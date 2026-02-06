資產管理專家示警：拋售新興市場債務前應三思
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據總部位於巴黎的資產管理公司 Carmignac Gestion SA 分析，投資者在考慮拋售新興市場債務之前應三思，因為各類基金正準備持續將資金投入這一資產類別。
這家管理約 37 億歐元新興市場固定收益資產的公司指出，新興經濟體的增長速度目前快於已開發經濟體，且部分國家的領導層表現更具責任感，擁有相對較低的債務水準以及「審慎」的貨幣政策。
隨著市場對美國降息的預期升高，投資者正積極尋求更高收益的標的，而追蹤新興市場資產的基金成為了主要受益者。近期雖然科技股與大宗商品的拋售波及了新興市場股票與部分貨幣，但新興市場債券卻表現得相對穩定，幾乎未受打擊。
基金經理人 Alessandra Alecci 指出，去年以主要貨幣計價的新興市場債券回報率高達 12.2%，創下 2012 年以來最佳表現。儘管今年的漲勢可能難以完全複製，但她認為這波債市回升趨勢尚未結束。
從數據上看，目前新興市場債券與美債的利差已收窄至 240 個基點，這是自 2013 年以來的最低水準。雖然根據美銀引用 EPFR Global 的數據顯示，在截至 2 月 4 日的一周內，新興市場債券基金出現了 8 億美元的資金流出，而股票基金則有 78 億美元流入，但 Alecci 強調，分散投資的需求結合強勁的基本面，使得這股資金流入的趨勢難以阻擋。
在具體投資策略上，巴西、哥倫比亞與土耳其等國因提供極具吸引力的利率，成為利差交易者的首選。此外，大宗商品的長期增長趨勢也將繼續支撐對新興市場債務的需求，因為許多新興市場國家生產著 AI 革命與綠色革命所需的關鍵金屬。
Carmignac 的具體標的包括匈牙利的本幣債券，Alecci 預期在 4 月議會選舉後該國可能迎來「重大變革」，並提供降息空間。同時，這家公司也看好公共財政顯著好轉的羅馬尼亞，以及烏茲別克 (頂級黃金生產國)、象牙海岸、貝南和埃及等前沿市場。
- AI點火！2026金銀銅三強鼎立大公開
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI熱潮推升台灣權重！MSCI新興市場指數近20年首度超中國
- 聯準會停看聽，公司債與新興當地債齊步走
- 美元遭遇「雙殺」風暴！美媒：全球資金大遷徙 新興市場與大宗商品雙雙迎來紅利
- 過去一年狂飆40%！小摩籲冷靜：新興市場貨幣「超買」該獲利下車了
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇