2026-02-16

OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 周日 (15 日) 宣布，開源人工智慧 (AI) 代理工具 OpenClaw 創辦人史坦柏格 (Peter Steinberger) 將加入 OpenAI，協助推動下一代個人代理產品發展。阿特曼在社群平台 X 發文指出，OpenClaw 未來將「以基金會形式作為開源專案存在」，OpenAI 將持續提供支持。

個人AI代理競賽升溫！OpenClaw創辦人加入OpenAI(圖：REUTERS/TPG)

史坦柏格也在個人網站表示，加入 OpenAI 是為了站在人工智慧研發的最前線，並持續實踐其願景。他強調，OpenClaw 保持開源與自由發展對他而言至關重要，「我認為 OpenAI 是最適合延續這項理念並擴大影響力的地方。」

OpenClaw 前身為 Clawdbot 與 Moltbot，自去年 11 月推出以來迅速走紅，因其可自主完成任務而備受矚目，包括整理電子郵件、預訂餐廳、辦理航班報到，甚至可透過 WhatsApp 與 Slack 等通訊平台下達指令。該專案在 GitHub 累積超過 10 萬顆星標，一周內吸引逾 200 萬名訪客，形成「病毒式」擴散。

值得注意的是，OpenClaw 亦在中國迅速擴散，可與深度求索 (DeepSeek) 等中國語言模型搭配使用，並透過客製化設定整合當地通訊應用軟體。百度 (BADU-US)(09888-HK) 也表示，計畫讓其手機 App 用戶可直接使用 OpenClaw 功能。

不過，OpenClaw 的快速崛起也伴隨爭議。曾有用戶反映，在開放 iMessage 權限後，代理程式一度大量發送訊息。資安專家警告，這類工具同時具備存取私人資料、對外通訊與接觸不受信內容三項特性，構成潛在風險。有研究人員形容這是 AI 的「致命三重奏」。中國工信部也曾就其在當地快速擴散提出警示，指出若設定不當，相關開源代理可能引發資安漏洞與資料外洩。

在競爭層面，生成式 AI 市場正快速升溫。OpenAI 估值已達約 5,000 億美元，並持續延攬頂尖人才。今年 5 月，OpenAI 以逾 60 億美元收購前蘋果 (AAPL-US) 設計師艾夫 (Jony Ive) 創立的 AI 裝置新創 io。Meta(META-US)與 Google(GOOGL-US)同樣投入巨額資金擴大 AI 團隊。另一方面，Anthropic 估值約 3,800 億美元，旗下 Claude 系列模型近來在企業市場取得進展。