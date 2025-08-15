〈美股盤後〉美7月PPI暴升 英特爾飆超7% 標普連三日刷新高
在高於預期的生產者物價指數 (PPI) 數據公布後，市場對 9 月大幅降息的樂觀情緒降溫，美股主指週四 (14 日) 多震盪收低，道瓊收盤下跌 11 點，在英特爾股價飆升帶動下，標普 500 指數連續第三個交易日刷新高，那斯達克指數幾乎持平作收。
尾盤時段，《彭博》報導，川普政府正與英特爾洽談美國政府入股計畫，英特爾聞訊飆超 7%，半導體板塊隨之收斂跌幅。
美國勞工部數據顯示，7 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.9%，遠高於市場預期的 0.2%，年增率達 3.3%，為 2 月以來最高。
Stifel Economics 分析指出，數據意外上揚主因服務成本在 7 月攀升 1.1%，創 2022 年 3 月以來最大單月漲幅。受此影響，市場對聯準會 9 月降息的押注由前一日的 97% 降至 90%。
就業市場仍顯穩健，截至 8 月 9 日當週，美國初領失業金人數報 22.4 萬人，低於市場預期的 22.5 萬人。
美股週四 (14 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收高。Meta (META-US) 漲 0.26%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.24%；Alphabet (GOOG-US) 漲 0.39%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.87%。
費半成分股漲跌不一。輝達 (NVDA-US) 漲 0.24%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.93%；博通 (AVGO-US) 漲 0.69%；高通 (QCOM-US) 漲 0.96%；AMD (AMD-US) 下跌 1.88%；美光 (MU-US) 漲 0.82%。
台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.18%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.90%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.27%。
企業新聞
《彭博》報導，川普政府正與英特爾洽談，可能由美國政府入股英特爾，以協助推進其俄亥俄州晶圓廠擴張計畫。英特爾 (INTC-US) 週四尾盤聞訊飛漲，收盤飆高 7.38% 報每股 23.86 美元，收復財報公布後的全部跌幅。
巴菲特旗下波克夏 · 海瑟威揭露多季建立聯合健康的新持股部位，累計買進超過 500 萬股，至 6 月底市值約達 16 億美元。消息公布後，聯合健康 (UNH-US) 股價週四盤後暴漲逾 8%。
特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.08% 至每股 335.58 美元。特斯拉確認，Robotaxi 將於 2025 年 9 月正式全面開放，但該公司遭古根漢重申「賣出」評級。
網通大廠思科 (CSCO-US) 收低 1.56% 至每股 69.30 美元，思科上季財報優於市場預期，主要受惠於 AI 基礎設施訂單帶動，本季財測亦高於預估。儘管公司看好主權 AI 將持續釋放商機，但對下個會計年度的財測仍採取保守態度，未能推動股價走高。
農業機械公司 John Deere(DE-US) 全年業績指引表現參差不齊，該股週四大幅下挫 6.76% 至每股 478.84 美元。
網易 (NTES-US) 挫低 3.88% 至每股 129.67 美元，網易第二季營收 279 億人民幣，低於市場預估的 284 億人民幣。
經濟數據
- 美國 7 月 PPI 年增率報 3.3%，預期 2.5%，前值 2.4%
- 美國 7 月 PPI 月增率報 0.9%，預期 0.2%，前值 0.0%
- 美國 7 月核心 PPI 年增率報 3.7%，預期 2.9%，前值 2.6%
- 美國 7 月核心 PPI 年增率報 0.9%，預期 0.2%，前值 0.0%
- 美國上週初領失業金人數報 22.4 萬，預期 22.5 萬，前值 22.7 萬
- 美國上週續領失業金人數報 195.3 萬，預期 196 萬，前值 196.8 萬
華爾街分析
Horizon Investments 首席投資長 Scott Ladner 表示：「就目前情況來看，這顯然不足以讓聯準會停止再度降息，或阻礙其啟動降息循環。市場的反應似乎是：『沒錯，這份 PPI 數據表現不佳，絕對不是理想情況，但我們仍需連續幾次出現類似走勢的數據』。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
