全球貿易保護主義浪潮來襲！ 航運繞道需求激增，全球航海王後市看俏
鉅亨研報 2024-09-18 14:06
美國總統拜登將依據《1974 年貿易法》第 301 條款，對來自中國的進口產品提高關稅，用以保護美國製造商免受中國不公平貿易的影響。包括對中國製造的電動車課徵稅率高達 100%（原 27.5%），及半導體、太陽能電池等其他產品徵收 50% 關稅，鋰電池和重要礦產、鋼鐵、鋁材以及其他商品徵收 25% 關稅，至於最早開啟美中貿易戰的美國共和黨總統候選人川普，也已經宣布他如果當選將對中國產品徵收 60% 的關稅，即便具體實施時間尚未拍板定案，但不少廠商已開始提前拉貨以避開關稅影響。近期加拿大總理亦表示，中國在國際市場上製造「不公平優勢」，加國將考慮對中國製造的電動車徵收 100％關稅及對鋼鐵及鋁徵收 25% 關稅。野村投信表示，目前全球貨櫃海運公司受惠於紅海危機的事件營運仍向好，主要原因在於無法通行紅海，改繞行好望角，航運時間拉長，抵銷 2024 年新添的新運力，更攪亂港口作業，如缺船、缺櫃、塞港，航運市況依舊緊俏，再加上客戶提前回補庫存，使得傳統旺季第四季更旺。
根據韓國貿易協會（KITA）旗下國際貿易通商研究院最新發布「中國對美國迂迴出口趨勢分析」報告指出，2018 至 2022 年中國大陸經墨西哥對美出口額，從 2018 年的 53 億美元擴增至 2022 年 105 億 5,000 萬美元，近乎翻倍。同期，繞道經越南出口額也增加近 2 倍。市場普遍認為，為了規避貿易關稅，繞道貿易需求激增，而囊括全球貿易渠道近 9 成的航運產業，可望成為美中角力之下的新藍海機會。
全球貿易保護主義來襲，引發貨櫃搶運潮爆發，中國新一波電動車為了規避高額關稅，將大舉搶運到歐洲，一般而言，一個大櫃 (FEU) 約可裝運三輛電動車，若有十萬輛搶運，預計將吃掉三到四艘 2 萬 TEU (20 呎櫃) 運力貨櫃輪。航商與貨攬有關業者指出，部分歐洲線運價已經衝上每 FEU (40 呎櫃)1 萬美元，若這波搶運潮來襲，恐將牽動百萬櫃運力的調度，也將使本已吃緊的缺櫃缺船危機雪上加霜，有機會讓 1 萬美元運價成為新常態。根據丹麥航運研究機構 Sea-Intelligence 報告指出，由於紅海危機仍未解，遠東到歐洲航線的即期海運費率可能漲破 2 萬美元，甚至挑戰新冠疫情期間高峰的 3 萬美元天價，市場預估，紅海危機短時間尚未結束，這個情況至 2025 年農曆新年之前難以好轉，運價短期內難以回落。(資料來源：Bloomberg，資料日期：2024/7 )
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人張怡琳進表示，分析航運業可觀察「運量」與「運價」變化，除了全球貿易保護主義，以及美中新一輪關稅可能引發廠商提前拉貨的需求，加上紅海危機升溫，航舶繞道好望角致使運力緊缺，船舶準點率持續下降，塞港及全球大缺櫃導致貨櫃以調度，將引爆搶運情況。時序將步入第四季，航運傳統「運量」旺季來臨，觀察運價指標：上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，自今年初以來的約 1900 點一度衝破 3700 點，相當於運價增幅逾 5 成，這些都挹注了航運公司的營收與獲利，航運王股價在未來也更具想像空間。近期台股、美股波動大，想要增加資產組合的避險性，除了最基本的股債配置，航運股指數與主要股市關聯度低，利空擾市全球航運股反而有望逆勢撐盤，若投資組合添加全球航運，有機會帶來更好的優勢。預計 9 月 20 日掛牌的全台首檔航運 ETF「00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」其追蹤指數「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」，即納入全球三大航運種類的龍頭企業 (貨櫃、散裝與油輪)，不但在近期震盪盤勢表現相對台股加權與電子指數、費半與美股科技巨頭，乃至於日股等都較為抗跌領漲，中長期來看也各有不同投資利基，值得納入投資組合。(資料來源：ICE Data、Bloomberg，資料日期：2024/5/31)。
航運⻑線看俏！貨櫃結構性供不應求未解，運價回升只是剛開始
提醒投資人，投資應注意單一產業股票波動大，因此在進行資產配置或長期投資而投資單一產業 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
免責聲明：經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC。“[NYSE FactSet®]” 係為 ICE Data Indices, LLC 或其附屬公司之服務 / 商標。該商標業經授權，且已與指數一併授權以供野村投信用於野村全球航運龍頭息收 ETF 基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)(以下稱本基金) 使用。ICE Data Indices, LLC 及其附屬公司或第三方供應商（「ICE Data 及其供應商」）對野村投信用於本基金，均不提供贊助、背書、銷售或促銷。ICE Data 及其供應商對於證券投資、本基金投資或指數追蹤一般市場績效之能力，不作任何相關聲明或保證。過去指數之表現不能作為未來績效之指標或保證。ICE DATA 及其供應商否認任何與所有聲明、保證、明示和 / 或暗示，包含針對指數、指數數據或其包含之資訊、與之相關或衍生之資訊（下稱「指數數據」），就特定目的或用途之適銷性與適合性之任何保證。指數和指數數據均按「現狀」提供，ICE Data 及其供應商不就其充分性、準確性、時效性或完整性承擔任何損害或責任，使用者應自行承擔風險。
野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。 AMK01-240900050
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 股匯債市將迎不小波動！市場對Fed降幅看法分歧 德銀：將創逾15年最大意外
- 保爾森：如果賀錦麗當選 將撤離股市擁抱現金、黃金
- 投信基金總規模直逼9兆元 台股ETF、債券ETF買氣旺
- Fed傳聲筒：首次降息幅度仍存疑 這次「情況複雜」
下一篇