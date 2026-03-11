鉅亨網編譯許家華 2026-03-11 08:43

在美國今年 1 月拘捕委內瑞拉總統馬杜洛後，國際石油巨頭正加速重返該國能源產業。多名知情人士向媒體透露，雪佛龍 (Chevron)(CVX-US) 與殼牌 (Shell) (SHEL-US) 正接近與委內瑞拉敲定自政權更替以來的首批大型石油開發協議，若交易達成，將成為重建該國石油產業的重要里程碑。

（圖：Shutterstock)

消息人士指出，這些協議將允許兩家公司在委內瑞拉關鍵產油區擴大生產，也是美國總統川普推動重振委國石油產業計畫的重要一步。川普此前表示，美國希望推動一項規模達 1000 億美元的投資計畫，以重建在馬杜洛與前總統查維茲長期管理不善與投資不足下逐漸衰退的委內瑞拉石油產業。

委內瑞拉國民議會今年 1 月底通過重大石油法改革，允許外國公司即使在國營石油公司 Petróleos de Venezuela(PDVSA) 持股過半的合資項目中，也能擁有更大自主權，包括自行營運、出口與銷售委內瑞拉原油。這項改革被視為吸引外資重返該國能源產業的關鍵措施。

知情人士表示，雪佛龍與委內瑞拉能源當局已就擴大 Petropiar 項目達成初步條款。該項目位於委內瑞拉龐大的奧里諾科重油帶 (Orinoco Belt)，是雪佛龍在當地最大的油田開發計畫。

根據談判內容，雪佛龍將獲得位於 Petropiar 南方的 Ayacucho 8 區塊開採權。該區塊擁有大量已探明石油資源，可望顯著提高雪佛龍在當地生產與出口的超重質原油產量。消息人士指出，雪佛龍也希望在新區塊獲得較低的權利金，以及新法提供的稅收與貿易優惠，以開發新的油氣區域。

PDVSA 其實早在約 20 年前就完成 Ayacucho 區塊的勘探與評估，但該區域至今仍大致未開發。若計畫推進，雪佛龍與 PDVSA 可能將 Petropiar 現有的井群生產系統延伸至 Ayacucho 8，從而較快提高產量。若該項目落地，將成為雪佛龍在委內瑞拉的第五個石油開發區。

根據 PDVSA 文件，雪佛龍與 PDVSA 上月在 Petropiar 項目每日生產約 9 萬桶升級後的 Hamaca 原油，以及約 2 萬桶真空瓦斯油。相比之下，委內瑞拉全國原油產量目前約為每日 105 萬桶。

另一方面，殼牌也正推進在委內瑞拉的油氣合作。消息人士表示，殼牌上週在美國內政部長 Doug Burgum 訪問卡拉卡斯期間簽署初步協議，但委內瑞拉政府尚未公布相關油田細節。

根據協議摘要文件，殼牌計畫開發位於委內瑞拉東部 Monagas North 地區的 Carito 與 Pirital 油氣田。該地區是委內瑞拉少數可生產輕質與中質原油以及天然氣的區域，對需要以輕油與天然氣稀釋重油以利出口的石油公司而言極具吸引力。

Monagas North 地區也符合殼牌長期聚焦天然氣的戰略。該區靠近委內瑞拉主要陸上天然氣基礎設施，同時也是該國天然氣燃燒最嚴重的區域之一。殼牌與其他公司此前曾提出方案，透過建設基礎設施收集並處理燃燒天然氣，再透過管線或船運出口，可能輸往鄰近的千里達與多巴哥。

獨立數據顯示，包含 Pirital、Carito 以及附近 El Furrial 油田在內的 Punta de Mata 地區上月日產原油約 9.4 萬桶，並生產約 10.3 億立方英尺天然氣，其中約 3.5 億立方英尺被直接燃燒。

在此次協議之前，殼牌油在委內瑞拉唯一的主要項目是靠近千里達的 Dragon 離岸天然氣開發計畫。不過自 2019 年美國對委內瑞拉能源產業實施制裁後，該項目進展緩慢。殼牌也在 2018 年將 Urdaneta Oeste 油田股權出售給法國能源公司 Maurel & Prom。

消息人士表示，PDVSA 與能源部目前正與約 12 家合資夥伴洽談擴大油氣開發，包括鄰近油田、成熟區塊以及需要新基礎設施的綠地項目。

尋求擴大在委內瑞拉投資的企業還包括西班牙能源公司 Repsol(REP-ES) 以及 Maurel & Prom。Repsol 目前是委內瑞拉最大外國債權人之一，因制裁累積的未償債務已超過 50 億美元。

此外，雪佛龍與委內瑞拉政府也正談判，計畫將 Plataforma Deltana 項目中兩個尚未開發的海上天然氣區塊交還委內瑞拉政府，未來可能重新對私人投資者開放。該項目位於委內瑞拉與千里達與多巴哥的海上邊界附近。目前尚不清楚雪佛龍放棄股權的具體條件，而該公司在委內瑞拉主要仍聚焦石油而非天然氣。

委內瑞拉政府今年 2 月開始重新審查所有油氣項目，包括馬杜洛政府時期與部分不知名公司簽署的產量分成合約，以及與大型企業的合資項目。政府已要求參與企業提交相關文件。審查期間，PDVSA 已接管部分產量分成項目的營運與石油銷售，並暫時中止相關合約。

能源部官員向石油企業表示，審查最快可能在 3 月底完成，若發現部分項目長期停滯或未達投資目標，相關合約可能被撤銷。