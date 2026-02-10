鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美股主指週二 (10 日) 震盪偏弱，但道瓊指數連續第三個交易日創新高，在零售銷售數據意外疲弱之際仍守住漲幅，坐穩 50,000 點之上。
道瓊收漲超 50 點，標普 500 指數微跌約 0.3%，那斯達克綜合指數下跌 0.6%。科技股巨頭承壓，輝達與 Alphabet 收低。AI 稅務工具問世，財富管理類遭遇重擊。
市場焦點轉向本週一系列關鍵經濟數據，尤其是在零售銷售降溫之際，投資人正等待週三即將公布的 1 月非農就業報告，週五發布的最新消費者物價指數 (CPI) ，並同步調整對聯準會 (Fed) 降息時間點的押注。
最新公布的 2025 年 12 月零售銷售成為本週第一個關鍵訊號。數據顯示，當月零售支出幾乎「持平」，明顯低於 11 月的 0.6% 月增幅，也落後於市場預期 (0.4%)，反映假期購物季末端的消費動能已出現降溫跡象。
疲弱的消費數據可能加深投資人對經濟放緩的憂慮，同時也提高聯準會今年降息的可能性。
在利率預期方面，市場雖仍普遍認為聯準會將在 3 月與 4 月會議按兵不動，但押注比例正在下滑；目前已有超過 75% 的交易員預期，利率將在 6 月下調。
克里夫蘭聯準銀行總裁哈馬克 (Beth Hammack) 週二表示，她認為目前貨幣政策「處於良好位置」，利率可能會維持不變「相當長一段時間」。她指出，通膨仍偏高，且過去兩年多以來大致呈現橫盤整理，並警告通膨可能在今年持續徘徊於接近 3% 的水準。
黃金與比特幣仍是市場觀察重點。黃金本週初一度站上每盎司 5,000 美元後，週二早盤小幅回落，但多數策略師仍看好今年表現。比特幣則在避險情緒升溫下再度走弱，跌破 69,000 美元。
美股週二 (10 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全面走低。Meta (META-US) 下跌 0.96%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.34%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.77%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.08%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.84%。
費半成分股整體偏弱。AMD (AMD-US) 下跌 1.13%；博通 (AVGO-US) 下跌 1.02%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.79%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.45%；高通 (QCOM-US) 漲 0.83%；美光 (MU-US) 大跌 2.67%。
台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 勁揚 1.83%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.53%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.79%。
企業新聞
台積電 ADR (TSM-US) 漲超 1.8% 至每股 361.90 美元，換算價為 2283.59 元，折溢價為 21.47%。
受惠 AI 加速器與 HPC 需求強勁，台積電 1 月合併營收來到 4,012.55 億元、再創單月新高，凸顯 AI 訂單持續支撐先進製程高稼動率。摩根大通分析指出，這份數據使台積電有望超越其營收財測上限 358 億美元，以及毛利率 65% 的目標。
美股財富管理與稅務規劃概念股遭遇沉重賣壓，科技型財富平台 Altruist 推出可自動制定稅務策略的 AI 工具，引發市場擔憂傳統金融顧問服務模式將遭顛覆，成為繼軟體股後的下一個受害者。
萬豪國際 (MAR-US) 狂漲超 8% 至每股 359.35 美元。該公司該季信用卡手續費收入強勁，消弭房價收入成長指引偏弱的影響。
孩之寶 (HAS-US) 也是市場焦點贏家之一，該股強升超 7% 至每股 104.00 美元，孩之寶營收顯著成長，更大的推動力來自孩之寶與華納兄弟探索公司 (WBD-US) 簽署新的多年合作協議。
華爾街分析
盈透證券有限公司資深經濟學家 José Torres 表示，多項經濟數據弱於預期，使市場押注今年聯準會可能降息三次的機率上升，帶動利率走低。
他指出，「壞數據對投資人來說反而是好消息」，因為殖利率下滑有助支撐循環股交易，並推動市場輪動，使道瓊再創新高，連續第三個交易日刷新歷史高點。
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
