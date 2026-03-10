鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-03-11 05:49

中東戰局升溫，能源市場劇烈波動，持續牽動全球金融市場，美股週二 (10 日) 在高度震盪中收盤變動不大。

道瓊指數收黑 34.29，標普指數小跌 0.21%，那斯達克指數微漲 0.01%，接近平盤作收。

油市的劇烈波動成為市場震盪的核心因素。美國原油價格盤中一度急跌並短暫跌破每桶 80 美元，隨後跌勢收斂。

白宮表示，美國海軍並未護送油輪通過荷姆茲海峽，否認了美國能源部長萊特 (Chris Wright) 稍早在社群媒體發布、但隨後刪除的貼文。

同時，美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 揚言週二將成為「對伊朗打擊最猛烈的一天之一」。

伊朗傳出已開始在荷姆茲海峽布設「水雷」，為持續升溫的美伊戰爭再添重大風險。

川普發文警告，若伊朗確實在該海域布設水雷，他們必須立刻清除，隨後又更新消息稱：「美軍過去幾小時已經擊中並完全摧毀了 10 艘伊朗閒置的布雷船和 / 或船隻，後續還會有更多。」

美股週二 (10 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 34.29 點，或 0.07%，報 47,706.51 點。

那斯達克指數上漲 1.16 點，或 0.01%，報 22,697.10 點。

S&P 500 指數下跌 14.51 點，或 0.21%，報 6,781.48 點。

費城半導體指數上漲 54.72 點，或 0.70%，報 7,865.12 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 38.23 點，或 0.25%，報 15,018.85 點。

美股 11 大板塊多數走低，僅通訊服務 (+0.26%) 與資訊科技 (+0.08%) 收紅。能源 (-1.32%)、醫療保健 (-0.73%) 與公用事業 (-0.65%) 跌幅居前，拖累大盤表現。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭走勢分歧。Meta (META-US) 上漲 1.03%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.37%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.22%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.89%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.39%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.46%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.23%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.57%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.02%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 週二升幅超 1% 至每股 184.77 美元。輝達宣布投資 Thinking Machines Lab，與該公司達成多年合作協議，並提供下一代 AI 晶片以支援其模型訓練與運行。

亞馬遜 (AMZN-US) 收紅 0.39% 至每股 214.33 美元，消息指出，亞馬遜正啟動一項跨大西洋債券發行計畫，擬以美元與歐元籌資約 370 億至 420 億美元，規模有望成為史上最大的企業公債發行之一。

甲骨文 (ORCL-US) 於週二盤後公布第三季財報，營收與獲利均優於市場預期，並將 2027 年營收預測上調至 900 億美元。消息公布後，甲骨文盤後股價一度大漲超過 8%。

Alphabet(GOOGL-US) 週二震盪收紅 0.22% 至每股 307.04 美元，Alphabet 旗下 Google 正在為美國國防部約 300 萬名員工部署 AI 代理，以自動化日常行政工作。

華爾街分析

自今年初以來，油價已累計上漲接近 40%，Forex.com 分析師 Fawad Razaqzada 表示，儘管交易員對油價突然回落表示歡迎，但地緣政治環境仍極不穩定，市場仍面臨進一步波動的風險。他指出，最終影響市場的關鍵因素將是該地區能源供應能否恢復正常。

富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）策略師 Samir Samana 指出，中東衝突仍是目前市場波動的主要來源，股票、油價與利率均在試圖尋找新的平衡。

美國銀行經濟學家 Aditya Bhave 指出，能源衝擊未必必然導致聯準會升息，能源價格飆升可能同時推升通膨並拖累經濟活動，使聯準會在維持物價穩定與支撐就業之間面臨更大的政策張力。