利多齊聚，日股行情看好！ 野村點名：把握日股投資熱潮，「這產業」動能強
鉅亨研報 2025-02-10 10:21
日本走出失落 30 年，步入成長新階段的姿態嶄露頭角，隨著企業加薪，消費增加，投資信心上揚中，加上通膨逐漸轉向內需所帶動，使日本央行可能在 2025 年底逐步達成 1% 的政策利率與 2% 目標通膨，公司治理改革將繼續支撐日本股市，現在有更多的日本企業已經做出了重大改變，例如增加股票回購，日本 2025 年有望延續 2024 年經濟成長動能，日股仍有表現出色的空間。根據高盛指出，投資日本股市優勢題材，包括日本央行正常化使銀行與其他金融機構受惠、國防與經濟安全產業、AI 概念股及財務重整的企業等等，高盛更預估東證股價指數（TOPIX）未來 12 個月報酬率將達 12% 以上。同樣，麥格理集團 (Macquarie Group) 也看好日本股市，2025 年底將東證股價指數 (TOPIX) 目標定為 3,200 點。野村投信表示，若日本通膨變化繼續穩定，2025 年日本股市獲得正報酬的機率仍高，日本經濟可望持續溫和成長，建議投資人不妨視己身風險承受度，定期定額布局日股價值型 ETF，參與日股成長契機。
日銀今年第一次金融政策會議 (1/24)，決議政策利率從 0.25% 上調至 0.5%，從 1995 年 9 月以後，30 年來首次突破「0.5% 之牆」的政策 利率，也是金融環境革命性轉變，寫下 2008 年全球金融危機以來的新高水準，日本央行在不到一年裡三度升息。野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，此次日本升息的關鍵因素來自於日圓貶值與進口成本上升所引發的通膨壓力，日本政策委員普遍認為，隨著企業價格調整與薪資成長趨勢穩定，央行應適時調整貨幣政策，以確保經濟穩健發展，在會議結束後，日銀總裁植田和男在記者會表示，儘管此次升息，實質利率仍處於負數，整體金融環境依然寬鬆，可望持續支撐日本經濟，如果今後的物價、經濟狀況如日銀所預測般進行，若未來穩定通膨得以實現，將有繼續升息的空間。
回顧去年 9 月日銀理事田村直樹曾表示，2026 年日銀利率應該會到 1.0%，若根據田村所洩漏的日銀心聲，2025 下半年升息到 0.75%，2026 年上半年到 1%，是可能性高的路徑，若未來經濟與通膨展望符合預期，央行將考慮繼續進一步升息並調整貨幣寬鬆的程度，可望為疲軟的日圓匯率走勢形成支撐。張繼文指出，在日本央行確定升息後，彭博日本價值動能高息指數總報酬率達 2.48%，優於同期間東證指數的 + 1.37% 及日經指數的 - 0.89%，若進一步拆分報酬來源可發現，金融產業貢獻了其中 1.14% 的報酬率，占總漲幅 (+2.48%) 的近 46%，充分顯現日本市場在升息環境下，金融股可望高度受惠 *。
日本央升息後各指數表現
張繼文進一步指出，金融股的強勢表現主要受益於銀行業放貸利差的提升，受惠於銀行放貸利率上升、金融市場穩定上升等趨勢，使銀行獲利空間擴大，同時也有利於保險業固定收益的再投資報酬率，並進一步帶動整體投資回報增強。另一方面，日本五大券商 2024 年度前三季的淨利總額，年比躍增 74%，其中野村的集團淨利翻升超過一倍至 2,687 億日圓，獲利大增的關鍵因素之一，券商所聚焦於財富管理和散戶業務上，最顯著的是受惠新版「日本個人儲蓄帳戶」NISA（Nippon Individual Saving Account）免稅投資制度發揮綜效，創造日股續漲動能。所謂的 NISA 是一種小額投資免課稅的優惠制度，每年一定額度內的免稅優惠，投資收益不會被扣 20％稅金，用來鼓勵日本民眾以投資代替儲蓄，這些因素共同推動金融股領漲，使其成為升息環境中的受益者，若投資人希望參與日股成長機會，不妨考慮 00972，00972 所追蹤指數「彭博日本價值動能高息指數」擁有更高的金融股配置，截至 2025 年 1 月 31 日，金融股曝險比重達 30.5%，幾乎是東證指數（15.0%）的兩倍 *，這樣的產業配置，00972 升息環境下可望受惠，能夠直接，進一步提高投資組合的收益潛力。
00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 基金經理人張怡琳表示，日本經濟復甦主要原因有日圓貶值所帶來的外部輸入性通膨，包含：出口、海外觀光客增加，伴隨日圓的巨幅貶值帶動企業出口，加上公司治理改革大顯成效，企業通過股利發放與股票回購實際上為長線投資人提供了堅實的「底氣」，讓不少內外資投資人紛紛歸隊，在全球股市估值偏高且震盪劇烈的背景下，為投資人提供了一種不同的價值投資選擇，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、日本個人儲蓄帳戶 NISA（小額投資免稅制度）熱錢齊聚，股神巴菲特也持續看好日股，日股再掀投資熱潮。此外，許多企業表態，有意於今年春鬥（勞資談判）持續穩定調高薪資，高盛報告指出，日本在 2025 年有望持續實現薪資與物價的良性循環，日本員工薪資每增加一個百分點，通膨率就會增加 0.5 個百分點，薪資成長支撐通膨溫和走揚。中長線來看，日股未來仍有提升空間，日股可望延續多頭行情值得長期投資，投資可以把眼光放到日本市場，根據自己的投資目標和風險承受能力，透過 00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，搭上日股未來多頭行情。
投資應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
* 提醒投資人留意，00972 完全集中投資日股，承受之單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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