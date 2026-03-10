〈能源盤後〉川普一語撼動！市場料荷姆茲海峽將復航 原油挫逾11%創兩年最大單日跌幅

鉅亨網編譯許家華 2026-03-11 06:10

國際油價週二（10 日）大幅下挫，在美國總統川普預測中東衝突可能迅速降溫後，市場對原油供應中斷的恐慌情緒明顯緩解。布蘭特 (Brent) 原油與美國西德州中質原油（WTI）雙雙暴跌逾 11%，創下自 2022 年以來最大單日跌幅。

（圖：REUTERS/TPG）

Brent 原油期貨重挫 11.16 美元，跌幅 11%，收在每桶 87.80 美元。

WTI 原油期貨下跌 11.32 美元，跌幅 11.9%，收報每桶 83.45 美元。

兩大基準油價均創下自 2022 年 3 月以來最大單日百分比跌幅，前一日才剛飆升至四年高點。

盤中油價一度進一步下探。美國能源部長 Chris Wright 在社群平台 X 發文表示，美軍協助一批原油成功通過荷姆茲海峽，使市場對供應中斷的憂慮降溫。不過該貼文隨後似乎已被刪除，且遭白宮否認。Wright 在貼文中表示，美國海軍成功護送一艘油輪通過荷姆茲海峽，確保原油能持續流向全球市場，並稱川普在對伊朗的軍事行動期間「維持全球能源穩定」。

市場人士指出，油價急跌反映投資人押注荷姆茲海峽可能重新恢復通航。Lipow Oil Associates 創辦人 Andrew Lipow 表示：「市場正在反映荷姆茲海峽可能重新開放的可能性。對政府而言，油價與汽油價格下跌也能減輕消費者負擔，在政治上具有明顯象徵意義。」

油價此前因供應疑慮急速飆升。週一兩大基準原油價格一度突破每桶 119 美元，創 2022 年 6 月以來最高水準，主因沙烏地阿拉伯及其他產油國減產，加上伊朗戰爭可能衝擊全球供應。不過油價當天收盤漲幅已縮小，並在盤後與週二交易時段持續回落。

克里姆林宮一名助手表示，川普與俄羅斯總統普丁日前通話，雙方提出可能迅速結束戰爭的方案，也促使市場情緒降溫。川普在接受 CBS News 訪問時表示，他認為對伊朗的戰事「已非常完整」，且華府的進展「遠遠快於最初預估的 4 至 5 週時間表」。

以色列外交部長也表示，以色列不尋求與伊朗進行無止境的戰爭，並將與美國協調結束戰事的時機。

美國能源資訊署（EIA）在最新月報中預測，由於伊朗戰事干擾供應，布蘭特油價未來兩個月可能維持在每桶 95 美元以上，但隨著供應逐步恢復，今年年底可能回落至約 70 美元。

然而分析師警告，即使衝突結束，石油供應也不會立即恢復。能源諮詢公司 Wood Mackenzie 董事長兼首席分析師 Simon Flowers 表示，衝突結束後供應鏈重新啟動需要時間。儲存在煉油廠或港口的成品油或許能較快裝船運輸，但若油井長時間停產，恢復到全面產量可能需要數週甚至更久。

伊朗方面則強硬回應。伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，如果美國與以色列的攻擊持續，德黑蘭將不允許「哪怕一公升石油」從該地區出口。

另一方面，多名消息人士透露，川普政府正在考慮放鬆針對俄羅斯因烏克蘭戰爭而實施的石油制裁，並可能釋放緊急原油儲備，以抑制飆升的能源價格。Phillip Nova 分析師 Priyanka Sachdeva 指出，無論是討論放寬俄羅斯石油制裁、川普暗示衝突可能降溫，或 G7 國家可能動用戰略石油儲備，都傳達出同一訊號：原油供應仍可能持續進入市場。

G7 能源部長週二並未就是否釋放戰略石油儲備達成共識，而是要求國際能源署先評估情勢再決定是否採取行動。

儘管市場預期衝突可能降溫，但戰事仍在升級。美國與以色列週二對伊朗發動開戰以來最猛烈的一輪空襲，五角大廈與伊朗當地消息均指出，這是目前為止強度最高的一次打擊。

全球最大石油出口商沙烏地阿拉伯國家石油公司 Saudi Aramco 警告，如果伊朗戰爭持續干擾荷姆茲海峽航運，全球石油市場將面臨「災難性後果」。

顧問公司 IIR 表示，由於美以對伊朗的戰爭，波斯灣地區已有接近 190 萬桶／日的原油煉油產能被迫關閉。摩根大通在報告中指出，若無法確保荷姆茲海峽安全通行，政策措施對油價的抑制效果恐有限，未來兩週全球供應損失可能高達每日 1200 萬桶。

最新供應干擾也來自阿拉伯聯合大公國。消息人士表示，阿布達比國營石油公司 ADNOC 位於 Ruwais 的煉油廠在無人機襲擊後發生火災，已被迫關閉。