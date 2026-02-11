驚金漲 黃金現貨平台交易日均月均雙創新高 法人建議期貨避險存一桶「金」
鉅亨網記者張韶雯 台北
近期國際黃金市場交易熱烈，櫃買中心黃金現貨交易平台今年 1 月份成交 20.98 億元及 2/2 的 6.34 億元，創平台上線 11 年來的單月及單日新高，隨著台股封關，但國際金融市場在春節假期並未休市，包括美國重要經濟數據公布、地緣政治衝突升溫，以及突發國際事件，都可能在年假期間影響市場行情。元富期貨提醒投資人檢視部位，避免單一市場或單一方向過度曝險，以近期金價為例，善用期貨工具布局黃金，掌握趨勢行情，在市場震盪時進行避險，降低市場不確定性。
元富期貨舉例，國際金價在 今 (2026) 年初強勢飆升，黃金期貨一舉突破每盎司 5,500 美元，改寫歷史新高紀錄，成為全球金融市場最受矚目的焦點。但近期國際金價劇烈震盪使投資人不免心驚，市場普遍認為，金價此波「瘋牛」行情，反映的是資金對避險資產的高度需求，也凸顯當前國際局勢與金融環境的不確定性。
元富期貨進一步指出，本波金價創高，主要來自三大核心因素支撐。首先，美元指數下探至近四年低點，市場對美國財政赤字擴大與貨幣信用的疑慮升溫，帶動資金轉向黃金等非美元資產，推升「去美元化」的避險需求；其次，中東地緣政治衝突持續升溫，美國海軍擴大部署行動，進一步強化黃金作為避險資產的吸引力；第三，全球央行延續積極購金策略，加上黃金 ETF 資金回流，為金價提供長線支撐動能，長線仍是看好。
為協助投資人於新春期間靈活布局，元富期貨推出「交易外期滿百抽 1688」活動，鼓勵投資人透過期貨工具進行多空雙向操作。元富期貨指出，善用黃金期貨（GC）等工具，不僅可掌握趨勢行情，也能在市場震盪時進行避險，關鍵仍在於嚴守風險控管原則，並依個人風險承受度進行配置。
