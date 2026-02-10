鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-02-11 06:01

美股主指週二 (10 日) 震盪偏弱，但道瓊指數連續第三個交易日創新高，在零售銷售數據意外疲弱之際仍守住漲幅，坐穩 50,000 點之上。

道瓊收漲超 50 點，標普 500 指數微跌約 0.3%，那斯達克綜合指數下跌 0.6%。科技股巨頭承壓，輝達與 Alphabet 收低。AI 稅務工具問世，財富管理類遭遇重擊。

市場焦點轉向本週一系列關鍵經濟數據，尤其是在零售銷售降溫之際，投資人正等待週三即將公布的 1 月非農就業報告，週五發布的最新消費者物價指數 (CPI) ，並同步調整對聯準會 (Fed) 降息時間點的押注。

最新公布的 2025 年 12 月零售銷售成為本週第一個關鍵訊號。數據顯示，當月零售支出幾乎「持平」，明顯低於 11 月的 0.6% 月增幅，也落後於市場預期 (0.4%)，反映假期購物季末端的消費動能已出現降溫跡象。

疲弱的消費數據可能加深投資人對經濟放緩的憂慮，同時也提高聯準會今年降息的可能性。

在利率預期方面，市場雖仍普遍認為聯準會將在 3 月與 4 月會議按兵不動，但押注比例正在下滑；目前已有超過 75% 的交易員預期，利率將在 6 月下調。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈馬克 (Beth Hammack) 週二表示，她認為目前貨幣政策「處於良好位置」，利率可能會維持不變「相當長一段時間」。她指出，通膨仍偏高，且過去兩年多以來大致呈現橫盤整理，並警告通膨可能在今年持續徘徊於接近 3% 的水準。

黃金與比特幣仍是市場觀察重點。黃金本週初一度站上每盎司 5,000 美元後，週二早盤小幅回落，但多數策略師仍看好今年表現。比特幣則在避險情緒升溫下再度走弱，跌破 69,000 美元。

美股週二 (10 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數小漲 52.27 點，或 0.1% ，收 50,188.14 點。

那斯達克指數下跌 136.196 點，或 0.59%，收 23,102.474 點。

S&P 500 指數下跌 23.01 點，或 0.33% ，收 6,941.81 點。

費城半導體指數下跌 55.447 點，或 0.68%，收 8,107.133 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 93.83 點，或 0.63%，收 14,772.50 點。

11 大板塊中，公用事業、房地產與原物料領漲；醫療保健、通訊服務與金融類股相對疲弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全面走低。Meta (META-US) 下跌 0.96%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.34%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.77%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.08%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.84%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 勁揚 1.83%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.53%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.79%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 漲超 1.8% 至每股 361.90 美元，換算價為 2283.59 元，折溢價為 21.47%。

受惠 AI 加速器與 HPC 需求強勁，台積電 1 月合併營收來到 4,012.55 億元、再創單月新高，凸顯 AI 訂單持續支撐先進製程高稼動率。摩根大通分析指出，這份數據使台積電有望超越其營收財測上限 358 億美元，以及毛利率 65% 的目標。

美股財富管理與稅務規劃概念股遭遇沉重賣壓，科技型財富平台 Altruist 推出可自動制定稅務策略的 AI 工具，引發市場擔憂傳統金融顧問服務模式將遭顛覆，成為繼軟體股後的下一個受害者。

LPL Financial (LPLA-US) 與嘉信理財 (SCHW-US) 成為重災區，股價單日跌幅均超過 7%。

萬豪國際 (MAR-US) 狂漲超 8% 至每股 359.35 美元。該公司該季信用卡手續費收入強勁，消弭房價收入成長指引偏弱的影響。

華爾街分析

盈透證券有限公司資深經濟學家 José Torres 表示，多項經濟數據弱於預期，使市場押注今年聯準會可能降息三次的機率上升，帶動利率走低。