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【台股操盤人筆記】放眼2025年，非AI電子及傳產都有不錯機會

鉅亨研報 2024-10-17 14:29

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放眼2025年，非AI電子及傳產都有不錯機會 (圖:shutterstock)

加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/10/16）


野村腳勤觀點：

● 從零組件到模組系統，散熱迎來華麗轉型
過去提到散熱，印象中只是電腦中的一些零件，例如熱導板、均熱片、風扇等，無論是產品單價還是需求提升的空間都很有限，但隨著 AI 伺服器與資料中心的崛起，散熱也迎接產業升級的契機，最好的例子就是水冷式散熱比起氣冷式散熱，用到的元件 (冷板、CDU、CDM) 比過去多，單價也更高，連帶著產值後面「多了一個零」。但也得注意並非所有人都能跨入散熱系統這塊，過去散熱零組件只要獲得 OEM 認證即可，但現在 GB200 伺服器中 (特別是水冷模組) 因為跟 GPU 整合在一起，所有元件都必須通過輝達認證才能使用，因此唯有散熱模組整合度越高的廠商，才越有機會打入輝達供應鏈，像散熱這樣的利基市場，最後也可能變成大者恆大的局面。

經理人視角：

● 大盤利多因素：
（一）  聯準會降息：美國通膨持續走緩，聯準會預防式降息正式開啟降息循環
（二）  美國經濟具韌性：聯準會 SEP 預估經濟成長 2% 不變，加上就業市場強勁，經濟軟著陸機率增加
（三）  中國政策支持：中國明確加大政策刺激力道，只要刺激政策持續推出，有助於中國經濟及消費回溫
（四）  企業回歸成長：經濟軟著陸預期加上 AI 需求仍強勁，2025 年台股迎來萬家爭鳴、百花齊放格局

● 大盤利空因素：
（一）  美國總統大選：越接近 11 月大選，紅藍兩陣營攻防加劇，不確定性升高
（二）  評價面雜音：高基期 + AI 獲利模式的質疑，指標股的股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期

● 放眼 2025 年，非 AI 電子及傳產都有不錯機會
美國甫公布的就業數據佳，加之聯準會預防式降息，經濟前景應該無虞，在景氣不差的情況下，以美國為終端市場的出口產業，2025 年有望在低基期的幫忙下繳出不錯的成長幅度，非 AI 電子及傳產都有機會，例如：PC、NB、衣、鞋、運動產品等。至於 AI 族群在前波大幅拉回修正後，明年將正式反應 Blackwell 產品的營收貢獻，股價還是有機會在基本面幫忙下創新高，預估台廠供應的品項將從零組件往系統模組移動，單位價格提升的利多也會反映在整個供應鏈中，小股本的公司有機會受惠最多，而除了上述提及之外，中國相關機會也值得觀察，只要中國能持續端出刺激方案，以過往兩年疲弱的低基期，我們認為不管是新需求或汰舊換新需求，都會帶出一波成長性，現在看似無基之彈，到了明年或許將成為有基之彈，持續關注中國 CAPEX 相關、民生相關產業需求變化。

各期間績效表：（％）

 

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註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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