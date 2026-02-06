鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-06 20:50

根據總部位於巴黎的資產管理公司 Carmignac Gestion SA 分析，投資者在考慮拋售新興市場債務之前應三思，因為各類基金正準備持續將資金投入這一資產類別。

資產管理專家示警：拋售新興市場債務前應三思(圖:shutterstock)

這家管理約 37 億歐元新興市場固定收益資產的公司指出，新興經濟體的增長速度目前快於已開發經濟體，且部分國家的領導層表現更具責任感，擁有相對較低的債務水準以及「審慎」的貨幣政策。

隨著市場對美國降息的預期升高，投資者正積極尋求更高收益的標的，而追蹤新興市場資產的基金成為了主要受益者。近期雖然科技股與大宗商品的拋售波及了新興市場股票與部分貨幣，但新興市場債券卻表現得相對穩定，幾乎未受打擊。

基金經理人 Alessandra Alecci 指出，去年以主要貨幣計價的新興市場債券回報率高達 12.2%，創下 2012 年以來最佳表現。儘管今年的漲勢可能難以完全複製，但她認為這波債市回升趨勢尚未結束。

從數據上看，目前新興市場債券與美債的利差已收窄至 240 個基點，這是自 2013 年以來的最低水準。雖然根據美銀引用 EPFR Global 的數據顯示，在截至 2 月 4 日的一周內，新興市場債券基金出現了 8 億美元的資金流出，而股票基金則有 78 億美元流入，但 Alecci 強調，分散投資的需求結合強勁的基本面，使得這股資金流入的趨勢難以阻擋。

在具體投資策略上，巴西、哥倫比亞與土耳其等國因提供極具吸引力的利率，成為利差交易者的首選。此外，大宗商品的長期增長趨勢也將繼續支撐對新興市場債務的需求，因為許多新興市場國家生產著 AI 革命與綠色革命所需的關鍵金屬。