加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/09/06）

野村腳勤觀點：

不只 AI，電動車也在台灣帶來龐大商機

大家都知道 AI 概念火熱，也清楚台灣在 AI 供應鏈的重要地位，但其實除了 AI 之外，電動車也成為台灣未來發展的重點之一，主要隨著美中科技戰越演越烈，特別是美國對中國晶片禁令後，以 Tesla 為首的美國公司更依賴台灣的電動車晶片資源，比方自駕重要的微控制器（MCU）以及耐高壓的功率半導體，這些零組件應用到成熟製程的半導體以及第三代半導體技術，台灣廠商皆有能力吃下訂單，另外像是電池、充電樁、車用電子等，原先台灣相關的供應鏈也將持續發展下去。整體而言 2023 年是電動車元年，IEA 預計全球電動車銷量可望年增 35%，滲透率達 16%，未來在主要國家積極推展電動車政策下，可預見台灣將有許多廠商能夠受惠。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）通膨持續降溫：美國 7 月 CPI +3.2%，核心 CPI +4.7%，通膨下降趨勢沒有改變

（二）升息接近尾聲：通膨放緩趨勢不變，最新市場預期 Fed 於 9 月不升息機率高達 93%

（三）中國政策支持：財政及貨幣刺激政策緩步推出，有助於疲軟的經濟慢慢復甦

（四）AI 開啟新盛世：未來十年 AI 市場規模 CAGR 達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

盤利空因素：

（一）漲多籌碼面凌亂：7 月份散戶融資餘額大增、外資獲利了結，籌碼面凌亂導致股價波動加劇

（二）庫存調整偏慢：半導體上游庫存去化緩慢，護國神山預期庫存調整可能延續至第四季

股市震盪，把握機會搭上百年來第五波多頭列車

過去百年來美國經歷了 4 次生產力循環以及數次的通膨循環，差別在於前者出現了能夠增加生產力的創新科技（如 2000 年代的網際網路、2010 年代的智慧型手機），從而推動景氣從成長進入榮景期，延長了多頭時間，並將股市往上推升一個台階。而這一次的 AI 熱潮，我們認為將是第五次生產力循環，目前生成式 AI 還多限於文字的應用，但未來包括圖像甚至模擬虛擬世界的出現，將能幫助企業降低成本並提高生產力，而 AI 背後象徵的「算力」將是改變世界的關鍵，不只是生成式 AI，許多還未現世的殺手級應用等著改變世界，所以短線真的無須擔心市場波動，確保你有在這台多頭列車上，並且要抱到最後，抱不抱得住這些資產將決定你的財富終局。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/08/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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