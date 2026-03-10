鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-11 06:11

伊朗高層官員對美國總統川普發出強烈警告。伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼 (Ali Larijani) 週二 (10 日) 在社群平台發文，向川普發出帶有威脅意味的訊息，稱「小心別被殲滅」，為已持續升級的中東衝突再添緊張氣氛。

伊朗向川普發出死亡威脅：「小心別被殲滅！」(圖：shutetrstock)

中東戰火升級，暗殺陰影再浮現，拉里賈尼則在社群平台 X 上表示：「伊朗不害怕你 (川普) 的空洞威脅。比你更強大的勢力都未能消滅伊朗，小心別讓你自己被殲滅！」

‌



這番言論是回應川普週一在 Truth Social 上的發文。川普當時宣稱，如果伊朗阻止石油通過荷姆茲海峽，美國將對伊朗發動「比目前為止強二十倍」的軍事打擊。

川普還警告，美軍將摧毀伊朗「極易被消滅的目標」，使伊朗幾乎不可能再次重建為一個國家，希望情勢不會發展到這一步。

川普還稱，美國確保荷姆茲海峽石油運輸的行動，對中國以及所有依賴該航道能源供應的國家而言都是一份「禮物」。

就在拉里賈尼發出警告之際，伊朗軍方週二對以色列及多個波斯灣國家發動新一輪攻擊。

伊朗對以色列、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特與巴林發射導彈與無人機。在巴林，一棟住宅建築遭襲擊，造成一名 29 歲女性死亡、8 人受傷。

自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動聯合軍事行動以來，中東局勢持續升溫，並對全球能源市場造成重大衝擊。

戰事導致全球能源運輸咽喉荷姆茲海峽幾乎陷入停擺。這條位於伊朗與阿曼之間、連接波斯灣與阿曼灣及阿拉伯海的戰略航道，平時承載全球約五分之一的石油運輸量。

根據航運監測網站數據，過去 24 小時僅有兩艘船舶通過荷姆茲海峽，而正常情況下每日平均約有 60 艘船通行。目前共有 157 艘船舶滯留，包括 98 艘油輪與 34 艘散裝貨船。

能源市場也因此劇烈波動。紐約商品交易所 4 月交割的西德州輕質原油期貨價格週二 (10 日) 跌幅達 11.94%，收在每桶 83.45 美元，盤中一度急跌並短暫跌破每桶 80 美元，隨後跌勢收斂。

伊朗伊斯蘭革命衛隊則在聲明中表示，在另行通知前，將拒絕「允許一滴石油出口、流向敵對國家和其盟友」。

川普則嘴硬表示，油價攀漲是消除伊朗核威脅所必須付出的「非常小的代價」。

然而，美國國會部分議員對能源價格飆升表示憂慮。隨著春夏旅遊旺季即將到來，汽油價格上漲可能進一步增加民眾生活成本。

阿拉斯加州共和黨參議員 Lisa Murkowski 上週批評政府在發動軍事行動前似乎未充分評估能源市場衝擊。