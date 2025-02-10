〈走進中國〉今年春節 哪座城市是最大贏家？

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 07:57

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今年春節，中國哪座城市是最大贏家？

一、票房最高的城市：上海

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今年中國春節檔超過多數人預期，畢竟 2024 全年電影票房僅人民幣（下同）425.02 億元，相比往年下降 22.6%。因此，很多人都覺得春節檔電影可能不會激起什麼水花，但事實恰恰相反。

今年春節檔可謂是神仙打架，無論是總票房還是觀影人數都破了歷史紀錄，號稱史上最強春節檔。

截至 2 月 3 日，2025 年度票房已經突破 100 億元，創下歷史紀錄，觀眾最喜愛的電影是《哪吒之魔童鬧海》。

這部花 5 年時間打磨出來的作品，讓人們重新認識到電影人的赤誠之心，觀眾的熱情也使得這部電影在河南鶴壁一電影院一天內排了 88 場，並持續追加。

所有城市裡，電影院被擠得最爆的是上海。

春節檔場次相比去年直接增加了近 5,000 場，總出票數量達到了 465.1 萬，比其他城市領先百萬量級，而這樣的觀影人數帶來的是上海春節檔總票房的領先地位。

二、靠旅遊賺錢最多的城市：北京

春節假期前 4 天的旅遊數據顯示，接待人數最多的城市是重慶，達到了 1,490.85 萬人次。

不過要說收入的話，北京還是略勝一籌，全市接待遊客僅 853.6 萬人次，但旅遊總收入達到 140.3 億元，

那麼，為什麼北京的旅遊人數只有重慶的 57%，但收入卻能如此之高呢？主要就是北京抓住了「非遺」、「文化」切入口。

因為春節和北京中軸線的申遺成功，讓古建築群、地壇廟會、前門等熱門打卡地更加受到遊客歡迎。可以去的地方實在太多了，王府井、前門大街、故宮、南鑼鼓巷，每個地方都能帶來極大人流量。

以南鑼鼓巷為例，平均日均接待遊客量達 2 萬人次，但春節假期期間，4 天共接待了 17.9 萬人次。王府井等代表性文商旅融合街區客流量居高不下，日均客流 35.7 萬人次，較去年同期增長 30%。

人多了消費自然就上去了。北京推出了新春系列節目演出，全市 95 個演出場所共舉辦營業性演出 771 場，票房收入約 2,335 萬元，增長 7%。

三、返工最積極的城市：深圳

春節本是傳統佳節，是什麼讓大家提前返工，當然是為了搞錢。

深圳，不愧是打工人天堂，作為今年返工最早的城市，大年初三，深圳北站就已經出現了人從眾現象。

除夕至大年初四（1 月 28 日 - 2 月 1 日），深圳地鐵全網客流量 1,677.7 萬人次，增長 8.5%。

為了確保打工人及時復工，深圳鐵路也安排好專列，從衡陽、長沙、岳陽、永州、懷化等地運送外來務工人員來深圳。

隨著大量返工人群回歸，深圳很多店鋪初四就撕掉了「春節休息」告示，春節餐飲店鋪復工率攀升 25%。

很多人好奇大家這麼早回深圳是為了什麼？

最主要原因就是深圳人多，意味著競爭更多、求職更難。

2024 年深圳企業春節節後招聘啟動時間提前了 9 天，新發職位增長 27.09%，活躍人才較去年同期增長 13.45%。