2026-02-17

多家外媒週二 (16 日) 報導，華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery) 在獲 Netflix 授予 7 天豁免期後，正考慮重啟與派拉蒙天舞 (Paramount Skydance) 的交易談判。

華納兄弟目前正與 Netflix 進行一筆涵蓋串流與影視製片業務的待完成交易，華納兄弟董事會去年底已同意以每股 27.75 美元、總值約 827 億美元的條件，將旗下影業資產與 HBO Max 串流業務出售給 Netflix，此交易將以現金與股票混合支付。

派拉蒙天舞先前在競標戰中敗給 Netflix 後，轉而直接向華納兄弟股東發動敵意公開收購，以每股 30 美元、全現金提出收購華納兄弟全部股權的要約，整體估值約 1084 億美元。

華納兄弟週二在聲明中表示，Netflix 已依合併協議條款提供有限豁免，允許華納兄弟在截至 2026 年 2 月 23 日的 7 天期間內，與派拉蒙天舞展開討論。此舉旨在讓華納兄弟股東獲得更清楚的資訊，同時也提供派拉蒙天舞在 2 月 23 日前提出「最佳且最終報價」的機會。

華納兄弟表示，在豁免期內，公司將與派拉蒙天舞就其合併協議中尚未釐清的缺陷與部分條款進行討論。派拉蒙管理層過去多次表示，每股 30 美元的全現金要約並非「最佳且最終」。上週派拉蒙雖對要約提出額外強化條款，但並未直接提高每股價格。

華納兄弟週二透露，一名派拉蒙高層代表已告知華納兄弟董事會成員，若雙方重啟談判，派拉蒙願意將收購價格提高至每股 31 美元。

華納兄弟執行長 David Zaslav 在聲明中表示，公司在整個流程中唯一的目標是為股東最大化價值與確定性，並稱華納兄弟已多次向派拉蒙天舞清楚說明其要約存在的缺陷，以及可供改善的方向。

Zasla 表示，華納兄弟現階段與派拉蒙天舞接觸，是要評估對方是否能提出具可執行性與約束力的提案，並為股東提供更高的價值與確定性。

華納兄弟也宣布，將於 3 月 20 日召開股東特別會議，並重申董事會仍一致建議股東支持 Netflix 的交易方案，而非派拉蒙的收購要約。

Netflix 則在聲明中表示，股東會日期是與華納兄弟交易的重要里程碑。