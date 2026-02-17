鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-17 12:40

橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人、避險基金傳奇人物達里歐 (Ray Dalio) 表示，甫落幕的慕尼黑安全會議已成為「戰後世界秩序正式終結」的象徵，並警告地緣政治正朝「大國衝突」方向發展，投資人應提前為全球權力對抗升溫做好準備。他所設想的情境中，投資人應該「賣掉所有債券，買進黃金」。

達里歐指出，本週末舉行的慕尼黑安全會議中，多位領袖在發言時都提到過去的經濟與軍事同盟架構正在瓦解，甚至可視為 1945 年 (第二次世界大戰結束) 後建立的世界秩序正在鬆動甚至崩解。他引述會中氛圍表示：「在慕尼黑安全會議上，多數領袖宣告 1945 年後的世界秩序已不復存在。」

他並以自身提出的「大週期」(Big Cycle) 框架解釋，當世界進入他所稱的「第六階段」(Stage 6) 時，國際規則會逐步失效，強權政治重新成為主軸，大國將更積極爭奪自身利益，進而帶來「巨大失序」。

達里歐指出，國際秩序與一國內部秩序的最大差異在於，國內有法律、警察與法院可以執行規則，但在國家之間，缺乏足以約束頂級強權的有效機制，因此「權力」往往比法律更能左右局勢。他也認為，聯合國等國際組織難以主導世界，因為當頂級國家的力量凌駕於組織之上時，組織往往只能被迫讓步。

在他的分析中，國際衝突通常會依序升級，從貿易戰、科技戰、資本戰、地緣政治戰，最終可能走向熱戰。他強調，即便前四種衝突多數不涉及軍事行動，仍可能透過關稅、晶片禁令、資本限制、資產凍結等方式打擊對手經濟與產業。

達里歐也警告，一旦熱戰爆發，其他所有手段都會被全面動用，局勢往往「不會照計畫進行」，且結果「遠比想像更糟」。

達里歐認為，這種大國競爭的加劇，將直接反映在金融市場上。他指出，貿易戰可能推升供應鏈成本並衝擊企業獲利，科技戰可能限制晶片與 AI 工具流通，資本戰則可能造成跨境投資受阻與資金池縮小。即使沒有爆發熱戰，這些因素也足以對企業營收、成本與利潤率造成壓力，進而影響股市與債市表現。

達里歐觀察，股票市場往往會根據戰場勝負機率調整。他舉例指出，1945 年時，德國與日本的股市幾乎被徹底摧毀，而美國股市則表現極為強勁。

他也特別提到，戰爭往往伴隨大規模借貸與貨幣發行，可能削弱現金與債券的實質價值，並推升利率波動。他以二戰為例，指出戰時常見價格管制、配給制度、資本流動限制，甚至股市關閉等情況，這些極端風險通常不會被市場在日常交易中充分定價。

黃金與白銀在過去 12 個月內大幅上漲，儘管兩者目前都已從高點回落。

他也指出，在分裂的世界中，與國家安全、供應鏈在地化、關鍵零組件與國防支出相關的企業，可能相對受惠；反之，依賴跨境供應鏈、對中國市場曝險較高或出口限制風險較大的企業，未來可能面臨更頻繁的政策變動與成本上升。