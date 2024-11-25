川普2.0時代來了！ 法人看好日股價值型投資機會
鉅亨研報 2024-11-25 14:42
2025 年是變數夾雜轉機的一年，美國啟動降息，日本宣告升息新方向，兩大經濟體的利率轉向，將牽動全球資金動向與經濟活動，川普 2.0 的下一步攸關全球產業與經濟的調整位移。日股持續吸引全球投資界的關注，截至目前的回購金額已超越過往全年回購金額，摩根士丹利（大摩）、高盛等券商對 2025 年日股展望正向，大摩預估基本情境 2025 年第 4 季目標價位為 3,000 點、樂觀情境可上看 3,500 點，高盛預估日本東證指數未來 12 個月目標價位 3,100 點、隱含漲升空間為 15%，日股獨特的結構性優勢，將成為美國以外股市最具潛力的機會之一。野村投信表示，隨著歐美央行陸續開始降息，預料市場游資也將增加，目前日股的股價淨值比 (P/B ratio) 與股東權益報酬率 (ROE) 相較於歐美市場仍屬偏低，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、內外資齊聚等利多，日本基本面並未出現太大變化，日股續漲動能依舊可以期待，建議投資人可透過價值型日股 ETF 或基金參與日本市場的多頭行情。
隨著川普再度當選美國總統，資本市場震盪加劇，資訊類股佔比高的台股與美股表現當然就更為「活潑」，屬性相對保守的投資人心情難免隨著股市起伏心驚驚。不少投資人將目光轉向海外市場的日股，然而，投資日股如何發揮 1 加 1 大於 2 的效益？
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，要了解一個國家的股市，可以從該國具代表性的大盤指數開始分析，根據統計，以日本東證指數為例，對比美國的標普 500 指數及臺灣加權指數可以發現，東證指數佔比前三名的產業為工業、非核心消費以及金融產業 (合計佔比達 57.1%)，顯示其產業結構與資訊科技佔大宗的標普 500 指數(資訊科技佔 31.7%)，臺灣加權指數(資訊科技佔 66.4%) 相當不同。若要分析產業類股的投資評價，可以透過帳面淨值比 (PB Ratio) 進行分析，比率越低表示該類股越遭到低估。當然，精明的投資人都知道估值並不是越便宜越好，還需考量的是每股盈餘的成長 (EPS Growth) 程度。東證指數中有不少類股預期的 EPS 成長幅度很高(如金融類股)，然而評價整體相對臺灣或是美國大盤都偏低，因此，可以說日本價值股相當具有投資潛力。
各國指數估值與預期成長力比較
日本證交所要求 PB 低於 1 的上市公司需提改革方案，不少企業均努力提升公司治理，也使得資本市場出現價值股重新上調估值的機會。從去年 3 月，東京證交所要求上市公司重視「資本與股價」之改革下，要求股價淨值比（PBR）小於 1 企業，紛紛購回公司股票，或增加配息以拉抬股價。東京證交所高層也在媒體中，不斷放話 PBR 小於 1，亦即是公司股票總值低於清算價值，成為「上場失格」（無資格上市）。東京證交所雖然沒有強制下市這些企業，但是透過媒體擴散的「恥感」文化，已經成功的施壓 PBR 小於 1 的企業。東京證交所正在塑造一種重視股東權益的股市文化，在日本傳統「集體主義」影響下，企業很難不配合。東京證交所政策後，日本三大銀行之一三菱 UFJ 旗下的資產管理公司，已經宣告 2027 年以後股東權益報酬率（ROE）連續三年低於 8%，又 PBR 小於 1 企業，公司董事長不得續任。包含三菱 UFJ 資產管理在內的法人，在日股掌握總額高達 90 兆日圓的資金，有利日股持續上攻底氣。
00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)基金經理人張怡琳指出，不同於目前市面上大多日股 ETF 都追蹤大盤或者是特定產業指數， 00972 所追蹤「彭博日本價值動能高息指數」為全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，指數的核心選股邏輯不僅納入了股利指標，還納入了企業的股價淨值比 (P/B) 及每股盈餘 (EPS) 的成長，透過「PBR+EPS 雙動能指標」及「股利指標」，透過此指數篩選機制，選出兼具股價淨值比動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票。根據統計，彭博日本價值動能高息指數直接不選入唯一預期 EPS 衰退的公用事業類股，並且拉高整體的金融類股(受惠日本升息循環，EPS 成長高且 PB 低)，整體而言，相較於傳統的東證指數，彭博日本價值動能高息指數的股價淨值比較低、但 EPS 成長率較高，代表未來這些企業價值重估上調的機率更大，顯示日本企業改革紅利正在發酵。實證研究，自彭博日本價值動能高息指數 2015 年推出以來，該指數的總回報率高達 209.4%，大幅超越日本主要指數，彰顯入選的成分股展現日股價值股的優勢，更完美呼應日本政府改革紅利，成為掌握日股多頭投資新篇章的布局首選，為投資人帶來加乘的效果。
展望 2025，黃宏治表示，東證交易所推動改革有成，日本企業落實公司治理積極回饋股東、PBR 改革助燃日企轉骨，自 2021 年日本證交所改革措施以來，日股企業持續締造獲利佳績。顯示日本企業正在積極提升股東權益，並非僅是提升企業發放股息與買回庫藏股，更重要的是提升日本企業的獲利能力，帶動股利配發率提升，加上外資買超日股的累計金額不斷擴大，中長線來看，日股未來仍有提升空間，現階段的日股正處在有利的位置，具備轉機向上投資價值，值得長期投資，投資人可藉此緊密參與日股行情，建議投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，藉由投資即將於 12 月 18 日開始募集的 00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) ，以參與日本金融、經濟與股市長期向上的趨勢。(* 資料來源：Bloomberg，資料日期：2024/11/7)
日企獲利報驚喜，價值回升有底氣
投資應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為被動式管理之基金，自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw)中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。投資人可至經理公司網站 ( www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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