市供應受衝擊

市場緊張情緒主要來自中東戰事擴大。自美國與以色列於 2 月 28 日對伊朗展開軍事行動以來，衝突已持續一周並波及多國。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，連接波斯灣與全球市場，通常每天約有 2,000 萬桶原油與石油產品經此運輸，約占全球供應五分之一。

多國海軍合作機構「聯合海事資訊中心」(JMIC) 指出，目前荷姆茲海峽商業航運幾乎全面暫停，主要原因包括安全威脅、保險限制以及航運不確定性。船舶追蹤資料也顯示，通過該海峽的海上交通量已大幅下降。

能源市場因此出現劇烈波動。歐洲低硫柴油期貨本周漲幅已超過 50%，創下歷史最大漲幅紀錄。隨著部分產油國面臨運輸困難，一些產油設施與油輪亦受到衝突波及，部分產油商已開始減產。

卡達能源部長卡比 (Saad al-Kaabi) 接受《金融時報》(FT) 訪問時警告，如果油輪與商船在未來數周仍無法通過荷姆茲海峽，油價可能在兩至三周內升至每桶 150 美元。

能源價格飆升 各國政策與市場反應升溫

隨著供應壓力升高，各國政府與市場也開始採取應對措施。高盛 (GS-US) 指出，若荷姆茲海峽運輸中斷時間延長，油價可能突破每桶 100 美元。不過該行目前的基本預測仍認為，航運最終將逐步恢復，第二季油價平均約為每桶 76 美元。

為緩解供應壓力，美國財政部已向印度提供短期豁免，允許其購買部分俄羅斯原油，以協助全球市場獲得額外供應。印度是全球第三大原油進口國，其煉油企業近期已購買超過 1,000 萬桶俄羅斯原油。

另一方面，美國政府也正在評估多項措施，以因應能源價格飆升。美國內政部長伯根 (Doug Burgum) 表示，政府正考慮釋放戰略石油儲備 (Strategic Petroleum Reserve, SPR) 等選項，以抑制油價與汽油價格上漲。目前美國汽油平均價格已升至每加侖 3.32 美元，為 2024 年以來最高。

亞洲市場亦出現壓力跡象。中國已要求大型煉油企業暫停柴油與汽油出口，以優先保障國內需求；日本煉油商則呼籲政府釋放部分戰略石油儲備。同時，沙烏地阿拉伯也已調高對亞洲買家的原油售價，並將部分出口轉移至紅海港口，以避開荷姆茲海峽航道風險。