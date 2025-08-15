〈美股盤後〉美7月PPI暴升 英特爾飆超7% 標普連三日刷新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-15 05:13

美7月PPI暴升 英特爾飆超7% 標普連三日刷新高 (圖：shutterstock)

尾盤時段，《彭博》報導，川普政府正與英特爾洽談美國政府入股計畫，英特爾聞訊飆超 7%，半導體板塊隨之收斂跌幅。

美國勞工部數據顯示，7 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.9%，遠高於市場預期的 0.2%，年增率達 3.3%，為 2 月以來最高。

Stifel Economics 分析指出，數據意外上揚主因服務成本在 7 月攀升 1.1%，創 2022 年 3 月以來最大單月漲幅。受此影響，市場對聯準會 9 月降息的押注由前一日的 97% 降至 90%。

就業市場仍顯穩健，截至 8 月 9 日當週，美國初領失業金人數報 22.4 萬人，低於市場預期的 22.5 萬人。

美股週四 (14 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 11.01 點，或 0.02%，收 44,911.26 點。

那斯達克指數下跌 2.47 點，或 0.01%，收 21,710.67 點。

S&P 500 指數上漲 1.96 點，或 0.03%，收 6,468.54 點。

費城半導體指數下跌 7.117 點，或 0.12%，收 5,885.49 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 64.60 點，或 0.42%，收 15,461.61 點。

標普 11 大板塊漲跌互見，金融、醫療保健及非必需消費領漲，工業、原材料與必需消費品表現疲弱。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收高。Meta (META-US) 漲 0.26%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.24%；Alphabet (GOOG-US) 漲 0.39%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.87%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.18%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.90%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.27%。

企業新聞

巴菲特旗下波克夏 · 海瑟威揭露多季建立聯合健康的新持股部位，累計買進超過 500 萬股，至 6 月底市值約達 16 億美元。消息公布後，聯合健康 (UNH-US) 股價週四盤後暴漲逾 8%。

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.08% 至每股 335.58 美元。特斯拉確認，Robotaxi 將於 2025 年 9 月正式全面開放，但該公司遭古根漢重申「賣出」評級。

網通大廠思科 (CSCO-US) 收低 1.56% 至每股 69.30 美元，思科上季財報優於市場預期，主要受惠於 AI 基礎設施訂單帶動，本季財測亦高於預估。儘管公司看好主權 AI 將持續釋放商機，但對下個會計年度的財測仍採取保守態度，未能推動股價走高。

農業機械公司 John Deere(DE-US) 全年業績指引表現參差不齊，該股週四大幅下挫 6.76% 至每股 478.84 美元。

網易 (NTES-US) 挫低 3.88% 至每股 129.67 美元，網易第二季營收 279 億人民幣，低於市場預估的 284 億人民幣。

經濟數據

美國 7 月 PPI 年增率報 3.3%，預期 2.5%，前值 2.4%

美國 7 月 PPI 月增率報 0.9%，預期 0.2%，前值 0.0%

美國 7 月核心 PPI 年增率報 3.7%，預期 2.9%，前值 2.6%

美國 7 月核心 PPI 年增率報 0.9%，預期 0.2%，前值 0.0%

美國上週初領失業金人數報 22.4 萬，預期 22.5 萬，前值 22.7 萬

美國上週續領失業金人數報 195.3 萬，預期 196 萬，前值 196.8 萬

華爾街分析

Horizon Investments 首席投資長 Scott Ladner 表示：「就目前情況來看，這顯然不足以讓聯準會停止再度降息，或阻礙其啟動降息循環。市場的反應似乎是：『沒錯，這份 PPI 數據表現不佳，絕對不是理想情況，但我們仍需連續幾次出現類似走勢的數據』。」