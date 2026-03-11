鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-11 08:40

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周二 (10 日) 受訪時表示，將全力避免當前伊朗局勢重演 2022 年俄烏衝突對歐元區通膨的劇烈衝擊，目前經濟形勢較當年更穩健，歐元區承受衝擊能力也更強，因此可望有效抑制通膨，並駁斥歐洲正走向停滯性通膨的觀點。

中東衝擊堪比2022俄烏危機？ECB：通膨不會重演 歐元區未陷停滯性通膨 利率路徑仍不確定(圖:shutterstock)

近期中東局勢緊張導致能源市場動盪，市場憂心本已穩定於央行 2% 目標的通膨率恐再度走高，進而迫使 ECB 升息。

‌



自 2 月底衝突爆發後，交易員對貨幣緊縮的押注一度大增，市場甚至預期今年 ECB 將兩度調升存款利率各 25 個基點，但隨著美國總統川普暗示衝突可能很快落幕，這項預期已縮減至不到一次升息。

ECB 態度正轉趨靈活，並強調現階段沒有迫切調整借貸成本的必要。拉加德坦言，當前不確定性極高，難以預測本周即將召開的政策會議將做出何種決策，「我們不會倉促行事，因波動性與未知因素都太多」。

本周市場表現正是劇烈波動的寫照，拉加德形容目前的不確定程度前所未見，管理起來相當困難。

ECB 下周例會將公布新一季預測報告，但中東危機恐已讓原有的基本假設失靈。